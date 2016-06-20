Rusya'dan dünyanın en büyük nükleer buz kıranı: Arktika

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Rusya kargo gemileri yolculuklarının çoğunda ülkenin konumu itibariyle buzlu sularda zorlu yollardan gitmek durumunda kalıyor. Ülke bu duruma çözüm olarak geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika'yı suya indirdi.
173 metre uzunluğa ve 34 metre genişliğe sahip olan gemide 2 adet reaktör yer alıyor ve 3 metre kalınlığındaki buzları bile kırabiliyor. 75 kişilik bir mürettebata ihtiyaç duyan Arktika, 33bin ton yük taşıyabilmenin yanı sıra helikopteriyle de buz keşifleri yapabiliyor.
$1.9 milyar yatırımla gerçekleştirilen Proje 22220'nin bir parçasını oluşturan geminin 2017 yılının sonunda hizmete girmesi ve kuzey denizlerinden Asya-Pasifik bölgesine gidecek petrol ve gaz gemilerine eskortluk yapması planlanıyor.
http://tass.ru/en/economy/882348 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam Rusya'nın buzkıran indirmesinde bile Türkiye'nin cumhurbaşkanına hakaret edecek bir şey buluyor.
Utanmıyor bide uzun uzun yazıyor, sizin kuyruğunuza fena basılmış.
Aksi taktirde bu kadar ses çıkmazdı.
Arkadaşım bir taraftan Rus'luk var mı?
her habere gelip içinizdeki irin dolu pisliği akpartiye oy vermiş insanlara kusmaya hakkınız yok. Allahın amelesi. Daha geçen gün milgemi denize indirdiler. Senin diğer partiler ne yapıyordu eskiden. Bebeler gelmiş forumu ele geçiriyor yaw.