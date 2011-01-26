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Sabit disk boyutunda bilgisayar: Compulab Trim Slice

8 yıl
25,8b
1
24
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mini-bilgisayar üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Compulab, sadece bir taşınabilir disk kadar büyük olan tam fonksiyonlu masaüstü bilgisayarını duyurdu. Geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak x86 platformu (Intel, AMD veya VIA işlemci) yerine ARM tabanlı Nvidia Tegra 2 platformunun güç verdiği sistem, boyutlarıyla şaşkınlık yaratmayı başarıyor. ARM tabanlı olduğu için masaüstü Windows işletim sistemleri haricindeki Linux ve Windows CE işletim sistemleriyle uyumlu olan sistem, düşük güç tüketimli GeForce grafik birimine sahip olan 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde pek çok uygulama için yeterli performansı sunuyor hatta 1080p video oynatabiliyor.

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda da kullanılan düşük güç tüketimli platformu sayesinde yüksek enerji verimliliği sunan sistem, 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek ile geliyor. Standart bir depolama sürücüsüne sahip olmayan Trim Slice isimli sistem ile birlikte kullanılanıcılar, 64GB'a kadar SATA SSD sürücü veya SDHC ya da microSDHC bellek kartlarını depolama birimi olarak kullanabiliyorlar. Kablolulu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, Bluetooth ve 802.11n WiFi gibi özelliklerle donatılan sistemde, yüksek tanımlı görüntüler HDMI 1.3 arabirimi ile HDTV'lere aktarabildiği gibi üzerinde HDMI portu bulunmayan monitörler için DVI konnektörü de unutulmamış. Dört adet USB 2.0 portu ile donatılan Trim Slice, metal kasa kullanıyor ve yapısında fan bulunmuyor dolayısıyla aynı zamanda sessiz çalışıyor. 130mm x 95mm x 15mm boyutlarında olan ve açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 3 Watt olan sistemin, son kullanıcılar tarafından medya bilgisayarı olarak kullanılabileceği gibi kurumlar tarafından düşük güç tüketimli sistem olarak tercih edebileceği de belirtiliyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen Compulab Trim Slice'ın, medya oynatıcılar ile kıyaslandığında bir miktar daha yüksek fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Tegra Intel'in canını okuyamaz. Nvidia'nın bütün lisanslarını Intel kullanabiliyor dolayısıyla Intel de Tegra işlemci üretebilir.
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mutercim 8 yıl

DH Misafiri

Tegra Intel'in canını okuyamaz. Nvidia'nın bütün lisanslarını Intel kullanabiliyor dolayısıyla Intel de Tegra işlemci üretebilir.


Intel tegra işlemci üretemez, Nvidia'nın x86 işlemci üretemeyeceği gibi. O çapraz lisans anlaşmaları bazı teknolojileri kapsıyor, tüm mimarileri değil. Onun dışında Tegra'daki CPU'lar zaten ARM tabanlı, Intel'in ARM mimarisinde işlemci üretmesi için Nvidia ile değil ARM ile anlaşma yapması lazım. ARM kendisi işlemci üretmeyip yalnızca tasarladığı dşünülürse bir itirazları olacağını sanmıyorum aslında.
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devrimdoga 8 yıl
inceleme videosu yapsalar iyi olurdu performansını filan görürdük hd videoları acaba açabiliyormu ?
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Monsiau 8 yıl
tasarım çok rezil yahu, sony ya da apple bu işe el atmalı bence
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İrfan 8 yıl
Takipteyim.
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kalamarr 8 yıl
buna debianı kuracan sonra sabah akşam download. usb harddisklerle birlikte çok güzel download için kullanılır
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Batuist 8 yıl
standart olarak içerisinde android 3 işletim sistemi ile gelebilirmiş aslında...
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yc#1 8 yıl
LCD televizyona bağlayıp film, download, internet için kullanılabilir.
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Volkanbaba 8 yıl
Medya oynatıcısı gibi bağla tvye
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peters 8 yıl
modem gibi duruyor:D
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BluePage 8 yıl
oldukça güzel
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nefes123 8 yıl
işletmeler için güzelde eve alınmaz
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DH Misafiri 8 yıl
Tegra, Intel'in canına okuyacak bu gidişle, intel x86 mimarisi bedava verirse artık şaşırmayacağım.
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hak_an 8 yıl
medya oynatıcılarını tahtından edebilir zira sadece medaya değil bir sürü işlem için kullanabilirliği var
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t3 8 yıl
İnsan biraz tasarım falan yapar. Malzeme kaliteside çok kötü gözüküyor zaten.
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