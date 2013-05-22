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Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk!

6 yıl
4,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Sony'nin 4K ailesinin 55" ve 65" boyutlarındaki yeni modelleri hakkında konuştuk.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 6 yıl en beğenilen
tv lerin tasarımları gerçekten şahane olmuş fiyatlarıda aslında en iyisini isteyen kitle için öyle ulaşılamaz değil.ayrıca röportaj yapılan adamda bu işin ehli galiba röportaj yapılan kişiler genelde bu kadar başarılı konuşma yapamıyorlar teşekkürler
tv lerin tasarımları gerçekten şahane olmuş fiyatlarıda aslında en iyisini isteyen kitle için öyle ulaşılamaz değil.ayrıca röportaj yapılan adamda bu işin ehli...
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DH Misafiri 5 yıl
bu videonun ne için ve neden çekildiği hakkında konusmak ısterdım ama bosverin siz eksileyin direk. sizin zihniyet bitirdi toplumu eleştirme düşünme yok sadece izle. izleyin işte.
ilk hd yayını aratın internette kac yüzyil onceymiş ogrenın. bu teknolojı yeni degil en az 60-70 yıllık bir teknoloji ister inanin ister inanmayın.
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DH Misafiri 5 yıl
Adamlar 5" e full hd yi sigdirmis birakinda 55" e 3840x2180 px sigdirabilsinler bu arada 5" full hd 440 ppi - 55" 4k 80 ppi
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YusufAygun 5 yıl
İlk yarim saniye adamin tipe bi bakin nasil dişlerini göstere göstere siritiyor :D
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persi_ali 6 yıl
Helal olsun SONY yine gündem belirleyen Ar Ge yapan yegane Lider firma ;) ...İmitasyoncu kore firmaları gibi değil ...
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ycanatilgan 6 yıl
r1305.hizliresim.com/...
Yanlislikla bu goruntuyu yakaladim :))))
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ycanatilgan 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanlislikla bu goruntuyu yakaladim
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kartal172 6 yıl
Adamı ilk 10 saniye fotoğraf sandım :)
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FRAPS 6 yıl
Televizyon : SONY

Diğer kıytırık markaların sony teknolojisine erişmesi çok zor , 3 kuruş ucuz diye diğer zımbırtıları almayın !

Bazıları ropörtaj çok kaliteli olmuş demiş ama ben ona katılmıyorum.Birçok sorulması gereken soru sorulmamış , basit sorular sorulmuş.

Örneğin hdmi standardında 3d 4k mümkün değil ,bunu nasıl başaracaksınız diye sorulabilirdi ?
Sony nin pasif gözlük olayını neden tercih ettiği sorulabilirdi ?
Pazar payını attırmak için neler yapmayı düşünüyorlar bunu sorabilirlerdi ?
Triluminos ile oled ile bir bağ kurulabilirdi ? Oled tv nin çıkışını geçiktirmek için mi , bu teknolojiyi ortaya attınız denilebilirdi..
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A.L.P.C.M.B.Z 6 yıl
Daha türkiyede HD yayınlar bile tam anlamıyla yaygınlaşmamışken 4K çözünürlüğünde 15000 TL lik bi Tv almak..Ne kadar mantıklı?Hadi yerel TV yayınımızı es geçelim, 4K Çözünürlüğünde bir de media box aldık 5000 TL ye..4K çözünürlükte kaç film veya video izleyebileceksiniz yazılımla sağlayabiliyorlarmışşş ama HAM görüntü malesef yok yani bırakın yaygınlaşmayı daha teknoloji çok yeni önümüzde ki bir kaç senede belki gerekli yatırımlar yapılır her sektör için sinema dünyası oyun dünyası 4K Standart laşır o zaman bu fiyatları tekrar gözden geçiririz ama şuan için Türkiye şartlarında araba fiyatına (20.000TL) daha gelişme aşamasında bir teklonolojiye yatırmak yaptığınız yatırımdan tam anlamıyla faydalanamıyacak olmanızı göz önüne alırsak bence pekte akıl işi gibi durmuyor..
Evet İnanılmaz bir teknoloji ve görsellik gelinen nokta heyecan verici fakat teknoloji manyaklığı bile bir yere kadar :)
Saygılar..
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Alpins951 6 yıl
Röportaj yapılan kişiyi cidden takdir ettim.Konu hakkında bir çok şey biliyor.Diğer röportajlardan çok farklı olmuş(İyi anlamda).İyi bir röportaj olmuş teşekkürler DH
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swat882 6 yıl Alpins951
Alpins951

Röportaj yapılan kişiyi cidden takdir ettim.Konu hakkında bir çok şey biliyor.Diğer röportajlardan çok farklı olmuş(İyi anlamda).İyi bir röportaj olmuş teşekkürler DH

kesinlikle çok bilgili bir kişi.. tebrik etmek lazım
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