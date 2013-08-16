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Röportaj: Avea ile yeni mobil teknolojileri konuştuk!

5 yıl
3,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Avea'nın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Dr. Coşkun Şahin ile mobil teknolojileri ve ülkemizin önümüzdeki yıllardaki gelişimini konuştuk!
 

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cübbeli gandalf 5 yıl
avea uygun kampanya ve tarifeleri olan gençler için bir gnctrkcll ya da freezone gibi birşey çıkarsa güzel olurdu
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Septams 5 yıl
Turkcellden uygun ama hızı berbat
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DH Misafiri 5 yıl
Önce adam akıllı çeken hat yapsınlar.
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seckinkyc 5 yıl
Avea once cekmeyi ogrensin
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DH Misafiri 5 yıl
Bu sabah gelen sizler miydiniz :=)
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Mr. Blacktree 5 yıl
Ya su 9 tlye 500 mb inteenet vardı. Onu nasıl yapıyoruz?
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DH Misafiri 5 yıl
Teknolojiden vs.den bahsetmeden önce, açıklasınlar neden hala dakika bazında ücretlendiriliyoruz?
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emre350z 5 yıl
Önce doğru dürüst baz istasyonu kursunlar evimde turkcell vodafone çekiyor ama avea çekmiyor 2 ay önce verdiğim şikayet üzerine baz istasyonu kuracağız dediler ve hala kurmadılar yani bırakın 3g yi lte yi önce normal telefon konuşması yapabilelim.
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mert1907 5 yıl
Keşke şu röportajları yapmadan önce bize de sorsanız bizde aklımızda olanları yazsak daha etkili olur bence. Mesela Avea'ya sormak isterdim, Türkiye'de 3G anlamında fiyat olarak diğer iki operatöre göre biraz daha uygun tarifeleri var ama hız olarak bi farklılık yok. Mobilde hız düşümü 96kbps olunca nete girmek ızdırap oluyor acaba bu konuda bi çalışmaları var mı hız yükseltmekle ilgili, diye. Ayrıca hala çekim noktasında sıkıntıları var yani bazen 3G-Edge arasında gidip gelen şebeke düzeni var.
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TOROS RÜZGARI 5 yıl
aveanın kapsama alanı yetersizliğinden ayda 10 tl fazla veriyorum pahalı ama mecburiyetten tcell kullanıyorum.
Avea kapsama sorununu çözdüğü gün şebekesine mnt yaparım.
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