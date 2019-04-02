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Rus yapımı Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık

1 ay
6,7b
2
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Rusya tarafından geliştirilen ve dünya çapında üne sahip olan Pantsir hava savunma sisteminin deniz versiyonu olarak geliştirilen Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık.

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muammer816 1 ay
aslında bu tarz bişeyin daha küçük ve yine etkili olacak versiyonlarını zpt'lerimize entegre edebisek çok daha kompakt ve düşmanlar için çok daha tehlikeli araçlar olurlardı.
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SEO-Uzmanı 1 ay
suriye'de 3.dünya savaşı provası yapılıyor !
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