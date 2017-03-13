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Rus sanatçı, kendi kanını kullanarak ses üreten düzenek geliştirdi

Rus sanatçı Vtol, kendi kanını kullanarak elektronik ses üreten bir düzenek geliştirdi. Aylarca süren çalışmalar sonucunda tamamlanan düzenek, yaklaşık 8 saat boyunca ses üretebiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Rus sanatçı, kendi kanını kullanarak ses üreten düzenek geliştirdi
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Yaptığı ilginç çalışmalarla dikkat çeken Rus sanatçı Vtol, kanı ile çalışan bir düzenek geliştirdi. Vtol’un kanından güç alarak tek tonlu yapay bir ses oluşturan bu düzenek, “Until I Die” ismiyle sergilendi.

Until I Die’ın çalışması, Vtol’un kanında bulunan maddelerin alüminyum ve bakır gibi metallerle birleştirilerek elektrolit olarak kullanılması sonucunda mümkün oluyor. Bu şekilde ortaya çıkan enerjiyle toplamda 1000 mAh kapasiteye sahip olan 5 batarya geliştiren Vtol, düzeneğiyle ortalama bir akıllı telefon bataryasının yaklaşık 3’te 1’ine tekabül eden bu enerjiden 8 saate kadar tek notalı bir elektronik ses üretebiliyor.

Until I Die için 18 aylık süreçte 4.5 litre kan bağışlayan sanatçı, bu çalışmasıyla birçok farklı noktaya değinmeye çalışmış. Kendi kanını kullanarak yarattığı düzenekle sembolik bir eylem ortaya koyduğunu söyleyen Vtol, kan bağışlamanın Rus tarihinde de önemli bir yere sahip olduğunu ve metafiziksel eylem olarak değerlendirildiğini söylüyor.


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hidrojennn 2 yıl en beğenilen
bas kısımlar içinde b.kunu kullansın. millet öne çıkıp reklam yapayım diye ne yapacağını şaşırıyor. desen hasta var kan ver, vermez.
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gurkanse 2 yıl
şaşırmış
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Captain_Ivy 2 yıl
Sürekli konuşup durmuş ki. Adam akıllı sesi dinletmemiş..
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underlater 2 yıl
Piller şarj olabiliyor mu acaba? :D :D
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mustafaaydemir 2 yıl
ESKİDEN SİMYACILARIN YAPTIĞI ARAŞTIRMALARA NE KADAR DA ÇOK BENZİYOR ACABA ASIL AMACI NE MERAK ETTİM ŞİMDİ ?
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BekirTemel 2 yıl
Hayretlik
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Hedgehog! 2 yıl
Şişeleri görünce aklıma Bloodborne geldi...
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Guest-F8946C419 2 yıl
Zaten tüm dünyada bir kişinin kanına muhtaçtı değil mi? Maşallah sanattan anlayan eleştirisel kesim gelmiş hemen. Adamı tanımaz etmez ama maksat kötülemek olsun yaptığı farklı şeyleri kendi yapamadığı için böyle yorumlar yapıyorlar ya..
Belki düzenli kan bağışı yapıyor ve buna dikkat çekmek için sanattan faydalanıyor?
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V4LKyR 2 yıl
Ruslar zaten hafiften deli
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axaxa 2 yıl
kan bağışlamak hoştur demiş rus sanatçı.
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kadirirdem 2 yıl
Şimdiye kadar gördüğüm en ilginç buluş
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