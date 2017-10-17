2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti

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2006 yılında kurduğu Wikileaks adlı site ile devletler bazında gizli bilgileri ortaya dökmeye başlayan Julian Assange, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin başını ağrıtmış haliyle de sert yaptırımlarla karşılaşmıştı. 2010 yılında ABD’nin Visa, MasterCard, Paypal, American Express, Moneybookers gibi akla gelebilecek tüm kuruluşlar üzerinden Wikileaks’e uyduladığı ekonomik ambargo nedeni ile bankacılık işlemleri blokaj yiyen Assange, Wikileaks’in tüm kaynağını Bitcoin’e yatırımış.





2010 yılından itibaren parasını kademeli olarak Bitcoin’e yatıran Assange, twitter’da yaptığı bir paylaşımda buna sebep oldukları için ABD hükumetine, senatörler McCain ve Lieberman’a teşekkür etmiş. 2010 yılında 0,06 dolar olan 1 bitcoin, geçen süreçte 9 milyon katın üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Assenge ise toplamda yüzde elli binlik bir kazanç elde ettiklerini söylüyor.





Ödeme kanalları üzerinden bağış toplayan Wikileaks tüm bu kanalların kapatılmasından sonra Bitcoin üzerinden bağış toplamaya başlamıştı. 2009 yılındaki bir söyleşide Assenge 1 milyon Euro’ya yakın bağış topladıklarını açıklamıştı. O tarihte bu paranın sadece 10’da 1’ini bile Bitcoin’e yatırmış olsalar Wikileaks’in bugün elindeki para 30 milyon Euro’nun üzerinde bir rakama ulaşmış olacaktı.





https://www.cnbc.com/2017/10/16/wikileaks-julian-assange-bitcoin-50000-percent-return-thanks-to-us-government.html