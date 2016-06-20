Rusya'dan dünyanın en büyük nükleer buz kıranı: Arktika

Rusya kargo gemileri yolculuklarının çoğunda ülkenin konumu itibariyle buzlu sularda zorlu yollardan gitmek durumunda kalıyor. Ülke bu duruma çözüm olarak geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika'yı suya indirdi.

173 metre uzunluğa ve 34 metre genişliğe sahip olan gemide 2 adet reaktör yer alıyor ve 3 metre kalınlığındaki buzları bile kırabiliyor. 75 kişilik bir mürettebata ihtiyaç duyan Arktika, 33bin ton yük taşıyabilmenin yanı sıra helikopteriyle de buz keşifleri yapabiliyor.

$1.9 milyar yatırımla gerçekleştirilen Proje 22220'nin bir parçasını oluşturan geminin 2017 yılının sonunda hizmete girmesi ve kuzey denizlerinden Asya-Pasifik bölgesine gidecek petrol ve gaz gemilerine eskortluk yapması planlanıyor.

http://tass.ru/en/economy/882348