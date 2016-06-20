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Rusya'dan dünyanın en büyük nükleer buz kıranı: Arktika

Rusya kuzey denizindeki petrol ve gaz gemilerine yardımcı olması için geliştirdiği dünyanın en büyük nükleer buzkıran gemisi Arktika'yı törenle suya indirdi. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Rusya kargo gemileri yolculuklarının çoğunda ülkenin konumu itibariyle buzlu sularda zorlu yollardan gitmek durumunda kalıyor. Ülke bu duruma çözüm olarak geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika'yı suya indirdi.
173 metre uzunluğa ve 34 metre genişliğe sahip olan gemide 2 adet reaktör yer alıyor ve 3 metre kalınlığındaki buzları bile kırabiliyor. 75 kişilik bir mürettebata ihtiyaç duyan Arktika, 33bin ton yük taşıyabilmenin yanı sıra helikopteriyle de buz keşifleri yapabiliyor.
$1.9 milyar yatırımla gerçekleştirilen Proje 22220'nin bir parçasını oluşturan geminin 2017 yılının sonunda hizmete girmesi ve kuzey denizlerinden Asya-Pasifik bölgesine gidecek petrol ve gaz gemilerine eskortluk yapması planlanıyor.

http://tass.ru/en/economy/882348 Yorum Yaz
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Wi Fi 3 yıl en beğenilen
Güya forumda siyaset yasak, ya yasak olmasaydı.

Adam Rusya'nın buzkıran indirmesinde bile Türkiye'nin cumhurbaşkanına hakaret edecek bir şey buluyor.

Utanmıyor bide uzun uzun yazıyor, sizin kuyruğunuza fena basılmış.

Aksi taktirde bu kadar ses çıkmazdı.
Güya forumda siyaset yasak, ya yasak olmasaydı.Adam Rusya'nın buzkıran indirmesinde bile Türkiye'nin cumhurbaşkanına hakaret edecek bir şey buluyor.
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nebulabado 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Yapacaklar tabii
Adamlarda bilim var teknoloji var
bilimsel zeka var.ar-ge var .yani varoğlu var.

Bizde saray var damat var gemicik var ve ne zaman çıkacak merakla beklenen bir babayiğit efsanesi var.. babayiğit dediğin
hipnoz yaparken kullanılan o meshur kolye olmasın sakın !

Şimdi Üçe kadar sayıyorum.

1-Reis tv seyredecen
2-Akhaber .com'a bakacan
3-2023 'te üçün......

Şak şak şak ! uyandın mı kuzucuğum


Arkadaşım bir taraftan Rus'luk var mı?
ozkn_sYapacaklar tabiiAdamlarda bilim var teknoloji varbilimsel zeka var.ar-ge var .yani varoğlu var.Bizde saray var ...
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s_mail 3 yıl
ozkn_s
Yapacaklar tabii Adamlarda bilim var teknoloji var bilimsel zeka var.ar-ge var .yani varoğlu var. Bizde saray var damat var gemicik var ve ne zaman çıkacak merakla beklenen bir babayiğit efsanesi var.. babayiğit dediğin hipnoz yaparken kullanılan o meshur kolye olmasın sakın ! Şimdi Üçe kadar sayıyorum. 1-Reis tv seyredecen 2-Akhaber .coma bakacan 3-2023 te üçün...... Şak şak şak ! uyandın mı kuzucuğum

her habere gelip içinizdeki irin dolu pisliği akpartiye oy vermiş insanlara kusmaya hakkınız yok. Allahın amelesi. Daha geçen gün milgemi denize indirdiler. Senin diğer partiler ne yapıyordu eskiden. Bebeler gelmiş forumu ele geçiriyor yaw.
ozkn_sYapacaklar tabii Adamlarda bilim var teknoloji var bilimsel zeka var.ar-ge var .yani varoğlu var. Bizde saray var damat var gemicik var...
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Haşin_ErKeK 3 yıl
Aktrol takımınızın sizi kendi seviyelerine çekmesine müsade etmeyen bırakın kendi vaziyetlerinde debelensinler.
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underlater 3 yıl
ozkn_s
Bak güzel kardeşim ben bunlara akparazit yada saray soytarıları derken boşa konuşmuyorum. Ülkemizin milli menfeatleri herşeyden önde gelir ve hepimiz bu durumun bilincindeyiz. Bu soytarı takımı da bunları bildiklerri için 7/24 milli duruş fragmanı izliyoruz.ortada film bile yok sadece fragman.vatandaşın zayıf noktasını bulmuşlar nasıl olsa.milli fragmanlarla hipnoz ediyorlar vatandaşı.öyle bir hal aldı ki ak parazit değilsen vatan hainisin. durum bu kadar açık net. Fakat bir başka durum daha var açık ve net olan Ruslara posta koydular Sonuç : koskoca bir hiç Çiftçinin üreticinin a.......bellediler. Zavallı çiftçi feryat ediyor ama sesini duyan yok. Açım diyor ne yapacam ben diyor ama nafile Ruslara posta koydular Sonuç : koskoca bir hiç Turizm sektörünü felç ettiler. Zarar milyar dolar barajını şimdiden geçti. Peki ya bu sektörden ekmek yiyen insanlar Katçısından meydancısına çamaşırhanesinden Restaurantına aşçısından garsonuna Resepsiyonundan bellboyuna hepsi işsiz hemde onbinlerce insan. ne olacak bu insanlar var mı bir cevabınız ? Paypala posta koydular Daha doğrusu şantaj yaparak haraç istediler. Tesadüfen paypalın 2015 Türkiye faaliyet raporu internette gördüm ve forumda da paylaşmıştım. PayPal Türkiye geçtiğimiz yıl sonunda açıkladığı e-ihracat raporunda, PayPal kullanan iş yerlerinin yüzde 84’ünün dış pazarlara satış yaptığını söylemiş, bu şirketlerin Türkiye’nin 77 kentine yayıldığını not etmişti. Bu bilgilere göre PayPal kullanan satıcılar şirket başına ortalama 34 farklı pazara satış yapıyor ve bu şirketler arasında tek başına 93 ülkeye satış yapmış bir firma dahi yer alıyor. Türk şirketlerinin sattığı ürünler 100 farklı ülkeye gönderiliyor. Yurtdisinda binbir zorlukla baglanti kurup buralardaki pazarlarda is yapan para kazanan ulkeye doviz getiren bu insanlar ne olacak.turkiyenin 77 kentinden paypal araciligiyla insanlar ekmek yiyor. ne olacak bu insanlar! Eyy ak parazitler soyleyin. Şimdi bu ihracat yapan ülkeye döviz getiren şirketler mi milli yoksa ondan bundan haraç isteyen alamayınca bas git diyen zihniyet mi ? Işte milli fragmanların ağır mı ağır faturası Bol keseden milli nutuklar çekecez diye insanların ekmeğiyle oynamayın! Yazıktır gunahtır.

Buradaki çocuklar bilimden anlıyor siyasetten değil! Onun için boşuna yorma kendini zamanına yazık! Siyasetten anlamıyorlar ama tabiki savundukları partiyi övecekler. Ne kadar yanlışı olursa olsun!Anlayacağın Nato mermer nato kafa demiş atalarımız. Boşver! Biz papaz eriğini imam eriğine çeviren cihazla, kâbeyi tavaf eden robotla ilgilenelim. Bizdeki zekâ ancak bu kadarına yetiyor...
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DH Misafiri 3 yıl
Sadece gösteriş başka bir şey değil... Kimse TÜrkiye'nin gücünü test etmesin.
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DH Misafiri 3 yıl
Şu yorumlara bakıyorum da herkes birer devlet adamı,düşünür,siyasetçi,bilim insanı olmuş.Ne kadar yazık,berbat bir medeniyetsizlik cahillik.
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mamaker 3 yıl
Arkadaşın bir tanesi iktidar partisini eleştirmiş şakşakcıları çıkmış ortaya.Hatta bazıları demiş ki önceki partiler ne yapıyordu şu cümleleri okurken insan acı çekiyor.Söz konusu iktidar partisi neredeyse 20 senedir ülkenin başında bu süre zarfı içerisinde diğer tüm ülkelerken gelişirken çağ atlarken bu süre içerisinde kendi ülkesinin zamanla değişmesini iktidar partisine bağlamak hatta daha kötüsü başka bir party olsaydı 20 sene önceki gibi kalacağını düşünmek nasıl bir zekanın ürünüdür.
Bir ülkenin gelişimini devlete ait sanayi ve teknolojik alanda yapılan yatırımlarla diğer ülkelerle kıyaslayarak anlayabilirsiniz.
Başlığa girerken rusya dünyanın en iyisini yapmış ama biz de daha iyisi var gibi birşey bekleyerek girdim.
Son olarak bende bir eleştiri yapacağım hangi ülke olursa olsun diyanet işleri veya benzeri kurumlara ayrılan bütçe.Mevcut iktidar partisi ile birlikte şaha kalkan bir diyanet başkanlığından beklentim tanrı yı ayaklarımıza getirmesi ziraa devletten ayrılan yıllık bütçe 7 milyar tl bu paraya yeni bir kitap yazarak işin içinden kurtulamazlar.
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dost1984 3 yıl mamaker
mamaker

Arkadaşın bir tanesi iktidar partisini eleştirmiş şakşakcıları çıkmış ortaya.Hatta bazıları demiş ki önceki partiler ne yapıyordu şu cümleleri okurken insan acı çekiyor.Söz konusu iktidar partisi neredeyse 20 senedir ülkenin başında bu süre zarfı içerisinde diğer tüm ülkelerken gelişirken çağ atlarken bu süre içerisinde kendi ülkesinin zamanla değişmesini iktidar partisine bağlamak hatta daha kötüsü başka bir party olsaydı 20 sene önceki gibi kalacağını düşünmek nasıl bir zekanın ürünüdür.
Bir ülkenin gelişimini devlete ait sanayi ve teknolojik alanda yapılan yatırımlarla diğer ülkelerle kıyaslayarak anlayabilirsiniz.
Başlığa girerken rusya dünyanın en iyisini yapmış ama biz de daha iyisi var gibi birşey bekleyerek girdim.
Son olarak bende bir eleştiri yapacağım hangi ülke olursa olsun diyanet işleri veya benzeri kurumlara ayrılan bütçe.Mevcut iktidar partisi ile birlikte şaha kalkan bir diyanet başkanlığından beklentim tanrı yı ayaklarımıza getirmesi ziraa devletten ayrılan yıllık bütçe 7 milyar tl bu paraya yeni bir kitap yazarak işin içinden kurtulamazlar.

zeka fışkıran arkadaş
ak partiden önceki hükümetlerde enflasyon grafiğine bi bak
bide akparti den sonrakine bak
eski enflasyon olsaydı son 14 yılda hiçbir yatırımcı ülkeye gelip yatırım yapmazdı. neden istikrar yok diye. ve yıllarca öyle oldu.
emin ol türkiye ak parti olmasaydı gelişmezdi.
bu cahillerle bu ülke gene iyi ayakta
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umut_baris 3 yıl
Ama Rusya Türkiye'ye muhtaç'cılar gelir şimdi.

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umutluhayat 3 yıl
Bir devletin zenginliği yapılan yapılarla hesep edilemez bireyin kazancıyla ve devletin hizmetleri ile eşit devam edecek şekilde hesaplanır.
bir birey 10 yıl önce özel malzemeler dışında aylık maaşı ile ihtiyaç duyulan temel giderleri aldıktan sonra 10 yıl önce maaşşından % 15 artıyorken bugün aynı miktar kalıyorsa eşit çalışmayla tabi gelir gider birbirini tamamlamıştır.günün şartlarına göre yapılanlarla hesap yapılamaz.10 yıl önce guduwap vardı buğün yok nokia liderdi buğün apple basmatik vardı şimdi parmaklamatik var vs liste devam eder
(sahsi fikrim) halkın geliri yükselirken devletin geliri azalmışsa veya devletin geliri yükselmişken halkın geliri eşit olmayacak kadar azalmışsa her iki şekildede devleti yıkabilecek sonuçlara sebeb olabilir.
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C.CEMİL 3 yıl
şimdi böyle bir konuya ne diyelim ?
-vay be mi diyelim ?
-bizde niye yok mu diyelim ?
-yoksa laf olsun diye mesaj mı yazalım ?

ben son şıkkı seçtim :)
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dobrasam 3 yıl
okullar kapandı malum bir süre yorumlara bakmamak lazım
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Cossie 3 yıl
Buzkıran diye bir gemi çeşidi olduğunu öğrendim sayenizde, teşekkürler.
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dost1984 3 yıl
ozkn_s
Tek tek gömelim de toprak ziyan olmasın. Israf haramdır dinimizde. Şu gemiciğin ismini ver de boyunu görek diyen zat-ı mahluka şöyle bir yanıtım olur. Gemicik büyüdü torun torba sahibi oldu O şimdi artık FILO Yol yaptı köprü yaptı diyor zat-ı mahluk Yapacak tabii sonuçta biz veriyoruz parasını demek haylice basit bir cevap olur. yapılan hizmet önemlidir lakin bu hizmetler kaça yapılıyor.rant var mı ?rüşvet var mı ? yolsuzluk var mı ? 3 kuruşluk yol 333 kuruşa yaptırılır mı ? 1000 odalı sarayın maliyeti neden açıklanmaz. Saklanacak gizlenecek ne olabilir ki ? 15 katlı bir apartman desen 75 tane apartman eder altı üstü. büsbütün ankarayı yapmadı ya ? Unutmayın hırsızlık çalmak haramdır. Deprem yardımlarıyla memur maaşı konusu Allah o günleri milletimize bir daha yaşatmasın. Devletimizi de maaş ödeyemeyecek durumlara düşürmesin. Bu konu bu kadar ağırına gittiyse, Işsizlik fonunda biriken ve % 100 olarak işçiye ait olan paralar nerelere harcandı bir bak bakalım. Imf borcumuz kalmadı çok şükür ödedik. 2002’de IMF’nin borcu dahil Türkiye’nin dış borcu 129,5 milyar dolar. Peki 2013’te ne? 337 milyar dolar. IMF’nin borcunu ödedin. Borcun adresi değişti. Başka kurumlar çıktı şimdi bu borcu ödememiz gerekir.” Dünyada en çok mülteciye bakan ülke Maaşallah mı diyelim Bir daha olmaz inşallah mı ? Bu mülteciler dediğimiz suriyeli vatandaşlar. Bu insanları mülteci durumuna düşüren kim ? Katil esad mı sarayın muhtarı mı ? Bodrumlarda yatlarda katil esadla ailecek tatil yapan kim ? Fenerbahçeyi katil esadın ülkesine gönderen kim ? Katil esadın ülkesiyle vizeleri kaldıran sonrada Işte iki büyük lider manşetlerini atan ak şarlatanlar kim ? Suriyeye demokrasi gelecek lan ! diye suriyeyi yangın yerine çeviren. 10 milyon insanı yerinden yurdundan işinden aşından eden kim ? Suriyeye demokrasi dersi vermek sana mı kaldı ?madem bu kadar demokrasi meraklısısın koyun koyuna girdiğin şu arabistana katara birleşik arap emirliklerine de bir kükresene Yoksa bu ülkelerde ileri demokrasi var da bizim mi haberimiz yok. Kendi demokrasimize bakmadan başka ülkeleri yangın yerine çevirmeye ne hakkımız var. Bugün mülteci dediğimiz insanların bize ihtiyacımı vardı.evleri vardı işleri vardı gelecekleri vardı.hepsi gitti yok oldu. Yarın birgün bu insanlar memleketlerine dönecek ortada memleket mi kaldı.şehir yok altyapı yok elektrik yok hastane yok Bütün bunlara bu iktidar sebep oldu bu iktidar. Durup dururken esadla niye uğraşırsın Esada terket ülkeyi diyorsun Bu hakkı kendinde nasıl görüyorsun. Yarın birileri de sana terket ülkeyi dediklerinde Ne yapacaksın.

parasını senmi veriyorsun çok güldüm.
dövizle yapılıyor dövizle cahil kardeş.
ekonomiden anlamyorsun bari sus adam sansınlar.
tl ile hammadde alamazsın alamazsan da hiç bişey yapamazsın.( hammadde genelde yurtdışından gelir.)
ispatalanan hırsızlık hırsızlıktır. (ispatlandımı cezası verilir)
o paralar türk vatandaşının parası değildir. abd ve ruslarn ambargo koyduğu ülkelerin bozdurulan paraları. sana bana bize giren çıkan yok.
başka hükümetlerin kestiği onbinlerce insanın NEMA larını geri verince takdir yok.
43 yaşında emekli olanlanlar var bu ülkede 100 binlerce sen anca ONLARIN PARALARINI ÖDERSİN VERGİNLE.
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