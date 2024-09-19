Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL”

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Tam Boyutta Gör Tıp dünyasında heyecan uyandıran bir gelişmeyle, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kan ve Organ Nakli (NHSBT) ve Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni bir kan grubu sistemi olan "MAL"i keşfetti. Bu buluş, 1972 yılında ilk kez tanımlanan AnWj kan grubu antijenine dair 50 yıllık gizemi çözüyor. NHSBT’den kıdemli bilim insanı Louise Tilley’nin öncülük ettiği ekip, AnWj antijenine sahip olmayan bireyleri tespit etmek için bir genetik test geliştirdi. Bu test, nadir hastaların tedavisini iyileştirmeyi ve uyumlu kan bağışçılarını bulmayı amaçlıyor.

Yeni kan gurubu: MAL

1972 yılında keşfedilen AnWj antijeni, o zamandan beri bilim insanlarının dikkatini çeken bir gizemdi. Ancak bu antijenin moleküler yapısı ve genetik bağlantısı bir türlü açıklanamamıştı. Son yapılan çalışma, AnWj antijeninin MAL geni ile olan ilişkisini ortaya çıkararak bu gizemi çözdü. Böylece MAL kan grubu sistemi oluşturuldu ve bu yeni bilgi, kan nakli gibi hayati süreçlerde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Öte yandan NHSBT’nin dünya çapında kan araştırmalarına destek veren Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı bu yeni testi mevcut genotipleme platformlarına entegre etti. Bu ilerleme, kan nakillerinin güvenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.

Tam Boyutta Gör Bu keşif, AnWj antijenine sahip olmayan hastalar için daha iyi tedavi seçenekleri sağlayacak. Bununla birlikte MAL kan grubu sistemi, AnWj antijenini de içeren 47. tanınmış kan grubu sistemi olarak kaydedildi. Ayrıca, araştırma, AnWj negatif fenotipine yol açan MAL genindeki homozigot delesyonları da ortaya çıkardı. Bu antijen, miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunduğundan, yeni keşfedilen sistem MAL kan grubu olarak adlandırıldı.

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Kan nakilleri sırasında uyumsuz kan grupları kullanıldığında ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. AnWj antijeni taşımayan bireylerin, yanlış kan grubu alması durumunda bağışıklık sistemleri ciddi tepkiler verebilir. MAL kan grubu sisteminin keşfi ile artık AnWj-negatif bireyler daha kolay tespit edilebilecek ve bu bireylerin kan nakillerinde uygun kan grubunu almaları sağlanacak.

Dünya genelinde insanların %99.9’u AnWj-pozitif, yani kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta MAL proteini taşıyor. Ancak bu proteine sahip olmayan AnWj-negatif bireyler çok nadir bulunuyor. Yapılan araştırmada yalnızca beş genetik olarak AnWj-negatif birey tespit edildi. AnWj-negatif olmanın en yaygın nedeninin ise hematolojik bir bozukluk ya da bazı kanser türleri nedeniyle antijen ifadesinin baskılanması olduğu belirtiliyor. Artık bu genetik belirteçler tanımlandığına göre, hastaların negatif MAL kan grubunun kalıtsal olup olmadığını veya baskılanmaya mı bağlı olduğunu test etmek mümkün olacak.

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Bilim insanları yeni kan gurubu keşfetti: “MAL”