Rus sanatçı, kendi kanını kullanarak ses üreten düzenek geliştirdi

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Yaptığı ilginç çalışmalarla dikkat çeken Rus sanatçı Vtol, kanı ile çalışan bir düzenek geliştirdi. Vtol’un kanından güç alarak tek tonlu yapay bir ses oluşturan bu düzenek, “Until I Die” ismiyle sergilendi.

Until I Die’ın çalışması, Vtol’un kanında bulunan maddelerin alüminyum ve bakır gibi metallerle birleştirilerek elektrolit olarak kullanılması sonucunda mümkün oluyor. Bu şekilde ortaya çıkan enerjiyle toplamda 1000 mAh kapasiteye sahip olan 5 batarya geliştiren Vtol, düzeneğiyle ortalama bir akıllı telefon bataryasının yaklaşık 3’te 1’ine tekabül eden bu enerjiden 8 saate kadar tek notalı bir elektronik ses üretebiliyor.

Until I Die için 18 aylık süreçte 4.5 litre kan bağışlayan sanatçı, bu çalışmasıyla birçok farklı noktaya değinmeye çalışmış. Kendi kanını kullanarak yarattığı düzenekle sembolik bir eylem ortaya koyduğunu söyleyen Vtol, kan bağışlamanın Rus tarihinde de önemli bir yere sahip olduğunu ve metafiziksel eylem olarak değerlendirildiğini söylüyor.