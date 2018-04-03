Rus efsanesi Lada'ya süper otomobil dopingi: Lada Questa

Rus tasarımcı Vyacheslav Alexandrov, üzerinde çalıştığı Rus süper otomobil konseptini gözler önüne serdi. Lada Questa olarak adlandırdığı bu konsept, pek çok otomobil sever tarafından Lada ve Bugatti melezi olarak yorumlandı.

Vyacheslav Alexandrov, Rus AvtoVAZ şirketi tarafından üretilen Lada’nın Xray ve Vesta modellerinden bazı tasarım ipuçları alarak Lada Questa adını verdiği yeni bir süper otomobil konsept çalışmasına imza attı. Konsept çalışmasını gören herkes, aracın tasarım olarak Bugatti Veyron modeline büyük oranda benzediği yorumunda bulundu.

"Bugatti tasarımlarıyla ilgilenmiyorum"

Rus tasarımcı ise bu yorumlara “tamamen tesadüf” şeklinde yanıt verirken, Bugatti tasarımlarıyla ilgilenmediğini belirtti. Alexandrov, yaptığı çalışmalardaki amacının Rus otomobil üretimini belli bir seviyenin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

3D modelleme programlarının yaygınlaşmaya başladığı 2002 yılından beri hobi olarak bu işi yaptığını söyleyen tasarımcı, bir kaç ticari projesinin de bulunduğunu, asıl işinin ise bambaşka bir sektörde olduğunu belirtti.

Konsept çalışmalarının gerçeğe dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Vyacheslav Alexandrov, bunun gerçekleşebilmesi için çalışmalarında bazı değişiklikler yapması gerektiğini söyledi. Daha önce de bir başka Rus tasarımcı Dmitry Lazarev, Lada Raven adında bir süper otomobil konsepti tasarlamıştı. İşte Lada Questa ve Lada Raven konseptlerinin tasarımı:

https://sputniknews.com/russia/201804021063147528-lada-questa-russian-supercar/