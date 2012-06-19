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Roomba 790, uzaktan yönetim ile birlikte geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sensörler ve haritalama yöntemiyle evimizi köşe bucak temizleyen robot süpürgeler, giderek daha çok modelle karşımıza çıkıyor. Sektörün lider firmalarından iRobot, uzaktan yönetim özelliğine sahip yeni modeli Roomba 790'ı görücüye çıkardı.

Roomba 790'ın bugüne kadar ki en gelişmiş robotu olduğunu belirten firma, fonksiyonelliğin yanında cihazın ön yüzüne de yeni bir tasarım eklemiş.

Cihazın öne çıkan özelliği bir kumanda yardımıyla uzaktan kontrol edilebilmesi. Wireless Command Center adı verilen bu sistemle cihazı başlatabilir, yuvasına geri döndürebilir, temizlik planlaması yapabilir ve saatini buna göre kurabilirsiniz. Kumanda üzerinde yine cihazda olduğu gibi bir Clean tuşu dikkat çekiyor. 

790 modeli odadan odaya temizliğin yanısıra bir de Virtual Wall Lighthouses adında bir teknoloji sunuyor. Bu teknolojide adı geçen modül, robotun temizlediği odanın hemen dışına yerleştiriliyor ve kızılötesi yardımıyla robotla iletişime geçerek tüm odanın temizliği bitene kadar odada kalmasını sağlıyor. Bittiğinde ise diğer odaya geçmesini ve yine bitirene kadar orada kalmasını takip ediyor.

Roomba 790 modeli 700$'lık fiyatı ile bugün satışa sunuldu.
Roomba 790, uzaktan yönetim ile birlikte geliyor
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http://www.engadget.com/2012/06/19/roomba-790s-wireless-command-center-lets-you-obliterate-dirt-fr/ Yorum Yaz
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lienjoui1997 7 yıl
Samsung'u evlenmeden önce anneme almıştım. Diğer marka, şu an benim evimde.
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alito 7 yıl
hangi odada olduğunu bilmeyen robotu ne yapayım ben
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bocekgrafik 7 yıl
spenks
linki unutmuşum. Navibot Shttp://www.youtube.com/watch?v=2X5g8_xmmc0

Bu çok iyiymiş gerçekten. Samsung, beyaz eşya konusunda gerçekten çok büyük ilerleme kaydetti. Geçenlerde de yine video haberi vardı burda ve orda tanıtılan ürünleri de birbirinden iyiydi.
6 yıl önce Samsung'un bi çamaşır makinesini almıştım ve bugüne kadar sadece minik bi arızası oldu, onun dışında hâlâ ilk gün ki gibi çalışıyor. Ondan 2 sene sonra aldığım başka bir markanın elimizde kalması ise an meselesi gibi. Samsung'u evlenmeden önce anneme almıştım. Diğer marka, şu an benim evimde.
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spenks 7 yıl
linki unutmuşum. Navibot S
youtube.com/...
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spenks 7 yıl
Samsung Navibot 8980 de baya iyi görünüyor. TR de yok daha. En büyük özelliği şarj ünitesinin yanında hazneyi boşaltabiliyor.
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