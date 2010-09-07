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Rollei, iki yeni Full HD video kamerasını IFA 2010'da tanıttı: Movieline SD-23 ve SD-15

Rollei, IFA 2010'da iki yeni dijital video kamera tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Rollei, iki yeni Full HD video kamerasını IFA 2010'da tanıttı: Movieline SD-23 ve SD-15
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Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Rollei, IFA 2010'da 2 yeni dijital video kamera tanıttı. Rollei'nin Movieline SD-23 ve Movieline SD-15 olarak adlandırdığı modeller kullanıcılara Full HD çözünürlükte video çekim imkanı sunuyor.

Rollei'nin IFA 2010'da tanıttığı Full HD dijital video kameralardan ilki olan Movieline SD-23'te 5 mp görüntü sensörü, 23x optik yakınlaştırma, 10x dijital yakınlaştırma, 3 inç'lik dokunmatik ekran, 128 MB dahili hafıza, SD/SDHC girişi ile 64 GB depolama alanı desteği ve HDMI portu gibi özelliklere yer verilmiş.

Rollei'nin tanıttığı bir diğer dijital video kamera olan Movieline SD-15, SD-23 modeline nispeten bir alt sınıfta yer alıyor. Rollei Movieline SD-15'te 30 FPS (kare-saniye) oranında Full HD video çekim özelliğine, 5 mp görüntü sensörüne, 10x optik ve 4x dijital yakınlaştırmaya, 3 inç boyutunda dokunmatik ekrana ve HDMI portuna yer verilmiş. Movieline SD-15 sahip olduğu SD/SDHC girişi ile kullanıcılara 32 GB depolama alanı desteği de sunuyor.

Rollei'nin IFA 2010'da tanıtımını yaptığı Full HD kayıt yapan dijital video kameraları Movieline SD-23 ve Movieline SD-15, Ekim ayının sonlarına doğru 256$ ve 218$'lık fiyatlarla satışa sunulacak.

Rollei, iki yeni Full HD video kamerasını IFA 2010'da tanıttı: Movieline SD-23 ve SD-15
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Harley-Davidson 9 yıl
Millet telefonda bile HD çekiyor, kamerayı saymıyorum bile. Ben bilgisayarda 720p bile izleyemiyorum. Olacak iş mi
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