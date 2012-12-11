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Röportaj: Sony ile 4K çözünürlüğe sahip 84" Ultra HD televizyonu hakkında konuştuk.
6 yıl
11,2b
1
Televizyonlar
98
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Sony Eurasia Ev İçi Eğlence Sistemleri Grup Ürün Müdürü Özgür Orçunus ile firmanın ülkemize satışına başladığı 84" boyutundaki 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip televizyonu hakkında konuştuk.
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peer16401
6 yıl
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sony bana 80000 tl versin ev alayım tüplüylede idare ederim :))))))
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Elessar Eredhian
6 yıl
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Vatan'da 100.000TL'den satışa çıkar ikinci hafta da "%25 İNDİRİMLİ" diye 79.999 TL'den satarlar herhalde
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fortunasuper
6 yıl
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A+++ müşteri yani az yakan hesabını bilen,ekonomik müşteri demek.bunlar için aslında zarar ve zaman kaybından bir şey olmaz,zaten bunu düşünmekte ekstra zeka ister, ama paran varsa zenginsen zekaya ne gerek var mantığı..
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BlindGuardian
6 yıl
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Bakırkoy GALERIA da calısan bir adet mevcut inceleyebilirsiniz. Harika bir goruntu var demo ile ama PS3 ile 3 metreden bile goruntu yeterince net gelmedi. 80.000 tl anlamsız bir fiyat sonynin tv basında bekleyen 4 elemanın dan en yetkilisi gibi duran arkadas tahminen 3 seneye alınabilir seviyelere geleceginden bahsediyor ama bence koreliler daha once de bir cozum bulurlar buna
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Besk
6 yıl
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4K heh :) 1080p olan bişeyi siz alıpta 4k yapmanız imkansız piyasada 4k yı destekler bi oyun film varsa başka bi durum playstation için altyapı bu zaten
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Barış26
6 yıl
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LG 4K TV yurtdışı=$20000 bizde=40000TL
SOny 4K TV yurtdışı=$25000 bizde=80000TL(Aynı oranla 50000TL olması gerek)
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu
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Aspirin_Gripin
6 yıl
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4K filmler çıktığında alırım 3-5 tane yanlış anlamayın her odaya birtane
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HumbiGumbi
6 yıl
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proplocker
LGnin 84 4K televizyonu 40.000TL iken Sonyi 80.000TL yapan nedir?
aparatlarının kutuya dahil olmayışı a+++... müşteriye has ürün oluşu olabilir :D bu arada 82 ekran tüplü televizyon kullanıyoruz bizim ailenin sınıfı nedir sony bize de özel bir ++ üründe yapar mı :D
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halog
6 yıl
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hayatımda böyle kötü kameraman görmedim.
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asgard55
6 yıl
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Playstation 3 yılbaşında 4K TV lere güncelleme alıcak diye neredeyse 2012 başlarında okumuştum şimdi anlaşıldı PS3 de 4K destekliycek
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ssbrutality
6 yıl
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Make Believe.
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astralll
6 yıl
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Çok da lazım degil. Orta sınıf bir samsung işimi fazlasıyla görür.
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albati
6 yıl
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Geçen Teknosa'da 84" LG 4K'yı izledim bi 10 dakika sanırım, tv değil başka bişey.
Dibine de girsen öyle piksel falan görmüyosun.
Ama arkadaşın dediği gibi eve nasıl sokarsın bu tvyi o ayrı.
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aygun61
6 yıl
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İlk önce fiyatı 8.000 TL anlamıştım ve içimden pahalı bir televizyon ama daha yeni teknoloji olacak o kadar demiştim.
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theraptorx
6 yıl
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Fiyat saka gibi.
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12 Angry Men
6 yıl
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gide kral bir araba alırım tv izlemekten daha fazla zevk verir tv alıp ne izlicezki saçma sapan programlar
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SOny 4K TV yurtdışı=$25000 bizde=80000TL(Aynı oranla 50000TL olması gerek)
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu
aparatlarının kutuya dahil olmayışı a+++... müşteriye has ürün oluşu olabilir :D bu arada 82 ekran tüplü televizyon kullanıyoruz bizim ailenin sınıfı nedir sony bize de özel bir ++ üründe yapar mı :D
Dibine de girsen öyle piksel falan görmüyosun.
Ama arkadaşın dediği gibi eve nasıl sokarsın bu tvyi o ayrı.