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    120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi geliyor

    120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi gerçeğe dönüşüyor. Rusya tarafından geliştirilen dev geminin ihtiyaç duyduğu finansman desteğini aldığı ifade ediliyor.
    120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Rusya, dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisini geliştirme planlarını hızlandırıyor. Bu doğrultuda, önerilen federal bütçede Rossiya isimli devasa buzkıran gemisinin tamamlanması için önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 1 milyar dolar ayrıldı.

    Rossiya'nın, Leader sınıfının öncü gemisi olması ve muhtemelen tek örneği olarak kalması bekleniyor. Gemi, 120 MW gücündeki bir enerji santraline sahip olacak ve bu, onu önceki nükleer buzkıranlardan iki kat daha güçlü hale getirecek.

    Deniz ticareti için önemli

    Nükleer buzkıranlar, geminin tahrik sistemi için enerji üreten yerleşik bir nükleer enerji santraline sahip oluyor. İşletme maliyetleri yüksek olmasına rağmen, bu buzkıranlar özellikle Kuzey Deniz Yolu boyunca dizel yakıtlı olanlara göre önemli avantajlar sunabiliyor. Buz kırma sırasında büyük enerji ihtiyacı, Sibirya kıyılarında sınırlı yakıt ikmal seçenekleri ve uzun süreli operasyonlar gibi etmenler dizel gemiler için bu bölgede büyük zorluklar yaratıyor.

    120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda Rusya, Sovyet döneminden bu yana Kuzey Deniz Yolu boyunca gemi taşımacılığını kolaylaştırmak ve Rus Arktik üslerine destek sağlamak için geliştirdiği nükleer enerjili buzkıranları inşa eden ve işleten tek ülke. 69,700 ton ağırlığındaki Rossiya, iki RITM-400 reaktörü tarafından çalıştırılacak. Bu sayede, 4 metre kalınlıktaki buz tabakalarını kırabilecek. Mevcut Arktika sınıfı nükleer buzkıranlardan iki kat daha güçlü olan bu özellik, Rossiya’yı Arktik bölgedeki deniz lojistiğini geliştirmede önemli bir varlık haline getirecek.

    Dolayısıyla Rossiya, Arktik boyunca yıl boyunca gemi taşımacılığını kolaylaştırmada hayati bir rol oynayacak. 48 metre genişliğindeki bu gemi, buza geniş kanallar açarak LNG ve petrol tankerlerinin Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu’ndaki en zorlu bölgelerden, özellikle Doğu Sibirya ve Çukçi Denizi’nden güvenli bir şekilde geçişine olanak tanıyacak. Çin’in, Arktik’te düzenli konteyner gemi rotaları kurma çabaları göz önüne alındığında, Rossiya gelecekte bir filo yük gemisine de eşlik edebilir.

    Öte yandan Rossiya’nın soğuk sulara inişine halen uzunca bir süre var. Rossiya buzkıranının inşası, Temmuz 2020'de Rusya’nın Zvezda tersanesinde başlanmış olsa da önemli gecikmeler yaşandı. Geminin teslimat tarihi 2027'den 2030'a ertelendi ve şu anda geminin yaklaşık yüzde 15-20’si tamamlanmış durumda. Ancak yeni finansman desteği süreci hızlandırabilir. Batı yaptırımları, Rus petrolü ve LNG'sinin Avrupa pazarlarına erişimini kısıtladığı için Rossiya’nın kış aylarında kaynakları Asya'ya, özellikle Çin'e ihraç etmede kritik bir rol oynaması bekleniyor.

    2030 yılına kadar, Rusya'nın ana buzkıran filosunu işleten Atomflot, Kuzey Deniz Yolu boyunca 13'ü nükleer olmak üzere toplamda 17 buzkıran konuşlandırmayı planlıyor. Şu anda Atomflot'un yedi nükleer buzkıranı hizmet veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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