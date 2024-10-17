120 MW’lık dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi geliyor

Rossiya'nın, Leader sınıfının öncü gemisi olması ve muhtemelen tek örneği olarak kalması bekleniyor. Gemi, 120 MW gücündeki bir enerji santraline sahip olacak ve bu, onu önceki nükleer buzkıranlardan iki kat daha güçlü hale getirecek.
Deniz ticareti için önemli
Nükleer buzkıranlar, geminin tahrik sistemi için enerji üreten yerleşik bir nükleer enerji santraline sahip oluyor. İşletme maliyetleri yüksek olmasına rağmen, bu buzkıranlar özellikle Kuzey Deniz Yolu boyunca dizel yakıtlı olanlara göre önemli avantajlar sunabiliyor. Buz kırma sırasında büyük enerji ihtiyacı, Sibirya kıyılarında sınırlı yakıt ikmal seçenekleri ve uzun süreli operasyonlar gibi etmenler dizel gemiler için bu bölgede büyük zorluklar yaratıyor.
Dolayısıyla Rossiya, Arktik boyunca yıl boyunca gemi taşımacılığını kolaylaştırmada hayati bir rol oynayacak. 48 metre genişliğindeki bu gemi, buza geniş kanallar açarak LNG ve petrol tankerlerinin Rusya’nın Kuzey Deniz Yolu’ndaki en zorlu bölgelerden, özellikle Doğu Sibirya ve Çukçi Denizi’nden güvenli bir şekilde geçişine olanak tanıyacak. Çin’in, Arktik’te düzenli konteyner gemi rotaları kurma çabaları göz önüne alındığında, Rossiya gelecekte bir filo yük gemisine de eşlik edebilir.
Öte yandan Rossiya’nın soğuk sulara inişine halen uzunca bir süre var. Rossiya buzkıranının inşası, Temmuz 2020'de Rusya’nın Zvezda tersanesinde başlanmış olsa da önemli gecikmeler yaşandı. Geminin teslimat tarihi 2027'den 2030'a ertelendi ve şu anda geminin yaklaşık yüzde 15-20’si tamamlanmış durumda. Ancak yeni finansman desteği süreci hızlandırabilir. Batı yaptırımları, Rus petrolü ve LNG'sinin Avrupa pazarlarına erişimini kısıtladığı için Rossiya’nın kış aylarında kaynakları Asya'ya, özellikle Çin'e ihraç etmede kritik bir rol oynaması bekleniyor.
2030 yılına kadar, Rusya'nın ana buzkıran filosunu işleten Atomflot, Kuzey Deniz Yolu boyunca 13'ü nükleer olmak üzere toplamda 17 buzkıran konuşlandırmayı planlıyor. Şu anda Atomflot'un yedi nükleer buzkıranı hizmet veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.