Tesla Model S ile bedava elektrik üzerinden Bitcoin madenciliği

Kripto para birimlerinin büyük bir enerji sorunu yaşadığı bir gerçek. Şu an tüm Bitcoin ağı İrlanda'nın tamamından daha fazla enerji kullanıyor. Ayrıca tek bir Bitcoin işlemi için ortalama bir evin 1 haftalık elektrik tüketimine eşdeğer oranda bir enerjiye ihtiyaç var. Elbette bu sadece çevre için değil aynı zamanda kripto para birimi üreten ve yüksek miktarda elektrik faturasıyla karşı karşıya olan madenciler için de büyük bir sorun teşkil ediyor.

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Kripto paradan kazanç sağlamak isteyenler ucuz elektrik arayışına girmiş durumda. En büyük Bitcoin madenlerinin işletildiği Çin'de madenciler son derece ucuz olan hidro enerji kullanıyor. Avrupa'da küçük ölçekli madenciler rüzgar enerjisi ile çalışan madencilik sistemleriyle denemeler yapmaya başladı. Şimdi ise bir Model S sahibi, Tesla'nın kendilerine sağladığı ücretsiz elektrikle madencilik yapmak için otomobilinin bagajına madencilik sistemi kurarak olaya farklı bir boyut getirdi.

Tesla Model S'in bagajına madencilik sistemi kuruldu

Tesla Owners Worldwide isimli Facebook grubunda paylaşılan fotoğrafa baktığımızda Model S'nin arkasına sığacak bir madencilik teçhizatı kurulduğunu görüyoruz. Kontrplak parçalarına benzeyen plakalara dört anakart ve dört güç kaynağı ünitesi monte edilmiş. Mavi kablolar ise birkaç ekran kartını (GPU) tek bir anakarta bağlamak için kullanılan riser karta bağlanmış durumda. Yani her anakart 4 adet GPU çalıştırabilecek donanıma sahip olmuş. Görünürde de zaten 16 adet GPU var.

GPU'ların riser karta bağlı olmaması nedeniyle fotoğrafı yayınlayan kişinin Tesla'sı ile madencilik yaparak sanal para üretmeyi başarıp başarmadığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak planlanan fizibilitenin şüpheli olduğuna yönelik bazı ipuçları var. Herşeyden önce otomobilde çalışan GPU'ların dayanılmaz derecede sıcaklık üreteceğini düşünürsek madencilik faaliyetleri otomobil bir şarj istasyonunda park ederken ve sürücü araç dışındayken mümkün olabilecek.

Tesla araçlarla kripto para madenciliği yapmak mantıklı mı?

GPU'ları araçta güvenli bir şekilde monte etme imkanı olmaması nedeniyle sürüş esnasında bagajdaki pahalı bilgisayar donanımının savrularak zarar görme riski var. Ancak bu zorlukların üstesinden gelinmiş olsa bile bu yöntem gerçekten de kripto para birimi çıkarmak için başvurulabilecek çevre dostu ve daha ucuz bir yol olarak kullanılabilir mi?

Sistemdeki GPU'ların her birinin 150 watt civarında enerji çektiğini varsayarsak 16 GPU saatte 2.4 kw veya 24 saatte 57.6 kw toplam çekiş gücüne sahip olur. Tesla Model S kilowatt saat başına yaklaşık 4.8 km yol gidebiliyor. Yani bu da madencilik sisteminin tam gün çalıştırılmasının yaklaşık 278 km yol gidilmesine eşdeğer olduğu anlamına geliyor. Federal Karayolu İdaresi'ne göre, ortalama bir Amerikalı haftada 418 km yol gidiyor.

Bedava sınırsız süperşarj herkes için geçerli değil

Bir başka deyişle bu madencilik sistemini bir buçuk gün boyunca çalıştırmak Tesla'yı ortalama bir hafta boyunca sürdürecek kadar enerji harcayacak. Öte yandan Tesla'nın sınırsız bedava süperşarj programına dahil olmayan (yani geçen Ocak'tan sonra Tesla satın alan) herkes yılda 400 kilowatt saat elektrikle sınırlı. Bu da madencilik sistemlerini bir yıl içerisinde sadece 7 günden daha az bir süre boyunca bedava elektrikle çalıştırabilecekleri anlamına geliyor.

Sonuç olarak elektrikli araçlarla kripto para madenciliği yapmak şüphesiz ki oldukça fütüristik bir fikir ancak ne yazık ki çok da akıllıca olduğu söylenemez.

https://ecomotoringnews.com/2017/11/24/bitcoin-mining-in-electric-vehicles-raises-other-questions/