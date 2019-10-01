Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla verilen resepsiyona katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara yasaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor" dedi.Ayrıca Bkz. "Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti"
Yarı açık ve kapalı alanların istismar edildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacağını belirtti. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliği geliyor. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde, cezalar da dahil olmak üzere detaylı bir çalışma yürütülüyor.
Elektronik sigara ülkeye dahi giremeyecekFahrettin Koca, özellikle de elektronik sigara konusunda sert bir yasağın yolda olduğunu söyleyerek "Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.
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Ekim ayına girdik Silivri nasıl soğuk olur haberiniz var mı sizin?
Bakanım ne diyorsa öyledir. Fazla konuşmayın.
Ondan daha iyi mi bileceksiniz. Demek ki önceden serbestmiş.
Siz yasak diye psikolojik olarak kendinizi kandırmışsınız.
Bnimde 3.yılım cok bogustum bu dertlerle bilgisizlik dandik likitler dandik coiller teller ozamanlar bilgisizdim likit likittir diyip aldım gectim fakat hangi aromanın coile zarar verdigini tortu bıraktıgını çözdüm mtl atomizer kullanmıyorsan tütün kahve kurabiye kuruyemiş aromali likitlerden uzak duracaksın coilde pamukta aşırı tortu bırakıyor yanık tatlar ve boğazda yanmalar bilinçli kullanıcı ol çünkü bilinçli satıcı yok kontrol hiç yok kimseye güvenme sadece orjinal likit tüket
sen her şeyden önce ; neye nasıl izin verdin ???
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elektronik sigara, sağlık bakanı ve