Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi

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Henry Cavill’in Rivialı Geralt’ı canlandırdığı The Witcher uyarlaması bilindiği üzere bu yıl içinde Netflix’e geliyor. Geçtiğimiz ay ilk sezon çekimlerinin tamamlandığı dizinin bu sefer de resmi görselleri paylaşıldı. Netflix’in pazartesi günü paylaştığı fotoğraflarda; Rivialı Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) ve Yennefer’ı (Anya Chaltora) canlandıran oyuncuları görebiliyoruz.

Yennefer (Anya Chaltora)

Dikkatli okuyucularımız dizideki Geralt’ın tek bir kılıç taşıdığını fark etmişlerdir. Yine romanları yalayıp yutmuş okuyucularımız, Geralt’ın iki kılıca sahip olmasına rağmen daha çok çelik kılıcı sırtında taşıdığını ve gümüş kılıcın ise ihtiyaç halinde kullanılmak üzere eyerde beklediğini hatırlayacaklardır.

Ciri (Freya Allan)

Bu kapsamda Netflix tarafından yapılan açıklamada da izleyeceğimiz seride oyundan çok romanlardan esinlenildiği ifade edilmiş. Diziyle ilgili popüler platform tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

“En çok satanlar listesine giren fantastik kitap serisinden esinlenilen The Witcher, kader ve ailenin epik bir hikâyesi. Rivialı Geralt, insanların canavarlardan daha tehlikeli olduğu bir dünyada kendi yerini bulmaya çalışan yalnız bir canavar avcısı. Ancak kader ağlarını örüp Geralt’ı güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesin önüne attığında bir araya gelmek zorunda kalan üçlü, gitgide istikrarsızlaşan Kıta’da yollarını bulmak için mücadele etmek zorunda kalıyor.”

The Witcher ile ilgili yeni paylaşımlar oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.

https://www.gamesradar.com/uk/witcher-netflix-series-images-geralt-yennefer-ciri/