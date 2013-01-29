Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor?

arrivederci Cızırtıdan video izlenmiyor
XIII @enderc Lisanslama ile ilgili sorumluluklarımız neler Ncomputing sisteminde. her kullanıcı için lisans almak gerekiyormu ?
Cihazlar için herhangi bir lisanslama ücreti gereksinimi yoktur.
Server işletim sistemleri için Cal lisansları alınması yeterli olacaktır.
Masaüstü işletim sistemlerinde ise kullanım alanına ve amaca yönelik olarak Microsoftun lisans talebi değişkenlik gösteriyor.
Detaylı bilgi için ;
Ncomputing Türkiye Distribütörü
dojop Technology
212-465 3233
aynen amma çızırtı var.
Lisanslama ile ilgili sorumluluklarımız neler Ncomputing sisteminde.
her kullanıcı için lisans almak gerekiyormu ?
evet o konuyu bende merak ediyorum.
Her bir cihaz için her sene 75 dolar lisans ücreti diye duymuştum. Doğru mu acaba?