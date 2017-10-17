Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı?

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Sabit yaz saati uygulaması ile elektrik tüketiminde ciddi bir kazanç elde edileceğini projelendirip Enerji Bakanlığı’na sunan İstanbul Teknik Üniversitesi, uygulamanın yürürlüğe girmesinde etkin rol oynayan isimlerin başında gelmişti. İlk bir yılın ardından halen tartışılan çalışmaya dair İTÜ bir rapor yayınladı.





İTÜ’nün Sabit Saat Uygulaması raporuna göre yıl boyunca Türkiye 1.308.297 MWh daha az elektrik tüketmiş. Bu tasarrufun tek zamanlı tarifeler için parasal ifadesi 538.6 milyon lira, üç zamanlı tarifeler içinse 801.6 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Enerji ihtiyacı için dışa bağımlılığı yüksek olan ülkemiz için bu rakamlar kritik önem taşıyor.





İTÜ, raporu hazırlarken uygulamanın yapılmadığı bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamlarla gün gün karşılaştırma yapmış. Çıkan tasarruf miktarı, kışın beklenenden sert geçmesinin ve Türkiye’nin büyüme rakamları ile ortaya çıkan elektrik tüketim artışının etkilerinden arındırılmış.





Sabit Saat Uygulaması olmadığı dönemde öğlen ve akşama doğru iki defa elektrik tüketimi zirve değere ulaşıyordu. Uygulama ile sadece öğlen saatleri için bir tepe noktası kalmış oldu. Bu durum da yoğunluğu karşılamak için özellikle gelecek 2 yılda acil olarak iki milyar dolarlık bir yatırım gerektirebileceği raporda ifade edilmiş. Tüketimin zamana yayılması ile bu yatırım ihtiyacı da olağan döngü içinde daha geniş bir zamana yayılmış.