Root imkanı sunan Omate TrueSmart akıllı saati bağış kampanyasına hazırlanıyor





Pebble akıllı saatinin Kickstarter üzerinde rekor bağış toplayarak gerçek hayata geçerken, uzun süredir geliştirme aşamasında olmasına rağmen bu tarz projeler yeni yeni teknoloji dünyasının ilgisini çekmeye başladı.





Akıllı saatlerin bir kısmı mobil cihazlara bağlanarak oradan aldığı bildirimleri yansıtırken, diğer kısmı ise bağımsız işletim sistemine sahip minik bir akıllı telefon görevi görüyor. Saatlerin akıllı hale gelmesi elbette donanım kozunun ön plana çıkmasına sebep oldu.





Kickstarter üzerinde yakında bir bağış kampanyası başlatacak Omate TrueSmart, çift çekirdekli ve sınıfına göre güçlü bir işlemci ile gelirken, Android 4.2.2 işletim sistemi ile root edebilme imkanı sunarak bağımsız geliştiricilerin de ilgisini çekmeye çalışacak.





Ürün Cortex-A7 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6572 işlemcisinden ve 512MB RAM'den gücünü alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD kartlarla artırılabiliyor. 1.5 inçlik AMOLED ekranda 240x240 piksel çözünürlük yer alırken, WiFi, Bluetooth, 3G, A-GPS, akselerometre, manyetometre, 600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Ayrıca cihaz suya ve toza dayanıklılık standardı taşıyor.





Cihaz bu denli bir donanımı günümüz standart kol saatlerinden büyük olmayan bir kasa yapısına sığdırmayı başarmış. Bu bakımdan kolunuzda taşıyabileceğiniz minik bir akıllı telefon yakıştırması yapmak yanlış olmaz. Ancak en önemli konu olan kullanım süresi detaylandırılmamış. Cihazın geliştiricileri endüstri uzmanlarıyla birlikte çalıştığı için yıl sonunda seri üretime geçmeye hazırlar.

http://androidcommunity.com/omate-truesmart-smartwatch-to-bring-a-dual-core-processor-and-jelly-bean-20130731/