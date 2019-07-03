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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor

Rusya'nın 2018'in Aralık ayında test ettiği hipersonik füze sistemi Avangard'da malzeme sorunu yaşanıyor. Rokette kullanılan karbon fiber malzeme için Rusya'nın arayış içinde olduğu söyleniyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında hipersonik hızlarda (30.000km/s) uçabilen ve ABD füze savunma sistemlerini tarafından tespit edilemeyeceğinin iddia edildiği Avangard adlı füze sistemini duyurmuştu. 2019 yılı içinde Rus Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen silah sisteminin tesliminde yaşanan gecikmeler ise akıllara bazı parçalarda tedarik sorunu mu yaşanıyor sorusunu getirmişti.

CNBC’de çıkan bir haber ise silah sisteminin tedarikinde yaşanan sorunun ne olduğunu ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Medya kuruluşu tarafından bilgiler doğru ise Kremlin’in Avangard sisteminde kullandığı karbon fiber malzeme, sorunun kaynağını teşkil ediyor.

Rusya’nın elinde bulunan karbon fiber malzemenin hipersonik uçuş sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklara dayanamadığı ve ülkenin bu yüzden farklı karbon fiber temini kaynaklarına yöneldiği ifade ediliyor. CNBC’nin Amerikan istihbarat yetkililerinin ifadelerine dayandırdığı bilgilere göre Rusya, karbon fiber malzeme temini için ciddi bir arayış içinde ancak bu çaba henüz karşılığını bulamamış durumda. Aynı yetkililer, malzeme temini yapılsa bile silah sisteminin yarattığı yüksek maliyet sebebiyle 60 roketten fazlasının üretilemeyeceğini belirtmişler.

Nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip bir silah için 60 sayısının oldukça fazla olduğu vurgulayan Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü görevlisi Pavel Podvig, “Ben, Rusya’nın bir düzine roketten sonra üretimi bırakacağını düşünürdüm.” ifadelerini kullanmış.

Rus Haber Ajansına göre yaşanan bu kriz sonrası Rusya’nın ilk harekât kabiliyetine 2020 yılında ulaşması bekleniyor. Hedefler arasında ise 2027 yılına kadar 12 roket üretmek var.


https://www.engadget.com/2019/07/01/russias-hypersonic-weapon-avangard-faces-challenges/ Yorum Yaz
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darkaura 1 gün
aslinda hipersonik silahlar balistik fuzelerden daha hizli degil. mevcut balistik fuzeler 20 hatta 30 mach hizlara kadar ulasabiliyorlar. hipersonik fuzeyi tehlikeli kilan rotasini degistirebilmesi, ucak gibi ucabilmesi. balistik fuze her ne kadar cok hizli olsada terminal fazda inis sirasinda rotasini degistiremiyor, yakitini tuketmis serbest dusus halinde oluyor. bir balistik fuzeyi kalkis aninda radarda yakalarsaniz nereye hangi rota ile incegini dakikalar icinde hesapliyabilirsiniz. keza malatya kurecikdeki radarin yapilis amacida bu. iran yada rusyadan firlatilcak bir fuzenin rotasini hedefine varmadan tespit etmek. rotasi hesaplanabildigi icin balistik fuze hava savunma sistemleriyle vurulabilir hale geldi. ozellikle gelisen teknoloji ile balistik fuzeleri durdurabilmek mumkun olacak. rusyanin en buyuk korkusuda bu. cunku balistik nukleer fuze gucu olmadan amerikayi dengeleyebilcek hic bir seyleri yok. amerikanin sadece ucak gemilerindeki hava gucu bile rusyanin tum hava gucunden daha fazla. bu yuzden hipersonik fuzelere boyle hirsla yatirim yapiyorlar. hipersonik fuze sadece firlatma degil, sehir esnasindada jet ucagi gibi itis gucune sahip oldugu icin rotasi kesinlikle tahmin edilemez. radarlarin kor noktalarindan yilan gibi siyrilarak hic beklenmeyen yonden, kuzeyden guneyden dogudan her yerden gelebilirler, tespit edilse bile hava savunma roketlerini korkunc hizlari ve keskin manevralariyla kolaylikla savusturabilirler. su an bir hipersonik fuzeyi durdurabilcek hic bir savunma sistemi yok. dakikalar icinde dunyanin her yerini durdurulamaz sekilde vurabilir. bu sebebden rusya hipersonik fuze yaparak soguk savasdan beri gelen nukleer guc dengesini koruma gayretinde.
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SEO-Uzmanı 3 gün
ışık hızının 10 da 1 ine ulaşmışlar ne güzel :D
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Mr. Jingles 4 gün
Alın size Avangard!
Mermi gibi be.

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torenbolen 4 gün
O ne be? 20 dakikada Amerika’dasın.
Gerçi evrenin boyutunu hesaba katarsak o kadar da fazla bir hız değil.
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homebird 4 gün
Haber, ABD'nin algı operasyonu olabilir. Rusya'nın elindeki böyle bir teknoloji; kendileri açısından prestij kaybı demektir. Medyayı kullanarak Rusya'yı "yetersiz" göstemek istemişler.
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moslevon 4 gün
Merhaba Gokhan başlıkta yazım hatan var dostum. Numaranı bilmediğim için burdan yazdım.
Tedari"K"inde değil. TedariĞinde olması lazım.
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The souls migration 4 gün moslevon
hocam bu mesajı neden özelden yazmadın merak ettim.

saniyede 8,3km' yi düşününce aklıma ağzı çözülerek bırakılan ve sağa sola delice uçuşan balonun yaptığı hareket geldi.
yer için acaba hipersonik hızdaki son nokta ne olacak acaba? 8,3 oldukça iyi bir rakam. hedef olmaktan da kaçabiliyor ise tadından yenmez.
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zildjiann 4 gün moslevon
Merhaba," tedarik" kelimesi ünsüz yumuşamasına uğramıyor. Dolayısıyla doğru olarak bilinen yanlış aslında sizin söylediğiniz.Yine de hatırlatma için teşekkürler. diksiyondersi.com/...
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Musty3535123 4 gün
30.000 km\s burdaki s saat heralde ? saniyede 8,3 km yapıyor. İstanbul-İzmir yolunu 4,5 saniyeye indiriyor..
Edit: 4,5 değil gençler, 45 saniye olucak.
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PoseiGok61 4 gün
Kardeşim 2023 te biz İstanbul-İzmir'i 1 saniyede geçecek roketi sunacağız halkımıza
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interwap 4 gün Musty3535123
S400 roketleri 17280 km/saat yani 4.8 km/saniye hıza sahip
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Sharparrow 4 gün
8,3x4,5=37,35 İstanbul İzmir arası 37 km mi?
Matematik öğretmenine selam olsun
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hipersonik füzeler, avangard ve
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