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    Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor!

    TBMM açılış resepsiyonunda sigara yasaklarıyla ilgili bir çalışma olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elektronik sigaranın ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale geleceğini söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla verilen resepsiyona katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara yasaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor" dedi.
    Ayrıca Bkz. "Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti"
    Yarı açık ve kapalı alanların istismar edildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacağını belirtti. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliği geliyor. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde, cezalar da dahil olmak üzere detaylı bir çalışma yürütülüyor.

    Elektronik sigara ülkeye dahi giremeyecek

    Fahrettin Koca, özellikle de elektronik sigara konusunda sert bir yasağın yolda olduğunu söyleyerek "Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.

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    3qzotix 1 hf. en beğenilen
    Devletin sigaradan aldığı vergi düşüyor ondan dolayı yasaklıyoruz deseler %100 hak veririm. Bu açıklamayla resmen dalga geçmişler. Okullarda öğretmenler-öğrenciler fosur fosur sigara içiyor. Öğretmen tuvalette, kuytu köşede sigara içiyor. Öğrencide aynı şekilde. Evimin yanında meslek lisesi var. Okul çıkışlarında sigara dumanından kaldırımda yürünmüyor.18 yaş altının sigaraya ulaşımı çok kolay. Çoğu ufak market sigara satıyor. Kapalı mekanda sigara yasağına hiç gelmeyeyim uygulayan kalmadı. Denetleme olacaksa 1-2 saat kullandırtmıyorlar sonra kaldığı yerden devam.
    Devletin sigaradan aldığı vergi düşüyor ondan dolayı yasaklıyoruz deseler %100 hak veririm. Bu açıklamayla resmen dalga geçmişler. Okullarda öğretmenler-öğrenci...
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    deoks 1 hf.
    Şu fahri sigara denetçiliğini bana verseler tek başıma ülkedeki bütçe açığını kapatırım.
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    Skayn 1 hf.
    Sağlığa zararlı diye gliserin yasak ama içinde 9000 zehir bulunan vergili sigara her köşe başında yersen.
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    xerxer 6 gün

    Ekim ayına girdik Silivri nasıl soğuk olur haberiniz var mı sizin?
    Bakanım ne diyorsa öyledir. Fazla konuşmayın.
    Ondan daha iyi mi bileceksiniz. Demek ki önceden serbestmiş.
    Siz yasak diye psikolojik olarak kendinizi kandırmışsınız.
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    mehmehcik_71 6 gün
    Valla ister inanın ister inanmayın bugün üçüncü günü, satın almadan önce denemek için bi arkadaştan ödünç aldım. Birincisi baş ağrısı yaptı, nargile içtiğimde de aynısı oluyor, ikincisi ise abartılı gelebilir ,sebebi başka bi şey de olabilir tabii , tuhaf bi sancı oldu boynumda ve kollarımda. İkinci gün latte aromalı bi likitle denedim, yine aynı. Bbc’nin belgeselini izledikten ve e-cigarette-forum’da biraz takıldan sonra vergi mevzusu ya da sigara firmalarının baskısı falan diye düşünmeye başlamıştım ama hiç de umduğum gibi olmadı. Ben kullanmamaya karar verdim. Bence almadan önce deneyin.
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    wolferto 6 gün mehmehcik_71
    Önce temiz bi coil tak ve prjinal likit al yada git bilindik bi siteden gold serisi bi nbase al o likit seni bırak e sigaradan hayattan sogutur.
    Bnimde 3.yılım cok bogustum bu dertlerle bilgisizlik dandik likitler dandik coiller teller ozamanlar bilgisizdim likit likittir diyip aldım gectim fakat hangi aromanın coile zarar verdigini tortu bıraktıgını çözdüm mtl atomizer kullanmıyorsan tütün kahve kurabiye kuruyemiş aromali likitlerden uzak duracaksın coilde pamukta aşırı tortu bırakıyor yanık tatlar ve boğazda yanmalar bilinçli kullanıcı ol çünkü bilinçli satıcı yok kontrol hiç yok kimseye güvenme sadece orjinal likit tüket
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    Bay Robot 1 hf.
    Elektronik sigara normalinden daha masum değil miydi ya hu?
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    alito 1 hf.
    Yasaklı olanı yasaklamak, olsa olsa bizim ülkede yapılırdı zaten. Beyin atmak lazım bunlara. Unutmayın; Sigaradan alınan vergi geliri düşüşe geçtiği anda hepsi ucuzlayacak. Bunların derdinin insan sağlığı olmadığını hep birlikte göreceğiz.
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    orkodesouza 1 hf.
    alınan karar bir şey diyemiyorum, herkesin kendince bir yorumu mutlaka vardır ama uzmanlar da daha önce faydalı olmadığı yönünde uyarmıştı. bence en iyisi hiç birini tüketmemek. ayrıca bu kararı alanlara bir eylem gerçekleştirmek istiyorsan, sigarayı bırakmakla başla ki kasayı dolduran verginin ucu kesilsin
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    titan321 1 hf.
    .nefes almayı yasakla
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    El Prezidente 1 hf.
    olum içmeyin lan şunları. leş gibi kokuyor hatta bok gibi kokuyorlar. sigarası, nargilesi, e-sigarası hepsi berbat.
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    Galaxy. 1 hf. yeni yorumcu
    Hem sağlığa hem cüzdana zararlı
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    SEO19 1 hf.
    yine dünyanın gerisindeyiz !
    sen her şeyden önce ; neye nasıl izin verdin ???
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    WaylandIZMIR 1 hf.
    Sigara serbest ama esigara yasak. Dünya saçmalık rekoru varsa hemen aday olup direkt birinci olalım. Vergi diyorum ve susuyorum
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    elektronik sigara, sağlık bakanı ve
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