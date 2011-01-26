Sabit disk boyutunda bilgisayar: Compulab Trim Slice

Mini-bilgisayar üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Compulab, sadece bir taşınabilir disk kadar büyük olan tam fonksiyonlu masaüstü bilgisayarını duyurdu. Geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak x86 platformu (Intel, AMD veya VIA işlemci) yerine ARM tabanlı Nvidia Tegra 2 platformunun güç verdiği sistem, boyutlarıyla şaşkınlık yaratmayı başarıyor. ARM tabanlı olduğu için masaüstü Windows işletim sistemleri haricindeki Linux ve Windows CE işletim sistemleriyle uyumlu olan sistem, düşük güç tüketimli GeForce grafik birimine sahip olan 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde pek çok uygulama için yeterli performansı sunuyor hatta 1080p video oynatabiliyor.

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda da kullanılan düşük güç tüketimli platformu sayesinde yüksek enerji verimliliği sunan sistem, 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek ile geliyor. Standart bir depolama sürücüsüne sahip olmayan Trim Slice isimli sistem ile birlikte kullanılanıcılar, 64GB'a kadar SATA SSD sürücü veya SDHC ya da microSDHC bellek kartlarını depolama birimi olarak kullanabiliyorlar. Kablolulu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, Bluetooth ve 802.11n WiFi gibi özelliklerle donatılan sistemde, yüksek tanımlı görüntüler HDMI 1.3 arabirimi ile HDTV'lere aktarabildiği gibi üzerinde HDMI portu bulunmayan monitörler için DVI konnektörü de unutulmamış. Dört adet USB 2.0 portu ile donatılan Trim Slice, metal kasa kullanıyor ve yapısında fan bulunmuyor dolayısıyla aynı zamanda sessiz çalışıyor. 130mm x 95mm x 15mm boyutlarında olan ve açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 3 Watt olan sistemin, son kullanıcılar tarafından medya bilgisayarı olarak kullanılabileceği gibi kurumlar tarafından düşük güç tüketimli sistem olarak tercih edebileceği de belirtiliyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen Compulab Trim Slice'ın, medya oynatıcılar ile kıyaslandığında bir miktar daha yüksek fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.