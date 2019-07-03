Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor

CNBC’de çıkan bir haber ise silah sisteminin tedarikinde yaşanan sorunun ne olduğunu ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Medya kuruluşu tarafından bilgiler doğru ise Kremlin’in Avangard sisteminde kullandığı karbon fiber malzeme, sorunun kaynağını teşkil ediyor.
Rusya’nın elinde bulunan karbon fiber malzemenin hipersonik uçuş sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklara dayanamadığı ve ülkenin bu yüzden farklı karbon fiber temini kaynaklarına yöneldiği ifade ediliyor. CNBC’nin Amerikan istihbarat yetkililerinin ifadelerine dayandırdığı bilgilere göre Rusya, karbon fiber malzeme temini için ciddi bir arayış içinde ancak bu çaba henüz karşılığını bulamamış durumda. Aynı yetkililer, malzeme temini yapılsa bile silah sisteminin yarattığı yüksek maliyet sebebiyle 60 roketten fazlasının üretilemeyeceğini belirtmişler.
Nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip bir silah için 60 sayısının oldukça fazla olduğu vurgulayan Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü görevlisi Pavel Podvig, “Ben, Rusya’nın bir düzine roketten sonra üretimi bırakacağını düşünürdüm.” ifadelerini kullanmış.
Rus Haber Ajansına göre yaşanan bu kriz sonrası Rusya’nın ilk harekât kabiliyetine 2020 yılında ulaşması bekleniyor. Hedefler arasında ise 2027 yılına kadar 12 roket üretmek var.
https://www.engadget.com/2019/07/01/russias-hypersonic-weapon-avangard-faces-challenges/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mermi gibi be.
Gerçi evrenin boyutunu hesaba katarsak o kadar da fazla bir hız değil.
Tedari"K"inde değil. TedariĞinde olması lazım.
saniyede 8,3km' yi düşününce aklıma ağzı çözülerek bırakılan ve sağa sola delice uçuşan balonun yaptığı hareket geldi. yer için acaba hipersonik hızdaki son nokta ne olacak acaba? 8,3 oldukça iyi bir rakam. hedef olmaktan da kaçabiliyor ise tadından yenmez.
Edit: 4,5 değil gençler, 45 saniye olucak.
Matematik öğretmenine selam olsun