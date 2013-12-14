SLR Magic, MFT sistemler için video odaklı yeni lensini duyurdu: 17mm T1.6

Büyük fotoğraf firmaları için lensler hazırlayan sayılı isimlerden SLR Magic, video odaklı geliştirdiği yeni lensi 17mm T1.6'yı resmi olarak lanse etti.





Olympus ve Panasonic'in 2008 yılında duyurduğu Micro Four Thirds (MFT / Micro 4/3) standardına sahip fotoğraf makineleri için hazırlanan SLR Magic 17mm T1.6, 17mm sabit odak uzaklığı ile manzara ve mimari çekimleri için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor, aynı zamanda da F/1.6 sabit diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek bir performans vaat ediyor. Piyasada yer alan bütün MFT sistem fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabilen SLR Magic 17mm T1.6, teknik olarak 12 element 10 grup optik dizilime, 52mm filtre çapına, 10 diyafram bıçağına, netleme ve diyafram için manuel netleme halkalarına, 0.15m minimum netleme mesafesine, 78mm uzunluğa ve 340 gram ağırlığa sahip.





Resmi fiyatı henüz açıklanmaya SLR Magic'in yeni lensi 17mm T1.6, Aralık ayı sonunda satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/12/13/slr-magic-announces-hyperprime-17mm-t1-6-for-micro-four-thirds?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4