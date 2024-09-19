Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL”

Yeni kan gurubu: MAL
1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, o zamandan beri bilim insanlarının dikkatini çeken bir gizemdi. Ancak bu antijenin moleküler yapısı ve genetik bağlantısı bir türlü açıklanamamıştı. Son yapılan çalışma, AnWj antijeninin MAL geni ile olan ilişkisini ortaya çıkararak bu gizemi çözdü. Böylece MAL kan grubu sistemi oluşturuldu ve bu yeni bilgi, kan nakli gibi hayati süreçlerde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
Öte yandan NHSBT’nin dünya çapında kan araştırmalarına destek veren Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı bu yeni testi mevcut genotipleme platformlarına entegre etti. Bu ilerleme, kan nakillerinin güvenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.
Kan nakilleri sırasında uyumsuz kan grupları kullanıldığında ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. AnWj antijeni taşımayan bireylerin, yanlış kan grubu alması durumunda bağışıklık sistemleri ciddi tepkiler verebilir. MAL kan grubu sisteminin keşfi ile artık AnWj-negatif bireyler daha kolay tespit edilebilecek ve bu bireylerin kan nakillerinde uygun kan grubunu almaları sağlanacak.
Dünya genelinde insanların %99.9’u AnWj-pozitif, yani kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta MAL proteini taşıyor. Ancak bu proteine sahip olmayan AnWj-negatif bireyler çok nadir bulunuyor. Yapılan araştırmada yalnızca beş genetik olarak AnWj-negatif birey tespit edildi. AnWj-negatif olmanın en yaygın nedeninin ise hematolojik bir bozukluk ya da bazı kanser türleri nedeniyle antijen ifadesinin baskılanması olduğu belirtiliyor. Artık bu genetik belirteçler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...