Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Root imkanı sunan Omate TrueSmart akıllı saati bağış kampanyasına hazırlanıyor

5 yıl
646
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Root imkanı sunan Omate TrueSmart akıllı saati bağış kampanyasına hazırlanıyor

Pebble akıllı saatinin Kickstarter üzerinde rekor bağış toplayarak gerçek hayata geçerken, uzun süredir geliştirme aşamasında olmasına rağmen bu tarz projeler yeni yeni teknoloji dünyasının ilgisini çekmeye başladı. 

Akıllı saatlerin bir kısmı mobil cihazlara bağlanarak oradan aldığı bildirimleri yansıtırken, diğer kısmı ise bağımsız işletim sistemine sahip minik bir akıllı telefon görevi görüyor. Saatlerin akıllı hale gelmesi elbette donanım kozunun ön plana çıkmasına sebep oldu. 

Kickstarter üzerinde yakında bir bağış kampanyası başlatacak Omate TrueSmart, çift çekirdekli ve sınıfına göre güçlü bir işlemci ile gelirken, Android 4.2.2 işletim sistemi ile root edebilme imkanı sunarak bağımsız geliştiricilerin de ilgisini çekmeye çalışacak.

Ürün Cortex-A7 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6572 işlemcisinden ve 512MB RAM'den gücünü alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD kartlarla artırılabiliyor. 1.5 inçlik AMOLED ekranda 240x240 piksel çözünürlük yer alırken, WiFi, Bluetooth, 3G, A-GPS, akselerometre, manyetometre, 600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Ayrıca cihaz suya ve toza dayanıklılık standardı taşıyor.

Cihaz bu denli bir donanımı günümüz standart kol saatlerinden büyük olmayan bir kasa yapısına sığdırmayı başarmış. Bu bakımdan kolunuzda taşıyabileceğiniz minik bir akıllı telefon yakıştırması yapmak yanlış olmaz. Ancak en önemli konu olan kullanım süresi detaylandırılmamış. Cihazın geliştiricileri endüstri uzmanlarıyla birlikte çalıştığı için yıl sonunda seri üretime geçmeye hazırlar. 

http://androidcommunity.com/omate-truesmart-smartwatch-to-bring-a-dual-core-processor-and-jelly-bean-20130731/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thestell 5 yıl en beğenilen
Erken daha erken. Bu özelliklerle kim bilir fiyatı ne kadar olur. Benim giodan daha iyi özellikleri
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 5 yıl
Akıllı saate ne kadar gerek var, orası tartışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parlayan Yıldız 5 yıl
Uc kurusuluk seye kac para verdircekler











Gelsin eksiler
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makaramasuko 5 yıl
Tipini ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 5 yıl
saati de her gece şarja takarlar artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl en beğenilen
Erken daha erken. Bu özelliklerle kim bilir fiyatı ne kadar olur. Benim giodan daha iyi özellikleri
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Bunlar hep tuketim hastaligi yuzunden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl VMware ile yeni nesil sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine konuştuk 5 yıl Asus Bilgisayarımı Ateşle Finali "Kim Kazandı?" 5 yıl WD VelociRaptor 1TB Sabit Disk Video İnceleme 5 yıl Nike Hypervenom Krampon video inceleme "Sahaların kuralları değişiyor." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim