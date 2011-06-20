SEGA'dan 1.290.000 hesap çalındı

Daha önce sizlere duyurduğumuz haberimizde SEGA'nın kullanıcılarına eposta göndererek SEGA Pass ağındaki bir siber saldırı sonrası eposta adresi ve kriptolu şifrelerin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri sitede depolanmadığı için endişelenecek bir durum olmadığının altını çizdiğini belirtmiştik.

Perşembe gününden beri inceleme yapan SEGA yetkilileri kötü haberi basınla paylaştı. Tam 1 milyon 290 bin kullanıcının kullanıcı adı, gerçek adı, doğum tarihi, eposta adresi, şifreleri ve kredi kartı bilgileri siber korsanlar tarafından çalındı.

SEGA Pass kullanıcılarının derhal şifrelerini değiştirerek anormal hareketlere karşı banka hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Şu an itibariyle SEGA Pass servisi çevrimdışı durumda ve problem giderme çalışmaları devam ediyor. Bu olay internet tarihindeki en büyük kredi kartı hırsızlıklarından biri olabilecek kadar büyük.