SSD depolama birimine ve uygun fiyata sahip yeni bir Acer C7 Chromebook modeli ortaya çıktı

Haber Editörü
Google'ın Chrome işletimini kullanan Acer C7 Chromebook bilgisayar modellerinin uygun fiyatlı yeni bir versiyonu, Best Buy internet sitesi üzerinde ortaya çıktı.
16GB dahili SSD depolama birimi ile piyasaya çıkacak Acer C710-2833, 1.10 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemciye, Intel HD grafik birimine ve 2 GB DDR3 RAM miktarına ve 11.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı ekrana sahip. Üzerinde USB2.0 ve Ethernet portları yer alan model, ayrıca Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği ve görüntülü konuşmalar için dahili kamerayla hazırlanmış durumda.
Best Buy internet sitesi üzerinde "yakında geliyor" ibaresiyle listelenen Acer C710-2833, 199$ fiyat etiketiyle satılacak.
http://www.chromestory.com/2013/05/best-buy-lists-a-new-acer-chromebook-with-2gb-memory-and-16gb-ssd-for-199-with-coming-soon-tag/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ChromeStory+(Chrome+Story) Yorum Yaz Paylaş Tweetle
maliyet ve de işletim sistemi için yeterli kapasite olduğundan ötürü. makenik diski kendiniz takıyorsunuz.
niye senin evindeki bilgisayar Linux mu?,
Evde desktop ım var ama gezerken de laptop lazım değil mi
Bütün gün işlerini yap , notlarını al sonra eve gel ve pc ye at bu kadar basit hem de hızlı ve işlevsel . Hem de hesaplı
Bence notebook dediğin şey böyle olmalı