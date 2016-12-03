Rusya 5 Aralık'ta bankaları siber saldırı için uyardı

Rusya, 5 Aralık'ta başlaması beklenen ülkenin bankacılık sistemine karşı büyük bir siber saldırı dalgasına karşı halkı ve bankaları uyardı.

Siber saldırı dalgası

Rusya Federal Güvenlik Dairesi (FSB) 5 Aralık'ta başlayacak ve ülkedeki bankacılık sistemini ve bankaları hedef alan siber saldırı dalgasına karşı istihbarat aldıklarını ve hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

SMS ve sosyal medya üzerinden de halkı provoke edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu şekilde Rus bankacılık sistemine güvenin sarsılması ve kötü bir itibar kazandırılması hedefleniyor olarak açıklama yapılmış.

Kaynağın açıklanmadığı dikkat çekerken bu açıklamalar İngiltere, Almanya, ABD tarafından kışkırtıcı olarak değerlendirilmiş.

http://wccftech.com/foreign-spies-plotted-cyberattack-russia/