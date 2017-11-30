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Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak

Rus Güvenlik Konseyi küresel çapta gerçekleşen internet problemlerinden etkilenmemek için BRICS ülkeleri tarafından kullanılacak bağımsız bir internet geliştirilmesini istiyor.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak
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Dünya çapında meydana gelen ve devlet daireleri de dahil olmak üzere pek çok kurumu etkileyen internet altyapısından kaynaklı hatalar ve siber saldırılar son yıllarda iyice artarken Rusya, küresel internet altyapısında meydana gelen aksaklıklardan etkilenmemek için yeni bir çalışma başlatıyor. RBC Haber Ajansı'nın haberine göre Rus Güvenlik Konseyi; Rus hükümetinden, internet ihtiyacının karşılanması için alternartif bir altyapı oluşturulmasını ve dünya genelinde internet altyapısının çökmesi durumunda hizmetlere devam edilmesini istedi.


Gelecek Yıl Kullanıma Sunulacak 

Ekim ayında Rus Güvenlik Konseyi toplantısında bildirilen talep sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bağımsız internet ağının 1 Ağustos 2018'e kadar hazır hale getirilmesini istedi. Günümüzde, internete bağlanmak için kullanılan küresel bir oluşum olan DNS ağından ayrılmak isteyen Rus yetkililer BRICS(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri tarafından kullanılacak alternatif bir DNS ağı oluşturmayı planlıyor. Alternatif DNS ile küresel internet aksamaları durumunda BRICS ülkeleri, internete sorunsuz bir şekilde bağlanmaya devam edebilecek.


Rus Güvenlik Konseyi toplantılarında, alternatif DNS ihtiyacının ''Batı uluslarının saldırı operasyonlarına yönelik artan kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerini kullanma yönündeki eğilimi''nden kaynaklandığını belirtildi. Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov da 2014 yılında yaptığı açıklamasından ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin eylemlerine hazır olmaları gerektiğini ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atılacağını dile getirmişti. "Rusya'nın küresel internetten kopması elbette ki söz konusu değil." Peskov'un açıklamaları da alternatif internet altyapısının ihtiyaç anında kullanılacak yedek bir oluşum olacağını gösteriyor.


Tabi Rus yetkililer bağımsız internetin tamamen güvenlik ihtiyacından kaynaklandığını ifade etse de bazı uzmanlar, hareketin tamamen ulusal güvenlik endişeleri ile ilgili olduğuna ikna olmuyor. Uzmanlara göre alternatif DNS oluşturmak Rusya'nın küresel internet ağına yönelik saldırılarını başlatmasında kolaylık sağlayabilir. Uzmanların bu öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Rusya'nın internet altyapısını tamamlayıp kullanıma sunmasının ardından görebileceğiz ancak Rusya'nın adımı, siber saldırıların ve veri ihlallerinin giderek arttığı internet dünyasında hükümetlerin kendi önlemlerini almaya başladığını gözler önüne seriyor.


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5126931/Russia-plans-create-independent-internet-2018.html Yorum Yaz
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bahner 1 yıl en beğenilen
Donanımı kendin yapmadığın sürece aldığın önlemler pek işe yaramaz.
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CeeMoo 1 yıl bahner
Kardeş adam donanımınıda yapıyor.Neredesiniz siz.Bu hamlenin ne kadar gerekli olduğunu anlamıyacak kadar iyimisiniz ? Algınızı boş Dünyanızdan çıkarın artık.
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freedom007 1 yıl
Bu haberi nerden buldun yusuf Akbaş? artık donanım haber teknoloji haberlerini bırak mış yandaş haber yapıyor ahaber ve TRT den bir farkınız kalmadı
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SequentiaL 1 yıl
Ruslar kendi kendilerine yeterler kesinlikle de tamamen izole bir sistem oluşturmak imkansız imkansız imkansız :)
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Kerim5100 1 yıl
Ha sen de buna inandın :D
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Tugrul_512bit 1 yıl
Rus matematikçiler iyidir, gerekirse sıfırdan bilgisayar da yaparlar ama ajanları varken beleş almak varken teknolojiyi, niye uğraşsınlarki?
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bahner 1 yıl en beğenilen
Donanımı kendin yapmadığın sürece aldığın önlemler pek işe yaramaz.
3 Yanıt Yanıtla +6
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CeeMoo 1 yıl bahner
Kardeş adam donanımınıda yapıyor.Neredesiniz siz.Bu hamlenin ne kadar gerekli olduğunu anlamıyacak kadar iyimisiniz ? Algınızı boş Dünyanızdan çıkarın artık.
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Kenan Memedov 1 yıl bahner
bahner
Donanımı kendin yapmadığın sürece aldığın önlemler pek işe yaramaz.

Sovyet bilimi öyle birşeydir ki, aklın hayalin durur.
O yüzden bu basit mantıkları geçiniz.
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nick leeson 1 yıl bahner
bahner

Donanımı kendin yapmadığın sürece aldığın önlemler pek işe yaramaz.

baikal işlemci ne bi araştır istersen.
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