120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi geliyor

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Tam Boyutta Gör Rusya, dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisini geliştirme planlarını hızlandırıyor. Bu doğrultuda, önerilen federal bütçede Rossiya isimli devasa buzkıran gemisinin tamamlanması için önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar ayrıldı.

Rossiya'nın, Leader sınıfının öncü gemisi olması ve muhtemelen tek örneği olarak kalması bekleniyor. Gemi, 120 MW gücündeki bir enerji santraline sahip olacak ve bu, onu önceki nükleer buzkıranlardan iki kat daha güçlü hale getirecek.

Deniz ticareti için önemli

Nükleer buzkıranlar, geminin tahrik sistemi için enerji üreten yerleşik bir nükleer enerji santraline sahip oluyor. İşletme maliyetleri yüksek olmasına rağmen, bu buzkıranlar özellikle Kuzey Deniz Yolu boyunca dizel yakıtlı olanlara göre önemli avantajlar sunabiliyor. Buz kırma sırasında büyük enerji ihtiyacı, Sibirya kıyılarında sınırlı yakıt ikmal seçenekleri ve uzun süreli operasyonlar gibi etmenler dizel gemiler için bu bölgede büyük zorluklar yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Şu anda Rusya, Sovyet döneminden bu yana Kuzey Deniz Yolu boyunca gemi taşımacılığını kolaylaştırmak ve Rus Arktik üslerine destek sağlamak için geliştirdiği nükleer enerjili buzkıranları inşa eden ve işleten tek ülke. 69,700 ton ağırlığındaki Rossiya, iki RITM-400 reaktörü tarafından çalıştırılacak. Bu sayede, 4 metre kalınlıktaki buz tabakalarını kırabilecek. Mevcut Arktika sınıfı nükleer buzkıranlardan iki kat daha güçlü olan bu özellik, Rossiya’yı Arktik bölgedeki deniz lojistiğini geliştirmede önemli bir varlık haline getirecek.

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Dolayısıyla Rossiya, Arktik boyunca yıl boyunca gemi taşımacılığını kolaylaştırmada hayati bir rol oynayacak. 48 metre genişliğindeki bu gemi, buza geniş kanallar açarak LNG ve petrol tankerlerinin Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu’ndaki en zorlu bölgelerden, özellikle Doğu Sibirya ve Çukçi Denizi’nden güvenli bir şekilde geçişine olanak tanıyacak. Çin’in, Arktik’te düzenli konteyner gemi rotaları kurma çabaları göz önüne alındığında, Rossiya gelecekte bir filo yük gemisine de eşlik edebilir.

Öte yandan Rossiya’nın soğuk sulara inişine halen uzunca bir süre var. Rossiya buzkıranının inşası, Temmuz 2020'de Rusya’nın Zvezda tersanesinde başlanmış olsa da önemli gecikmeler yaşandı. Geminin teslimat tarihi 2027'den 2030'a ertelendi ve şu anda geminin yaklaşık yüzde 15-20’si tamamlanmış durumda. Ancak yeni finansman desteği süreci hızlandırabilir. Batı yaptırımları, Rus petrolü ve LNG'sinin Avrupa pazarlarına erişimini kısıtladığı için Rossiya’nın kış aylarında kaynakları Asya'ya, özellikle Çin'e ihraç etmede kritik bir rol oynaması bekleniyor.

2030 yılına kadar, Rusya'nın ana buzkıran filosunu işleten Atomflot, Kuzey Deniz Yolu boyunca 13'ü nükleer olmak üzere toplamda 17 buzkıran konuşlandırmayı planlıyor. Şu anda Atomflot'un yedi nükleer buzkıranı hizmet veriyor.

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