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Rusya 5 Aralık'ta bankaları siber saldırı için uyardı

Rusya, 5 Aralık 2016'da yabancı ajanlar tarafından Rusya bankalarını kitleme ve Rus bankacılık sistemine karşı yapılabilecek bir siber saldırı dalgası için uyardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Rusya, 5 Aralık'ta başlaması beklenen ülkenin bankacılık sistemine karşı büyük bir siber saldırı dalgasına karşı halkı ve bankaları uyardı.

Siber saldırı dalgası

 Rusya Federal Güvenlik Dairesi (FSB) 5 Aralık'ta başlayacak ve ülkedeki bankacılık sistemini ve bankaları hedef alan siber saldırı dalgasına karşı istihbarat aldıklarını ve hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.
 SMS ve sosyal medya üzerinden de halkı provoke edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu şekilde Rus bankacılık sistemine güvenin sarsılması ve kötü bir itibar kazandırılması hedefleniyor olarak açıklama yapılmış.
 Kaynağın açıklanmadığı dikkat çekerken bu açıklamalar İngiltere, Almanya, ABD tarafından kışkırtıcı olarak değerlendirilmiş. 

http://wccftech.com/foreign-spies-plotted-cyberattack-russia/ Yorum Yaz
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ruf 2 yıl en beğenilen
Rubleleri bozalım mi,talimat geldi mi?
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Paramedik 112 2 yıl
Rusya'daki hesaplarımı Türkiye'ye taşıyayım öyleyse.
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mahmut716 2 yıl
ben zaten hep 50 ruble çekiyorum
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KARACABEYY 2 yıl
Sanırım bankaların alt yapılarını bozmaya çalışacaklar.
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ghost_41 2 yıl
Parayi bozdurup altına cevireyim hemen
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pieri 2 yıl
Tesekkurler 2 tane kaptim .tamda siber saldiri ihtiyacim wardi
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kadirirdem 2 yıl
Hmmm acaba tr de ki bakalar içinde geçerli mi ?
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righteous@ 2 yıl
Yastık altındaki rubleleri çıkarın beyler
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mumkunsuz 2 yıl
Sıcakmış haber veren arkadaşa teşekkürler.




Banka-Kredi Kartı Fırsatları'nda ne arıyor bu başlık?
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keremyan 2 yıl
bankada dolarları olan hesaplara dikkat diyorum
sanki el konulacak gibi çalışmalar var .çok dillendiriliyor son günlerde
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innovancenothing 2 yıl
Enparaya saldırsalar,elimizde hiçbir delil de yok banka cüzdsnı vs Ne olur ki? Merak bile etmiyorum Allah korusun ama olur mu herşey olur..
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moustapha129 2 yıl
Mr robot klavyene kuvvet dostum
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senjido 2 yıl
rusyaya da saldırılar başladı
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