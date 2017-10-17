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Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı?

Yaz saati uygulamasındaki düzenlemeler halen tartışılırken İTÜ, uygulamanın ilk yılında elde edilen tasarruf ve uygulamanın getirisine dair bir rapor paylaştı. İşte detaylar:
1 yıl
11,6b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı?
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Sabit yaz saati uygulaması ile elektrik tüketiminde ciddi bir kazanç elde edileceğini projelendirip Enerji Bakanlığı’na sunan İstanbul Teknik Üniversitesi, uygulamanın yürürlüğe girmesinde etkin rol oynayan isimlerin başında gelmişti. İlk bir yılın ardından halen tartışılan çalışmaya dair İTÜ bir rapor yayınladı.


İTÜ’nün Sabit Saat Uygulaması raporuna göre yıl boyunca Türkiye 1.308.297 MWh daha az elektrik tüketmiş. Bu tasarrufun tek zamanlı tarifeler için parasal ifadesi 538.6 milyon lira, üç zamanlı tarifeler içinse 801.6 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Enerji ihtiyacı için dışa bağımlılığı yüksek olan ülkemiz için bu rakamlar kritik önem taşıyor.


İTÜ, raporu hazırlarken uygulamanın yapılmadığı bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamlarla gün gün karşılaştırma yapmış. Çıkan tasarruf miktarı, kışın beklenenden sert geçmesinin ve Türkiye’nin büyüme rakamları ile ortaya çıkan elektrik tüketim artışının etkilerinden arındırılmış.


Sabit Saat Uygulaması olmadığı dönemde öğlen ve akşama doğru iki defa elektrik tüketimi zirve değere ulaşıyordu. Uygulama ile sadece öğlen saatleri için bir tepe noktası kalmış oldu. Bu durum da yoğunluğu karşılamak için özellikle gelecek 2 yılda acil olarak iki milyar dolarlık bir yatırım gerektirebileceği raporda ifade edilmiş. Tüketimin zamana yayılması ile bu yatırım ihtiyacı da olağan döngü içinde daha geniş bir zamana yayılmış.


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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Sabah kalktığınızda karanlık oluyor mu işe giderken. Ve Sabah uyandığınızda o karanlık evde hazırlanıp çıkana kadar, hatta işe ulaştığınızda dahi lamba yakıyor musunuz. işte sadece bu yönüyle bile bırak tasarrufu extra tüketim olduğunu bizzat deneyimleyerek yaşıyoruz. Bıraksınlar yalanı dolanı. Maksat başka.
Sabah kalktığınızda karanlık oluyor mu işe giderken. Ve Sabah uyandığınızda o karanlık evde hazırlanıp çıkana kadar, hatta işe ulaştığınızda dahi lamba yakıyor ...
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2 Yanıt Yanıtla +148
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12 Angry Men 1 yıl
Klasik Ahmet Gözütok haberi. Bu değerler hepsi fasa fiso, bu uygulamanın asıl amacı araplarla aynı saat diliminde olmaktı. Halkın çoğunluğu bu uygulamadan rahatsızlar ve eski haline döndürülmesini istiyorlar. Hatta yargı bu işe el attı ama damat berat benim dediğim olacak dedi ve kararı yok saydı.
Bilmeyenler için normalde olması gereken kış saatidir, şuan 1 saat ilerideyiz. Diğer ülkeler yaz saati uygulamasını kaldırıyorlar , biyolojik saati olumsuz etkiliyor diye.
Edit: Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kalıcı yaz saatine geçilmesi nedeniyle elektrik tüketiminin azalmadığını, aksine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6.53 oranında arttığını belirtti.
Haberin devamı: tr.sputniknews.com/...
Klasik Ahmet Gözütok haberi. Bu değerler hepsi fasa fiso, bu uygulamanın asıl amacı araplarla aynı saat diliminde olmaktı. Halkın çoğunluğu bu uygulamadan rahat...
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5 Yanıt Yanıtla +118
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canmania 1 yıl
sen Evdeki 6 tane saati her sene 2 defa geri alma zahmetinden kurtul diye işçiler öğrenciler güneş doğmadan yollara düşsün.
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shadowtr 1 yıl
Tasarruf diye çivili koltuğa oturuyoruz. özeti bu.
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9600_G_T 1 yıl
Sacma yazi.organize sanayide 1 hafta elektrik yoktu nerdeyse.toyota hundai felan hep zarar etmisti.
Bu uygulama albayrak icin bicilmez kaftandir.
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TheCaliph_ 1 yıl
mobile.donanimhaber.com/...
Bu konuyu kapatabiliriz o zaman ???
Eylul ayinda tasarruf yapmiyoruz demek ki kisin tasarruf yapilmiyor aslinda ve kisin elektrigin daha cok kullanildigi donem. Nasil tasarruf oluyorsa artik
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Vega 1 yıl
Valla tasarrufu filan bilmem ama bu uygulamanın en iyi yanı benim için şu oldu.
Kışın hava saat 16.00'dan sonra filan kararıyordu. Gece mi gündüz mü belli olmuyordu. Havanın erken kararması adamın psikolojisini ve moralini bozuyor. Kışın zaten hava kapalı oluyor gün ışığı göremiyorsun.
Bu açıdan iyi oldu.
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mavizaman 1 yıl
hükümet arabistanla eşitledi anladığımız kadarıyla itüde onun yalancısı.
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WB 1 yıl
Aksam 5’te havanin kararmis olmasi oldum olasi hosuma gitmemistir, yaz saati uygulamasindan memnunum
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TetraYazilim 1 yıl
Çocuk kandırıyorlar, bu ülkenin gelişmesini istemeyen birileri varsa o da başımızdakilerdir. Bu ülkede yapılan saçmalıkları tek gören vatandaş olamaz.
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black_flood 1 yıl
saat 6:30 havanın durumu antalya
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Saat 7:00
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saat 7:24
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buna rağmende sığır olduğunu beyan edecek var ise hodri meydan diğer bahsettiğim sapkın durumun görüntüsünüde koyardım buraya ya okul servisleri geçerken neyse ALLAH' ın ıslah edemediği sığırları bizler hiç edemeyiz ıslah.
saatlerine göre günün aydınlanma durumu bu batıda böyle ya doğu ne yapsın ha kifayetsiz kımıl zararlıları ??? MUHALEFET' misin diyenler olmuş gerekli cevabı hak ettiğiniz gibi aldınız muradınıza ermişsinizdir umarım.
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black_flood 1 yıl
saatleri geri alınca " AYDINLIK MI OLUR SIRF MUHALEFET OLMAK İÇİN " yazıyormuşuz böyleleleri aramızda işte yaşıyor yapacak hiç bir şey yok dediğim gibi saat 9 da uyanan sığırların nasıl haberi olacak güneşin ne zaman doğduğundan yazında zaten bilemezler sanarlar saat 6 da güneş doğuyor
ha birde gece karanlığının yazın 7 de başladığını sanan sığırlarda varmış aramızda
yok yazın saat 14: 00 dediğinde gece oluyor sabahlarıda 07: 30 da gün aydınlaıyor.

bunlar birde lise okumuştur kesin hiç okumanıza gerek yok ana sınıfı çocuğundan 1 eksik zekanız ile her yer ışıldıyor.

Yazın saat 05:00 güneşin doğuşu güneşin batıp havanın kararması 20:15 Kışın saat 07:00 güneşin doğuşu batışıda 16: 57
1 saat geri alınırsa güneşin doğuş saati 7 yerine 6 olacak bu durumda gün batımı ise saat 17:57 yerine 16:57' i bulacak neredeyse.
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fthkn 1 yıl
Bu rapor dürüst değil. İnsan mantığıyla dalga geçiyor.
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