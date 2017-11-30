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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model S ile bedava elektrik üzerinden Bitcoin madenciliği

Tesla Model S'in bagajına kripto para madenciliği yapılabilmesini sağlayan sistem kuran bir araç sahibi, Tesla sahiplerine sunulan ücretsiz elektrikten para kazanmanın yolunu buldu.
1 yıl
7,4b
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Kripto para birimlerinin büyük bir enerji sorunu yaşadığı bir gerçek. Şu an tüm Bitcoin ağı İrlanda'nın tamamından daha fazla enerji kullanıyor. Ayrıca tek bir Bitcoin işlemi için ortalama bir evin 1 haftalık elektrik tüketimine eşdeğer oranda bir enerjiye ihtiyaç var. Elbette bu sadece çevre için değil aynı zamanda kripto para birimi üreten ve yüksek miktarda elektrik faturasıyla karşı karşıya olan madenciler için de büyük bir sorun teşkil ediyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın rakibi Lucid Motors yeni şirket merkezine taşınıyor"
Kripto paradan kazanç sağlamak isteyenler ucuz elektrik arayışına girmiş durumda. En büyük Bitcoin madenlerinin işletildiği Çin'de madenciler son derece ucuz olan hidro enerji kullanıyor. Avrupa'da küçük ölçekli madenciler rüzgar enerjisi ile çalışan madencilik sistemleriyle denemeler yapmaya başladı. Şimdi ise bir Model S sahibi, Tesla'nın kendilerine sağladığı ücretsiz elektrikle madencilik yapmak için otomobilinin bagajına madencilik sistemi kurarak olaya farklı bir boyut getirdi.

Tesla Model S'in bagajına madencilik sistemi kuruldu

Tesla Owners Worldwide isimli Facebook grubunda paylaşılan fotoğrafa baktığımızda Model S'nin arkasına sığacak bir madencilik teçhizatı kurulduğunu görüyoruz. Kontrplak parçalarına benzeyen plakalara dört anakart ve dört güç kaynağı ünitesi monte edilmiş. Mavi kablolar ise birkaç ekran kartını (GPU) tek bir anakarta bağlamak için kullanılan riser karta bağlanmış durumda. Yani her anakart 4 adet GPU çalıştırabilecek donanıma sahip olmuş. Görünürde de zaten 16 adet GPU var.
GPU'ların riser karta bağlı olmaması nedeniyle fotoğrafı yayınlayan kişinin Tesla'sı ile madencilik yaparak sanal para üretmeyi başarıp başarmadığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak planlanan fizibilitenin şüpheli olduğuna yönelik bazı ipuçları var. Herşeyden önce otomobilde çalışan GPU'ların dayanılmaz derecede sıcaklık üreteceğini düşünürsek madencilik faaliyetleri otomobil bir şarj istasyonunda park ederken ve sürücü araç dışındayken mümkün olabilecek.

Tesla araçlarla kripto para madenciliği yapmak mantıklı mı?

GPU'ları araçta güvenli bir şekilde monte etme imkanı olmaması nedeniyle sürüş esnasında bagajdaki pahalı bilgisayar donanımının savrularak zarar görme riski var. Ancak bu zorlukların üstesinden gelinmiş olsa bile bu yöntem gerçekten de kripto para birimi çıkarmak için başvurulabilecek çevre dostu ve daha ucuz bir yol olarak kullanılabilir mi?
Sistemdeki GPU'ların her birinin 150 watt civarında enerji çektiğini varsayarsak 16 GPU saatte 2.4 kw veya 24 saatte 57.6 kw toplam çekiş gücüne sahip olur. Tesla Model S kilowatt saat başına yaklaşık 4.8 km yol gidebiliyor. Yani bu da madencilik sisteminin tam gün çalıştırılmasının yaklaşık 278 km yol gidilmesine eşdeğer olduğu anlamına geliyor. Federal Karayolu İdaresi'ne göre, ortalama bir Amerikalı haftada 418 km yol gidiyor.

Bedava sınırsız süperşarj herkes için geçerli değil

Bir başka deyişle bu madencilik sistemini bir buçuk gün boyunca çalıştırmak Tesla'yı ortalama bir hafta boyunca sürdürecek kadar enerji harcayacak. Öte yandan Tesla'nın sınırsız bedava süperşarj programına dahil olmayan (yani geçen Ocak'tan sonra Tesla satın alan) herkes yılda 400 kilowatt saat elektrikle sınırlı. Bu da madencilik sistemlerini bir yıl içerisinde sadece 7 günden daha az bir süre boyunca bedava elektrikle çalıştırabilecekleri anlamına geliyor.
Sonuç olarak elektrikli araçlarla kripto para madenciliği yapmak şüphesiz ki oldukça fütüristik bir fikir ancak ne yazık ki çok da akıllıca olduğu söylenemez.

https://ecomotoringnews.com/2017/11/24/bitcoin-mining-in-electric-vehicles-raises-other-questions/ Yorum Yaz
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pCkOpAtuS 1 yıl
Türkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümde bile 5 civarı var.Pekala değirmen taşı sökülüp
yerine basit bir mini türbin ile istenilen enerji bedava sağlanmış olur.
Türkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümde bile 5 civarı var.Pekala değirm...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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CWaRRioR 1 yıl pCkOpAtuS
pCkOpAtuS

Türkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümde bile 5 civarı var.Pekala değirmen taşı sökülüp
yerine basit bir mini türbin ile istenilen enerji bedava sağlanmış olur.

Başka bir bakış açısı olarak elektrik kayıp kaçak oranı en yüksek yer de doğu bölgeleri. Bedava elektrik kullananlar artık üzerine para da kazanırlar.
pCkOpAtuSTürkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümd...
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programmer_onur 1 yıl
GPU ile Ethereum veya Zcash benzeri paraların madenciliği yapılır, Btc için Asic lazım bu arada.
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Müştemilat Bey 1 yıl
habere girmeden aklıma kesin türk yapmıstır diye geldi
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Emre D 1 yıl
B.kunu çıkarmasalar olmaz.
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kaazto28 1 yıl
şunu öğrenemedik gitti "İyi İnsan ve Kötü İnsan"
din,dil,ırk,millet,soy,....
boşluğa başka ne gelirse doldurun.
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interwap 1 yıl
Tesla bunu tespit edip araca önce uyarı sonra önlem alma yoluna gidebilir.
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LambayaFunfDe 1 yıl
Noldu beyler bi tek türkler yapıyormuş böyle çalıp çırpma işlerini, asgari ücret bizden 4 kat fazla elektrikleri bizden biraz daha ucuz olan adamlar gene çalıp çırpmanın yolunu aramış bulmuş. Biz heriflerin suratına bakmadığı şeyleri binlerce liralara alıyoruz da arada sırada bir iki açıktan yararlanınca ooooooo ne ooooo
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emre1393 1 yıl
arabayı yakacak herifler, arabayı satıp parayı bitcoine yatırsaydı 1 senede 10 katını kazanacaktı zaten.
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Kefelon 1 yıl
İnsanoğlu olarak her şeyin hemen suyunu çıkarıyoruz. Zeki arkadaşım, bu yaptığın yüzünden adam 2 gün sonra artık ücretsiz şarj dolumu yaptırmayacağını açıklayınca ne olacak? Hem kendini hemde diğer Tesla sürücülerini yakacaksın.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Türkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümde bile 5 civarı var.Pekala değirmen taşı sökülüp
yerine basit bir mini türbin ile istenilen enerji bedava sağlanmış olur.
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dr20mouse 1 yıl pCkOpAtuS
Aynen bizim koyde de var su değirmeni ama ulaşım sıkıntılı.
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CWaRRioR 1 yıl pCkOpAtuS
pCkOpAtuS

Türkiye de kripta madencilik yapmak için en uygun yer bence Karadeniz. Her derede en az 2-3 tane un değirmeni var. Benim köyümde bile 5 civarı var.Pekala değirmen taşı sökülüp
yerine basit bir mini türbin ile istenilen enerji bedava sağlanmış olur.

Başka bir bakış açısı olarak elektrik kayıp kaçak oranı en yüksek yer de doğu bölgeleri. Bedava elektrik kullananlar artık üzerine para da kazanırlar.
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