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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus efsanesi Lada'ya süper otomobil dopingi: Lada Questa

Tasarımcı Vyacheslav Alexandrov, Rus efsanesi Lada için tasarladığı süper otomobil konsepti Lada Questa'yı gözler önüne serdi, otomobil severler tasarımın Bugatti'den alındığını iddia etti.
1 yıl
9,4b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rus efsanesi Lada'ya süper otomobil dopingi: Lada Questa
 

Rus tasarımcı Vyacheslav Alexandrov, üzerinde çalıştığı Rus süper otomobil konseptini gözler önüne serdi. Lada Questa olarak adlandırdığı bu konsept, pek çok otomobil sever tarafından Lada ve Bugatti melezi olarak yorumlandı.

Vyacheslav Alexandrov, Rus AvtoVAZ şirketi tarafından üretilen Lada’nın Xray ve Vesta modellerinden bazı tasarım ipuçları alarak Lada Questa adını verdiği yeni bir süper otomobil konsept çalışmasına imza attı. Konsept çalışmasını gören herkes, aracın tasarım olarak Bugatti Veyron modeline büyük oranda benzediği yorumunda bulundu.

"Bugatti tasarımlarıyla ilgilenmiyorum" 

Rus tasarımcı ise bu yorumlara “tamamen tesadüf” şeklinde yanıt verirken, Bugatti tasarımlarıyla ilgilenmediğini belirtti. Alexandrov, yaptığı çalışmalardaki amacının Rus otomobil üretimini belli bir seviyenin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

3D modelleme programlarının yaygınlaşmaya başladığı 2002 yılından beri hobi olarak bu işi yaptığını söyleyen tasarımcı, bir kaç ticari projesinin de bulunduğunu, asıl işinin ise bambaşka bir sektörde olduğunu belirtti.

Konsept çalışmalarının gerçeğe dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Vyacheslav Alexandrov, bunun gerçekleşebilmesi için çalışmalarında bazı değişiklikler yapması gerektiğini söyledi. Daha önce de bir başka Rus tasarımcı Dmitry Lazarev, Lada Raven adında bir süper otomobil konsepti tasarlamıştı. İşte Lada Questa ve Lada Raven konseptlerinin tasarımı:


https://sputniknews.com/russia/201804021063147528-lada-questa-russian-supercar/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
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horizons2 1 yıl trexin
Orijinalden alıntı: trexin
Bu tasarımı gören Almanlar çıldırıyor, hasetinden çatlıyor


Ortada hasedinden çatlayan bir tek sen varsın. Lakin tasarım gözüme hoş gelmedi, en azından bir şeyler üretebiliyorlar.
Orijinalden alıntı: trexinBu tasarımı gören Almanlar çıldırıyor, hasetinden çatlıyorOrtada hasedinden çatlayan bir tek sen v...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Mendieta58 1 yıl
Şu forumun galerisi sadece bende mi sorunlu acaba
3 Yanıt Yanıtla +14
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asig 1 yıl
adamlar bize s400 kitledi ya biz domates lemi odicez sonra dolar uctu yuro uctu .
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alp0007 1 yıl
Bir çok kişi "ben daha iyisini yapabilirim" diyordur, herhalde.
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El_domingo 1 yıl
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cesmuru 1 yıl
Ladanın neyine spor araba. Önce adam gibi C-D segmenti araba yap.
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Bualix 1 yıl
Kanserlik..
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Omisis046 1 yıl
Hoşuma gitti.
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blackzeros 1 yıl
hormonu fazla kacirmislar...
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lvlono 1 yıl
Devrim? Anadol(Ford)? Bizim Lada'mız bile yok. Üretebilemediklerimizden misiniz :)
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Kaiser75 1 yıl
bunu putin mi çizmiş??
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alemburda34 1 yıl
Bu nedir ya nasıl kötü bir tasarım yapabiliriz diye mi çalışmışlar.
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