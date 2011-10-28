SMK'nın dokunmatik ekranı eldiven dokunuşlarını bile algılayabiliyor

Haber Editörü
Son birkaç yıldır yaygın kullanımda olan dokunmatik ekranlar ilk kullanılmaya başlandığında dirençli paneller üzerine inşa edilmişti ve bir stylus kalemle bastırarak algılaması sağlanıyordu. Gittikçe daha hassaslaşan dokunmatik ekranlar kalem yanında parmakların baskısıyla da hareketleri algılar oldu.
Özellikle iPhone modelinin piyasaya çıkışından sonra kaleme ihtiyaç bırakmayan ve parmak dokunuşlarını en yüksek hassasiyet derecesinde algılayabilen ekranlar akıllı telefon ve tabletlerde boy göstermeye başladı.
Ancak soğuk ortamların oluştuğu kış zamanında kullanıcıların eldivenini çıkarmadan ekrana dokunabilmesi ve yönetebilmesi pek mümkün olmuyor. Bu alanda pek çok çalışma yapan firmalar mevcut.
Dokunmatik ekran üreticilerinden SMK Corp ise sorunu ekran üzerinde çözebilmek için geliştirdiği yeni çözümünü basına tanıttı.
Düz ekran teknolojilerinin sergilendiği Japonya Yokohama'da devam eden FPD International 2011 etkinliğinde firma yeni ürününü sergiledi.
Firmanın yenilikçi çözümü, yüksek hassasiyetli basınç algılayıcı özel üretim bir çip ile gürültü giderici bir sensörü birleştirerek eldiven ile yapılan dokunuşları algılanabilir hale getirdi.
Bu ekranların 8 inçe kadar büyüyebileceği ifade ediliyor. Ancak ekranların ilk durağı araç içi navigasyon sistemleri olacak. Yakın gelecekte ise akıllı telefonlar için de kullanılabilir olacak.
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:D benim htc'de aynı şekilde montumla bile çalışıyor. ama yüksek hassasiyet yok... bu ilk çıkan dokunmatik teknolojisi galiba... teknik sunumu yapabilecek biri arıyorum :)
çok güldüm hocam :D
acer'ın all in one pc'sindeki dokunmatik ekranı rezistifdir..ancak 4 parmağa kadar algılayabiliyor.
carnadora katılıyorum ancak system apps bakış açını biraz değiştirmen gerekiyor dostum apple dokunmatik ekranı zaten bulan bir firma değil sadece dokunmatik deneyimini daha ileriye taşıdı daha kullanıcı yanlısı arayüz yaptı cihazlarına belli bir kaliteyi sağladı üzerinede desteğini verdi bunun tutmama gibi bir şansı varmıydı ki ? appledan öncesi resistive ekranlı symbian arayüzlü yada win mobile arayüzlüydü dokunmatik zaten felaket idi üstüne birde kargacık burgacık yazılar ile normal tuşlu telefonlarda yapman gereken işlemleri yapmanı istediler rezalet ekranda üstüne destekde gelmedi donanım bellek zaten gelişmiyordu millet yok telefona şukadar para verdim faydalanamıyorum yok efendim oyun yok uygulama yok üretici destek vermiyor yazılım gelişmiyor diye millet kıvranıyordu isteyenler 2007 öncesi donanimhaberin cep telefonu konularına bakabilirler apple naptı tasarladı cihazını ekranını adam gibi yaptı arayüzünüde onunla uygun çalışabilecek düzeyde hızlı sorunsuz uygulama desteği veren bir cep telefonu yaptı ilk iphone dan sonra üreticiler iphone vari cihazlar piyasaya sürmeye başladı mesela 5800 ilk iphone killer dı 800 küsür tl den satışa çıktı 1 sene geçmeden 400 küsür liraya indi tutsaydı belki inmezdi fiyatı bukadar samsung ne yaptı i900 çıkartmıştı yanılmıyorsam peki bunda ne yapıldı cıktı aradan bir dönem geçti destek kesildi sorunlu cihazı millete sattı bir okadar servis de kötüydü resmen facia idi apple hep aynı çizgiden gitti halada aynı çizgiden gidiyor hala en iyi servis hizmetini sunan firma hala tek cihazında en çok satan firma aradan geçen 4 küsür seneye rağmen işte apple böyle tutturdu.
Sorunda işde burda.5800ı bi kaç yıl önce kullandığımda hiç beğenmemişdim.Çünkü başta dokunmatikti ve o zamanlar bugünkü kadar dokunmatik yaygın değildi...
Bugün piyasaya qwerty klavyeli dokunmatiksiz ama iyi donanımlı bir cihaz çıksın gider alırım.Dokunmatiği artık kullanmak zorundayız gibi birşey oldu.Fiziksel tuşun yerini hiç bir dokunmatik tutamaz.Ne kadar iyi olursa olsun bu değişmez.Zaten dokunmatik çok kullanışlı olsaydı bugün qwerty klavyeli telefonları göremezdik.Yani burada dokunmatiğin kalitesi yada teknolojisinden bahsetmiyorum.fonsiyonelliğinden bahsediyorum sadece.Dokunmatik belli alanlarda avantaj yaratıyor yani dokunmatik hiç bir zaman bir devrim değildi...
dokunmatik ekran belli alanlarda kullanışlı olsada asla tek başına yeterli değil.hiç bir şey fiziksel tuşların yerini tutmuyor malesef.Donunmatiğin bir avantajı ekranı geniş tutmak ve belli fonsiyonları daha hızlı yerine getirmek oldu.Fiziksel klavyeden piyasanın bu kadar uzaklaşmasına hiç sevinmedim doğrusu.Gerçi qwerty seçenekler olsa da tam manasıyla çok geniş bir seçenek yok.Motorolanın son çıkardığı gerçekten iyi.O yüzden dokunmatiği bu kadar abartmak yanlış olur.dokunmatik cihazları apple icad etmedi zaten.Önceden böyle çalışmalr yapılmıştı amapiyasaya tutunamadı.Appleın da nasıl tutturduğu ortada...
resesif ekranın aslında bu yönüyle çok avantajı var.Neyle basarsan bas :D
İşte güzel bir yorum dostum.
Madem diğer firmalar o kadar zekiydi ve apple'dan daha üstündü niye apple yaptıktan sonra (KAPASİTİF) dokunmatik telefon ve tablet yapmaya başladılar?
Apple yorumu yapıyorum diye fanboy diyen o beyni küçük insanlar buna ne cevap verirlerdi acaba? Buldum, eksiye basarlar ancak..Tartışma kabiliyeti olmayan tamamen kendini laf sokma edasıyla besleyen zavallı varlıklar var aranızda..(Sözüm meclisten dışarı)
Öncü olmak, ilk yapmaktan daha çok dikkat çeker. Apple bunu bildiği için reklamlarda biz bulduk demiyor. "yeniden" diyor varolan şeyi en üst seviyeye çektik diyorlar ki haklılar...
Şu donanım haber'e de laf atmak için girenlere acayip kılım arkadaş. Beğenmiyorsan girmezsin bu kadar basit. Yönetici arkadaşlar neden böyle konuşanları susturma gereği duymuyorlar, adamların ekmek parası kazandığı yer ile nasıl dalga geçerler inanın anlam veremiyorum...
Tipler belli zaten..Apple haberi çıkınca kuduruyorlar ama başka bir marka olunca kimsenin gıkı çıkmıyor..
Türk termal macunu bol bulursa .. deyip baglayalım o zaman
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