Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk!

Alpins951 Röportaj yapılan kişiyi cidden takdir ettim.Konu hakkında bir çok şey biliyor.Diğer röportajlardan çok farklı olmuş(İyi anlamda).İyi bir röportaj olmuş teşekkürler DH
ilk hd yayını aratın internette kac yüzyil onceymiş ogrenın. bu teknolojı yeni degil en az 60-70 yıllık bir teknoloji ister inanin ister inanmayın.
Yanlislikla bu goruntuyu yakaladim :))))
Yanlislikla bu goruntuyu yakaladim
Diğer kıytırık markaların sony teknolojisine erişmesi çok zor , 3 kuruş ucuz diye diğer zımbırtıları almayın !
Bazıları ropörtaj çok kaliteli olmuş demiş ama ben ona katılmıyorum.Birçok sorulması gereken soru sorulmamış , basit sorular sorulmuş.
Örneğin hdmi standardında 3d 4k mümkün değil ,bunu nasıl başaracaksınız diye sorulabilirdi ?
Sony nin pasif gözlük olayını neden tercih ettiği sorulabilirdi ?
Pazar payını attırmak için neler yapmayı düşünüyorlar bunu sorabilirlerdi ?
Triluminos ile oled ile bir bağ kurulabilirdi ? Oled tv nin çıkışını geçiktirmek için mi , bu teknolojiyi ortaya attınız denilebilirdi..
Evet İnanılmaz bir teknoloji ve görsellik gelinen nokta heyecan verici fakat teknoloji manyaklığı bile bir yere kadar :)
Saygılar..
kesinlikle çok bilgili bir kişi.. tebrik etmek lazım