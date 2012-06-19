Roomba 790, uzaktan yönetim ile birlikte geliyor

Sensörler ve haritalama yöntemiyle evimizi köşe bucak temizleyen robot süpürgeler, giderek daha çok modelle karşımıza çıkıyor. Sektörün lider firmalarından iRobot, uzaktan yönetim özelliğine sahip yeni modeli Roomba 790'ı görücüye çıkardı.





Roomba 790'ın bugüne kadar ki en gelişmiş robotu olduğunu belirten firma, fonksiyonelliğin yanında cihazın ön yüzüne de yeni bir tasarım eklemiş.





Cihazın öne çıkan özelliği bir kumanda yardımıyla uzaktan kontrol edilebilmesi. Wireless Command Center adı verilen bu sistemle cihazı başlatabilir, yuvasına geri döndürebilir, temizlik planlaması yapabilir ve saatini buna göre kurabilirsiniz. Kumanda üzerinde yine cihazda olduğu gibi bir Clean tuşu dikkat çekiyor.





790 modeli odadan odaya temizliğin yanısıra bir de Virtual Wall Lighthouses adında bir teknoloji sunuyor. Bu teknolojide adı geçen modül, robotun temizlediği odanın hemen dışına yerleştiriliyor ve kızılötesi yardımıyla robotla iletişime geçerek tüm odanın temizliği bitene kadar odada kalmasını sağlıyor. Bittiğinde ise diğer odaya geçmesini ve yine bitirene kadar orada kalmasını takip ediyor.





Roomba 790 modeli 700$'lık fiyatı ile bugün satışa sunuldu.









http://www.engadget.com/2012/06/19/roomba-790s-wireless-command-center-lets-you-obliterate-dirt-fr/