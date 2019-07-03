Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında hipersonik hızlarda (30.000km/s) uçabilen ve ABD füze savunma sistemlerini tarafından tespit edilemeyeceğinin iddia edildiği Avangard adlı füze sistemini duyurmuştu. 2019 yılı içinde Rus Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen silah sisteminin tesliminde yaşanan gecikmeler ise akıllara bazı parçalarda tedarik sorunu mu yaşanıyor sorusunu getirmişti.

CNBC’de çıkan bir haber ise silah sisteminin tedarikinde yaşanan sorunun ne olduğunu ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Medya kuruluşu tarafından bilgiler doğru ise Kremlin’in Avangard sisteminde kullandığı karbon fiber malzeme, sorunun kaynağını teşkil ediyor.

Rusya’nın elinde bulunan karbon fiber malzemenin hipersonik uçuş sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklara dayanamadığı ve ülkenin bu yüzden farklı karbon fiber temini kaynaklarına yöneldiği ifade ediliyor. CNBC’nin Amerikan istihbarat yetkililerinin ifadelerine dayandırdığı bilgilere göre Rusya, karbon fiber malzeme temini için ciddi bir arayış içinde ancak bu çaba henüz karşılığını bulamamış durumda. Aynı yetkililer, malzeme temini yapılsa bile silah sisteminin yarattığı yüksek maliyet sebebiyle 60 roketten fazlasının üretilemeyeceğini belirtmişler.

Nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip bir silah için 60 sayısının oldukça fazla olduğu vurgulayan Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü görevlisi Pavel Podvig, “Ben, Rusya’nın bir düzine roketten sonra üretimi bırakacağını düşünürdüm.” ifadelerini kullanmış.

Rus Haber Ajansına göre yaşanan bu kriz sonrası Rusya’nın ilk harekât kabiliyetine 2020 yılında ulaşması bekleniyor. Hedefler arasında ise 2027 yılına kadar 12 roket üretmek var.

https://www.engadget.com/2019/07/01/russias-hypersonic-weapon-avangard-faces-challenges/