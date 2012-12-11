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Röportaj: Sony ile 4K çözünürlüğe sahip 84" Ultra HD televizyonu hakkında konuştuk.

6 yıl
11,2b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Sony Eurasia Ev İçi Eğlence Sistemleri Grup Ürün Müdürü Özgür Orçunus ile firmanın ülkemize satışına başladığı 84" boyutundaki 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip televizyonu hakkında konuştuk.
 

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peer16401 6 yıl en beğenilen
sony bana 80000 tl versin ev alayım tüplüylede idare ederim :))))))
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Elessar Eredhian 6 yıl
Vatan'da 100.000TL'den satışa çıkar ikinci hafta da "%25 İNDİRİMLİ" diye 79.999 TL'den satarlar herhalde
1 Yanıt Yanıtla +6
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fortunasuper 6 yıl
A+++ müşteri yani az yakan hesabını bilen,ekonomik müşteri demek.bunlar için aslında zarar ve zaman kaybından bir şey olmaz,zaten bunu düşünmekte ekstra zeka ister, ama paran varsa zenginsen zekaya ne gerek var mantığı..
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BlindGuardian 6 yıl
Bakırkoy GALERIA da calısan bir adet mevcut inceleyebilirsiniz. Harika bir goruntu var demo ile ama PS3 ile 3 metreden bile goruntu yeterince net gelmedi. 80.000 tl anlamsız bir fiyat sonynin tv basında bekleyen 4 elemanın dan en yetkilisi gibi duran arkadas tahminen 3 seneye alınabilir seviyelere geleceginden bahsediyor ama bence koreliler daha once de bir cozum bulurlar buna
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Besk 6 yıl
4K heh :) 1080p olan bişeyi siz alıpta 4k yapmanız imkansız piyasada 4k yı destekler bi oyun film varsa başka bi durum playstation için altyapı bu zaten
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Barış26 6 yıl
LG 4K TV yurtdışı=$20000 bizde=40000TL
SOny 4K TV yurtdışı=$25000 bizde=80000TL(Aynı oranla 50000TL olması gerek)
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu
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Aspirin_Gripin 6 yıl
4K filmler çıktığında alırım 3-5 tane yanlış anlamayın her odaya birtane
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HumbiGumbi 6 yıl
proplocker
LGnin 84 4K televizyonu 40.000TL iken Sonyi 80.000TL yapan nedir?

aparatlarının kutuya dahil olmayışı a+++... müşteriye has ürün oluşu olabilir :D bu arada 82 ekran tüplü televizyon kullanıyoruz bizim ailenin sınıfı nedir sony bize de özel bir ++ üründe yapar mı :D
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halog 6 yıl
hayatımda böyle kötü kameraman görmedim.
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asgard55 6 yıl
Playstation 3 yılbaşında 4K TV lere güncelleme alıcak diye neredeyse 2012 başlarında okumuştum şimdi anlaşıldı PS3 de 4K destekliycek
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ssbrutality 6 yıl
Make Believe.
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astralll 6 yıl
Çok da lazım degil. Orta sınıf bir samsung işimi fazlasıyla görür.
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albati 6 yıl
Geçen Teknosa'da 84" LG 4K'yı izledim bi 10 dakika sanırım, tv değil başka bişey.
Dibine de girsen öyle piksel falan görmüyosun.
Ama arkadaşın dediği gibi eve nasıl sokarsın bu tvyi o ayrı.
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aygun61 6 yıl
İlk önce fiyatı 8.000 TL anlamıştım ve içimden pahalı bir televizyon ama daha yeni teknoloji olacak o kadar demiştim.
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theraptorx 6 yıl
Fiyat saka gibi.
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12 Angry Men 6 yıl
gide kral bir araba alırım tv izlemekten daha fazla zevk verir tv alıp ne izlicezki saçma sapan programlar
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