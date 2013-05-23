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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SSD depolama birimine ve uygun fiyata sahip yeni bir Acer C7 Chromebook modeli ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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SSD depolama birimine ve uygun fiyata sahip yeni bir Acer C7 Chromebook modeli ortaya çıktı
Google'ın Chrome işletimini kullanan Acer C7 Chromebook bilgisayar modellerinin uygun fiyatlı yeni bir versiyonu, Best Buy internet sitesi üzerinde ortaya çıktı.
16GB dahili SSD depolama birimi ile piyasaya çıkacak Acer C710-2833, 1.10 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemciye, Intel HD grafik birimine ve 2 GB DDR3 RAM miktarına ve 11.6-inç 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı ekrana sahip. Üzerinde USB2.0 ve Ethernet portları yer alan model, ayrıca Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği ve görüntülü konuşmalar için dahili kamerayla hazırlanmış durumda.
Best Buy internet sitesi üzerinde "yakında geliyor" ibaresiyle listelenen Acer C710-2833, 199$ fiyat etiketiyle satılacak.
 
SSD depolama birimine ve uygun fiyata sahip yeni bir Acer C7 Chromebook modeli ortaya çıktı

http://www.chromestory.com/2013/05/best-buy-lists-a-new-acer-chromebook-with-2gb-memory-and-16gb-ssd-for-199-with-coming-soon-tag/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ChromeStory+(Chrome+Story) Yorum Yaz
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karayulun 6 yıl
godless turtle
İnsanlar; 16 GB dahili hafızası olan telefonlara bile şüpheyle yaklaşırken, 16 GB SSD nedir ya? USB bellek gibi...

maliyet ve de işletim sistemi için yeterli kapasite olduğundan ötürü. makenik diski kendiniz takıyorsunuz.
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karayulun 6 yıl
google chrome web tarayıcısı yetmezmiş gibi, insanların bilgisayarlarına girmek maksatlı yeni google tuzağı olan casus bir işletim sistemi.
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MxFxOx 6 yıl
hd video oynatmaz bu şimdi.
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tolgatelli 6 yıl
|Eren|
Benim gibiler için ideal nasıl mı ? Evde desktop ım var ama gezerken de laptop lazım değil mi Bütün gün işlerini yap , notlarını al sonra eve gel ve pc ye at bu kadar basit hem de hızlı ve işlevsel . Hem de hesaplı

Bence notebook dediğin şey böyle olmalı

niye senin evindeki bilgisayar Linux mu?,
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|Eren| 6 yıl
Benim gibiler için ideal nasıl mı ?

Evde desktop ım var ama gezerken de laptop lazım değil mi

Bütün gün işlerini yap , notlarını al sonra eve gel ve pc ye at bu kadar basit hem de hızlı ve işlevsel . Hem de hesaplı



Bence notebook dediğin şey böyle olmalı
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godless turtle 6 yıl
İnsanlar; 16 GB dahili hafızası olan telefonlara bile şüpheyle yaklaşırken, 16 GB SSD nedir ya? USB bellek gibi...
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HeavyClocker 6 yıl
Fiyat gayet uygun ancak amerikada 2 Chromebook gördüm,birisi 199 dolar diğeri 249 dolardı.Gerçekten kullanışlı olduğunu söylemek isterdim ama beğenemedim.
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