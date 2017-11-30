Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak

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Dünya çapında meydana gelen ve devlet daireleri de dahil olmak üzere pek çok kurumu etkileyen internet altyapısından kaynaklı hatalar ve siber saldırılar son yıllarda iyice artarken Rusya, küresel internet altyapısında meydana gelen aksaklıklardan etkilenmemek için yeni bir çalışma başlatıyor. RBC Haber Ajansı'nın haberine göre Rus Güvenlik Konseyi; Rus hükümetinden, internet ihtiyacının karşılanması için alternartif bir altyapı oluşturulmasını ve dünya genelinde internet altyapısının çökmesi durumunda hizmetlere devam edilmesini istedi.





Gelecek Yıl Kullanıma Sunulacak

Ekim ayında Rus Güvenlik Konseyi toplantısında bildirilen talep sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bağımsız internet ağının 1 Ağustos 2018'e kadar hazır hale getirilmesini istedi. Günümüzde, internete bağlanmak için kullanılan küresel bir oluşum olan DNS ağından ayrılmak isteyen Rus yetkililer BRICS(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri tarafından kullanılacak alternatif bir DNS ağı oluşturmayı planlıyor. Alternatif DNS ile küresel internet aksamaları durumunda BRICS ülkeleri, internete sorunsuz bir şekilde bağlanmaya devam edebilecek.





Rus Güvenlik Konseyi toplantılarında, alternatif DNS ihtiyacının ''Batı uluslarının saldırı operasyonlarına yönelik artan kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerini kullanma yönündeki eğilimi''nden kaynaklandığını belirtildi. Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov da 2014 yılında yaptığı açıklamasından ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin eylemlerine hazır olmaları gerektiğini ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atılacağını dile getirmişti. "Rusya'nın küresel internetten kopması elbette ki söz konusu değil." Peskov'un açıklamaları da alternatif internet altyapısının ihtiyaç anında kullanılacak yedek bir oluşum olacağını gösteriyor.





Tabi Rus yetkililer bağımsız internetin tamamen güvenlik ihtiyacından kaynaklandığını ifade etse de bazı uzmanlar, hareketin tamamen ulusal güvenlik endişeleri ile ilgili olduğuna ikna olmuyor. Uzmanlara göre alternatif DNS oluşturmak Rusya'nın küresel internet ağına yönelik saldırılarını başlatmasında kolaylık sağlayabilir. Uzmanların bu öngörüsünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Rusya'nın internet altyapısını tamamlayıp kullanıma sunmasının ardından görebileceğiz ancak Rusya'nın adımı, siber saldırıların ve veri ihlallerinin giderek arttığı internet dünyasında hükümetlerin kendi önlemlerini almaya başladığını gözler önüne seriyor.