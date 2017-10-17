2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti

2010 yılından itibaren parasını kademeli olarak Bitcoin’e yatıran Assange, twitter’da yaptığı bir paylaşımda buna sebep oldukları için ABD hükumetine, senatörler McCain ve Lieberman’a teşekkür etmiş. 2010 yılında 0,06 dolar olan 1 bitcoin, geçen süreçte 9 milyon katın üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Assenge ise toplamda yüzde elli binlik bir kazanç elde ettiklerini söylüyor.
Ödeme kanalları üzerinden bağış toplayan Wikileaks tüm bu kanalların kapatılmasından sonra Bitcoin üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. 2009 yılındaki bir söyleşide Assenge 1 milyon Euro’ya yakın bağış topladıklarını açıklamıştı. O tarihte bu paranın sadece 10’da 1’ini bile Bitcoin’e yatırmış olsalar Wikileaks’in bugün elindeki para 30 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama ulaşmış olacaktı.
https://www.cnbc.com/2017/10/16/wikileaks-julian-assange-bitcoin-50000-percent-return-thanks-to-us-government.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
değerleneceğine de inanıyordum üstelik. kötü yorumlara halen katılmıyorum.
bence olmazda biri bunu anlatsın,
tüm reklamlı sitelerde saygın gazatelerde bile çıkıyor bunlarada yakıştıramıyorum, dolandırıcı reklamlarını gösterdikleri için.
Ben nereden bileceğim senin araya sıkıştırmayacağını
Ben demiştimini
Planımız buydunu
--------
Bu ingilterenin kendi kendini yüceltmesi..
kadın kendinimi bitcoine satmış anlamadım ?
Bitcoin işi yaş beyler.Çok sağlam gömülecek bunu alanlar.Şuan karlar filan uçmuş doğru ama bunu alacak olmayınca gerçek para karşılığında tamamen çöpe döncek.
Bozduracak yer çok, yeter ki satmak istesin. Epey borsa var. Bitcoin ile internetten bir şey almak istese bile bir sürü firma var ki zaten böyle şeye çok gerek yok adam bozdurup da istediğini alabilir. Bence bitcoin hakkında çok fazla bilginiz yok.
Ama gömülecek kısmına bir miktar katılabilirim zira çok yükseldi ve düşüşe geçecek.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9625 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, wikileaks ve