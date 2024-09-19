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    Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL”

    Araştırmacılar, 50 yıldır çözülemeyen bir gizemi aydınlatarak yeni bir kan grubu sistemi keşfetti. “MAL” adı verilerin yeni kan grubu, nadir bir hastalığın tedavisini mümkün kılacak.
    Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL” Tam Boyutta Gör
    Tıp dünyasında heyecan uyandıran bir gelişmeyle, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kan ve Organ Nakli (NHSBT) ve Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni bir kan grubu sistemi olan "MAL"i keşfetti. Bu buluş, 1972 yılında ilk kez tanımlanan AnWj kan grubu antijenine dair 50 yıllık gizemi çözüyor. NHSBT’den kıdemli bilim insanı Louise Tilley’nin öncülük ettiği ekip, AnWj antijenine sahip olmayan bireyleri tespit etmek için bir genetik test geliştirdi. Bu test, nadir hastaların tedavisini iyileştirmeyi ve uyumlu kan bağışçılarını bulmayı amaçlıyor.

    Yeni kan gurubu: MAL

    1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, o zamandan beri bilim insanlarının dikkatini çeken bir gizemdi. Ancak bu antijenin moleküler yapısı ve genetik bağlantısı bir türlü açıklanamamıştı. Son yapılan çalışma, AnWj antijeninin MAL geni ile olan ilişkisini ortaya çıkararak bu gizemi çözdü. Böylece MAL kan grubu sistemi oluşturuldu ve bu yeni bilgi, kan nakli gibi hayati süreçlerde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

    Öte yandan NHSBT’nin dünya çapında kan araştırmalarına destek veren Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı bu yeni testi mevcut genotipleme platformlarına entegre etti. Bu ilerleme, kan nakillerinin güvenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.

    Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL” Tam Boyutta Gör
    Bu keşif, AnWj antijenine sahip olmayan hastalar için daha iyi tedavi seçenekleri sağlayacak. Bununla birlikte MAL kan grubu sistemi, AnWj antijenini de içeren 47. tanınmış kan grubu sistemi olarak kaydedildi. Ayrıca, araştırma, AnWj negatif fenotipine yol açan MAL genindeki homozigot delesyonları da ortaya çıkardı. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, yeni keşfedilen sistem MAL kan grubu olarak adlandırıldı.

    Kan nakilleri sırasında uyumsuz kan grupları kullanıldığında ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. AnWj antijeni taşımayan bireylerin, yanlış kan grubu alması durumunda bağışıklık sistemleri ciddi tepkiler verebilir. MAL kan grubu sisteminin keşfi ile artık AnWj-negatif bireyler daha kolay tespit edilebilecek ve bu bireylerin kan nakillerinde uygun kan grubunu almaları sağlanacak.

    Dünya genelinde insanların %99.9’u AnWj-pozitif, yani kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta MAL proteini taşıyor. Ancak bu proteine sahip olmayan AnWj-negatif bireyler çok nadir bulunuyor. Yapılan araştırmada yalnızca beş genetik olarak AnWj-negatif birey tespit edildi. AnWj-negatif olmanın en yaygın nedeninin ise hematolojik bir bozukluk ya da bazı kanser türleri nedeniyle antijen ifadesinin baskılanması olduğu belirtiliyor. Artık bu genetik belirteçler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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