SMK'nın dokunmatik ekranı eldiven dokunuşlarını bile algılayabiliyor

Son birkaç yıldır yaygın kullanımda olan dokunmatik ekranlar ilk kullanılmaya başlandığında dirençli paneller üzerine inşa edilmişti ve bir stylus kalemle bastırarak algılaması sağlanıyordu. Gittikçe daha hassaslaşan dokunmatik ekranlar kalem yanında parmakların baskısıyla da hareketleri algılar oldu.





Özellikle iPhone modelinin piyasaya çıkışından sonra kaleme ihtiyaç bırakmayan ve parmak dokunuşlarını en yüksek hassasiyet derecesinde algılayabilen ekranlar akıllı telefon ve tabletlerde boy göstermeye başladı.





Ancak soğuk ortamların oluştuğu kış zamanında kullanıcıların eldivenini çıkarmadan ekrana dokunabilmesi ve yönetebilmesi pek mümkün olmuyor. Bu alanda pek çok çalışma yapan firmalar mevcut.





Dokunmatik ekran üreticilerinden SMK Corp ise sorunu ekran üzerinde çözebilmek için geliştirdiği yeni çözümünü basına tanıttı.





Düz ekran teknolojilerinin sergilendiği Japonya Yokohama'da devam eden FPD International 2011 etkinliğinde firma yeni ürününü sergiledi.





Firmanın yenilikçi çözümü, yüksek hassasiyetli basınç algılayıcı özel üretim bir çip ile gürültü giderici bir sensörü birleştirerek eldiven ile yapılan dokunuşları algılanabilir hale getirdi.

Bu ekranların 8 inçe kadar büyüyebileceği ifade ediliyor. Ancak ekranların ilk durağı araç içi navigasyon sistemleri olacak. Yakın gelecekte ise akıllı telefonlar için de kullanılabilir olacak.