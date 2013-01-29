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Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor?

6 yıl
5,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda İstanbul Galenos Ecza Deposunda kullanılan Ncomputing terminalleri hakkında sistem destek uzmanı Uğur Comart ile sohbet ediyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Merhaba ;
Cihazlar için herhangi bir lisanslama ücreti gereksinimi yoktur.
Server işletim sistemleri için Cal lisansları alınması yeterli olacaktır.
Masaüstü işletim sistemlerinde ise kullanım alanına ve amaca yönelik olarak Microsoftun lisans talebi değişkenlik gösteriyor.
Detaylı bilgi için ;
Ncomputing Türkiye Distribütörü
dojop Technology
212-465 3233
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erkange 6 yıl
arrivederci
Cızırtıdan video izlenmiyor

aynen amma çızırtı var.
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XIII 6 yıl
@enderc
Lisanslama ile ilgili sorumluluklarımız neler Ncomputing sisteminde.
her kullanıcı için lisans almak gerekiyormu ?
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erkange 6 yıl XIII
XIII

@enderc

Lisanslama ile ilgili sorumluluklarımız neler Ncomputing sisteminde.
her kullanıcı için lisans almak gerekiyormu ?

evet o konuyu bende merak ediyorum.
Her bir cihaz için her sene 75 dolar lisans ücreti diye duymuştum. Doğru mu acaba?
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itachi237 6 yıl
Video dehşet bundan sonra ncomputing forever.
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arrivederci 6 yıl
Cızırtıdan video izlenmiyor
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DH Misafiri 6 yıl
Süper aletler gelecek bunlarda. Bilgisayar labratuarları, eğitim salonları ofis firmaları etc .... şahsi kullanım sistemleri hariç her şeye uyar bunlar.
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DH Misafiri 6 yıl
bizim okul komple bundan var 10 numara birşey fakat server sağlam olcak
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adam olun 6 yıl
ben bu videoyu neden izliyorum
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