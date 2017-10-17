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2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti

ABD hükümetinin uyguladığı ambargo nedeni ile parasal kaynaklarını Bitcoin’den başka bir yere yatırma şansı kalmayan Julian Assange, deyim yerindeyse Bitcoin zengini oldu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti
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2006 yılında kurduğu Wikileaks adlı site ile devletler bazında gizli bilgileri ortaya dökmeye başlayan Julian Assange, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin başını ağrıtmış haliyle de sert yaptırımlarla karşılaşmıştı. 2010 yılında ABD’nin Visa, MasterCard, Paypal, American Express, Moneybookers gibi akla gelebilecek tüm kuruluşlar üzerinden Wikileaks’e uyduladığı ekonomik ambargo nedeni ile bankacılık işlemleri blokaj yiyen Assange, Wikileaks’in tüm kaynağını Bitcoin’e yatırımış.


2010 yılından itibaren parasını kademeli olarak Bitcoin’e yatıran Assange, twitter’da yaptığı bir paylaşımda buna sebep oldukları için ABD hükumetine, senatörler McCain ve Lieberman’a teşekkür etmiş. 2010 yılında 0,06 dolar olan 1 bitcoin, geçen süreçte 9 milyon katın üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Assenge ise toplamda yüzde elli binlik bir kazanç elde ettiklerini söylüyor.


Ödeme kanalları üzerinden bağış toplayan Wikileaks tüm bu kanalların kapatılmasından sonra Bitcoin üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. 2009 yılındaki bir söyleşide Assenge 1 milyon Euro’ya yakın bağış topladıklarını açıklamıştı. O tarihte bu paranın sadece 10’da 1’ini bile Bitcoin’e yatırmış olsalar Wikileaks’in bugün elindeki para 30 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama ulaşmış olacaktı.



https://www.cnbc.com/2017/10/16/wikileaks-julian-assange-bitcoin-50000-percent-return-thanks-to-us-government.html Yorum Yaz
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İzole Bant 1 yıl en beğenilen
Son 1 aydır her yerde bitcoin haberleri dolaşıyor.Millete gel gel yapıyorlar,önümüzdeki günlerde sağlam tokat var anlaşılan o ki
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Leipold 1 yıl
Elimle dokunamadigim seye para yatirmam haci. Biz dedelerimizden boyle gorduk
4 Yanıt Yanıtla +29
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ElektrikliJeneratör 1 yıl
Adamın cebinde 20 TL para yok bitcoin e negatif yatırım muhabbeti yapıyor. Atı alan Üsküdarı geçmiş çoktan. Boş yapmaya gerek yok.
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1 Avatar
SpawniN 1 yıl
işin kötü tarafı diyorlar sen bu işleri başından beri bilen takip de eden adamsın, niye 50-100 btc alıp atmadın kenara

değerleneceğine de inanıyordum üstelik. kötü yorumlara halen katılmıyorum.
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aslanoto 1 yıl
bir gecede zengin olmak nasıl mümkün olur ?

bence olmazda biri bunu anlatsın,

tüm reklamlı sitelerde saygın gazatelerde bile çıkıyor bunlarada yakıştıramıyorum, dolandırıcı reklamlarını gösterdikleri için.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zenmate 1 yıl aslanoto
bu tarz haber siteleri zaten tık almak için yapmadıkları yalan haber yoktur bende bitcoin ile uğraşıyorum ama 1 gecede zengin olmak için çok iyi bir sermayenin olması gerek anca o şekilde 1 gecede milyonları vurabilirsin
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NKFPK 1 yıl
iNGİLTERE nin arşivi 50 YILDA bir açılıyormuş
Ben nereden bileceğim senin araya sıkıştırmayacağını
Ben demiştimini
Planımız buydunu
--------
Bu ingilterenin kendi kendini yüceltmesi..
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aslanoto 1 yıl
bu günlerde tüm internet sitelerinde ''20 yaşındaki kadın bir gecede bitcoin le zengin oldu '' ifadeli reklamlar dönüyor, bu nedir ?
kadın kendinimi bitcoine satmış anlamadım ?
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canguler917 1 yıl
olay bitcoin değil,blockchain
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Adoring 1 yıl
Bitcoin her gün batacak diye yazmayın komik oluyorsunuz o bitcoin her yıl kendini katlaya katlaya devam edecek siz anca ''Almanya batıyor''gibi her gün bunu yazar durursunuz.
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BekiRoRo 1 yıl
Allah yürü ya kulum demiş...
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ElektrikliJeneratör 1 yıl
Adamın cebinde 20 TL para yok bitcoin e negatif yatırım muhabbeti yapıyor. Atı alan Üsküdarı geçmiş çoktan. Boş yapmaya gerek yok.
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interwap 1 yıl
Bi biz yatırmadık. Duyduğumuzda girseydik Türkiye'nin zenginlerinden ilk 10 BTC zenginleri olurdu. O derece.
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Oozed 1 yıl
Hayır anlamadım o kadar bitcoin i nerede bozduracak,ya da o kadar bitcoin ile internetten ne satın alıcak.
Bitcoin işi yaş beyler.Çok sağlam gömülecek bunu alanlar.Şuan karlar filan uçmuş doğru ama bunu alacak olmayınca gerçek para karşılığında tamamen çöpe döncek.
2 Yanıt Yanıtla +1
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TR-Ilker 1 yıl Oozed
Oozed
Hayır anlamadım o kadar bitcoin i nerede bozduracak,ya da o kadar bitcoin ile internetten ne satın alıcak.
Bitcoin işi yaş beyler.Çok sağlam gömülecek bunu alanlar.Şuan karlar filan uçmuş doğru ama bunu alacak olmayınca gerçek para karşılığında tamamen çöpe döncek.

Bozduracak yer çok, yeter ki satmak istesin. Epey borsa var. Bitcoin ile internetten bir şey almak istese bile bir sürü firma var ki zaten böyle şeye çok gerek yok adam bozdurup da istediğini alabilir. Bence bitcoin hakkında çok fazla bilginiz yok.
Ama gömülecek kısmına bir miktar katılabilirim zira çok yükseldi ve düşüşe geçecek.
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zenmate 1 yıl Oozed
market hacmi şu anda 90.000.000.000 Dolar olan bitcoin biter mi ? sizin gibi insanlar araştırmadan etmeden bitcoin çöptür karşılığı yoktur demeye devam ederken bitcoin yükselmeye devam eder
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