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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yurt dışından getirilen ikinci telefonların Türkiye'de kullanılması yasaklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mevzuatta gerçekleştirilen düzenleme ile kişilerin yurt dışından satın alarak getirdikleri ikinci telefonların Türkiye’de kullanılmasını tamamen yasakladı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 18723479-153.16 sayılı yazıyla birlikte yurt dışından ülkemize getirilen telefonlarla ilgili oldukça önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre Gümrük Kanunu’nda yer alan, yurt dışından getirilen iki ve daha fazla sayıdaki cep telefonunun cezalı vergi karşılığında yolcuya teslim edilmesini söyleyen 235. madde ile bu tür cihazların Türkiye'ye sokulmamasıgerektiğini belirten 2011 yılına ait genelde arasındaki çelişki ortadan kaldırıldı. 
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 arayüzünde reklam göstermeye başladı"
Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte artık yolcuların yabancı ülkelerden satın alarak Türkiye’ye getirdikleri, henüz kaydı yapılmamış ikinci telefonun IMEI numarası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilecek. Böylelikle cihaz gümrükten geçirilecek fakat ülkemizde kullanılması tamamen yasaklanacak. Diğer taraftan bu kişilere cezalı vergi kesilecek.

Genel müdürlük tarafından yayınlanan yazıda yolcuların iki yılda bir adet olmak üzere cep telefonunu kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabildikleri, söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun ise gümrük vergilerinin iki kat olarak alınacağı ve eşya sahibine teslim edileceği belirtiliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı şu şekilde:

"İlgi:
a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli ve 16584209 sayılı yazısı.
b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 tarihli ve 19327426 sayılı yazı.
c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 20870537 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazılarda özetle; ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince gümrük vergilerinin iki katı olarak tahsil edilip, yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın; 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde yer alan cep telefonlarının serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesinin mümkün bulunmadığı hükmü ile çeliştiğinden bahisle; uygulamanın 2011/39 sayılı Genelgeye göre mi; GK md. 235/3'e göre mi yapılmasına ilişkin tereddütler belirtilmiştir.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi "Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır." hükmüne amirdir.
Diğer taraftan, 2011/39 sayılı Genelgenin "Sınırlamalar" başlıklı 1 inci maddesinde "Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmekle, cep telefonunun sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, bunun da iki takvim yılında bir adet ile sınırlı tutulduğu, bunun haricindeki hususların muafiyet olarak telakki edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu eki kapsamında yolcular iki takvim yılında bir adet olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler.
Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Bu durumda, iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüğünüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan; söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V."

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
İphone nun uluslar arası garantisi artık türkiye de geçerli değil 1 haftadır haberini yapmıyorsunuz onuda yapın bilmeyenler öğrensinler. Bu hükümetin halkın yararına bir iş yaptığını görmedim.
İphone nun uluslar arası garantisi artık türkiye de geçerli değil 1 haftadır haberini yapmıyorsunuz onuda yapın bilmeyenler öğrensinler. Bu hükümetin halkın yar...
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suti0 2 yıl
Milletin hayrına bir iş yapmayın zaten!
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Extreme Victory 2 yıl
Biraz faşizanca olacak ama bence tek çıkış yolu, ülkedeki eğitim ve kültür seviyesi belirli bir seviyeye gelinceye kadar belli bir iq seviyesinin altındaki vatandaşlar oy kullanamasın. Niye kurunun yanında yaşta yansın ki?
Biraz faşizanca olacak ama bence tek çıkış yolu, ülkedeki eğitim ve kültür seviyesi belirli bir seviyeye gelinceye kadar belli bir iq seviyesinin altındaki vat...
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MehmetNY 1 yıl
Yurtdışına giderken kürüstür bir telefon alırım yanıma. Ordan telefonu alınca yanımda getirdiğimi atarım çöpe. Yeni telefonla da gümrükten geçerim
Dh ölücüleri sunar

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Serdar 1 yıl
Vay be, işler bu kadar kesat demek ki, adamlar sinekten çıkacak yağa bakıyor.
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ßyİsMaİLCaN 1 yıl
2. Telefonu Pasaportuma işleyince vergi mi kesceklermi şimdi ?
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doctorfizik 1 yıl
Biri kulak arkası fotosu atsın. Mobildeyim 😡😡😡
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snakefatih 1 yıl
7bin tl ye zorla iphone nasıl satacaklar bu yasaklar olmasa.
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begumay 1 yıl
merhaba ingiltereden anneme nokia nin 216 sim free modelini getirmek istiyorum fakat bu telefon icinde pasaport kaydi yapilmasi lazim mi ?
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orhanosmanoglu 1 yıl
Çok doğru bir karar.Herkes vergi vermeli.Diğer türlüsü net haksızlıktı.
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dodi-- 1 yıl orhanosmanoglu
orhanosmanoglu
Çok doğru bir karar.Herkes vergi vermeli.Diğer türlüsü net haksızlıktı.


Adam 3 bin lira'ya bilet alıyor, 2 bin otele veriyor orda kim bilir kaç bin lira harcıyor. Nesi haksızlık? Posta ile vergisiz gelmiyor ya.
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Leipold 1 yıl
Evet bu isin bi adini koyalim. 3 kasimda rusya'da marketlere dusuyor. Ya alip gelecegim ya TR'den alacagim
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dodi-- 1 yıl
Arkdaşlar bir açığa kavuşturalım. Amerika'dan tanıdık gelecek. Şimdi resmi olarak 1 adet getirebiliyor ama 2. ve 3.yü gümrük arayıp bulmazsa Türkiye'de sorunsuz kullanabiliyor muyuz?
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römercan 1 yıl dodi--
Evet var mı bir gelişme bu konuda
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SEHZADE63 2 yıl

celladına aşık olmuşsa bir millet,
ister ezan ister çan dinlet.
itiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
müstehaktır ona her türlü zillet.
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