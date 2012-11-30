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Röportaj: Çağlayan NUR ile Alcatel-Lucent Enterprise'in OpenTouch çözümünü konuştuk.

6 yıl
5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Alcatel-Lucent Enterprise'ın Türkiye Direktörü Çağlayan Nur ile firmanın geliştirdiği platformdan ve cihazdan bağımsız iletişim çözümü OpenTouch hakkında konuştuk.
 

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DH Misafiri 6 yıl
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retro. 6 yıl
note 2 incelemesi bekliyoruz tamam anladik piyasa canli wp8 modellerinin test zamani ama arada bir tane android tokusturursaniz iyi hos olur.ozellikle su mesut cevik'in yaptigi film gibi incelemelerden olursa seviniriz.
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