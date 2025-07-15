Android Auto rakibi Samsung Auto Dex neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Samsung Auto DeX özelliği, Apple Car Play veya Android Auto’dan farklı olarak yalnızca Galaxy telefonlarla kullanılabiliyor. Auto Dex, Galaxy telefonunuzu araç ekranına bağladığınızda araç dostu bir ekran sunuyor. Samsung Auto uygulaması ve Samsung DeX'i bir araya getiren bu özellik, sürüş sırasında ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara kolay erişim sağlayan araç dostu bir arayüz sunuyor.

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Samsung Auto DeX özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung telefonunuzu bir aracın ekranına taktığınızda, araç modunu kullanmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj beliriyor. Etkinleştirdiğinizde, sürüş için tasarlanmış büyük düğmeler ve kolay kontroller içeren yeni bir düzen karşınıza çıkıyor. Samsung Auto + DeX, 30 km/s hızın üzerine çıktığınızda otomatik olarak devreye giren Seyir Modu'na sahip. Bu mod, arayüzü sürüş için daha da basit ve güvenli hale getiriyor. Ayrıca hava durumu, takvim etkinlikleriniz, trafik güncellemeleri ve yakındaki benzin istasyonları veya otoparklar gibi faydalı bilgileri gösteren akıllı widget’lar mevcut. Arka planı özelleştirme, açık ve koyu tema seçeneği de var.

Samsung Auto + DeX kurulumu şu anda manuel adımlar gerektiriyor. Geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek, araç kullanımı için DeX ayarlarını düzenlemek, Samsung Auto arayüzünü yüklemek ve bağlantı ayarlarını yapılandırmak gerekiyor.

Samsung Auto Dex, 100'den fazla markanın 8500'den fazla araç modelini destekliyor. Auto Dex, şu anda resmi olarak Çin'de mevcut.

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