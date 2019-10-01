Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla verilen resepsiyona katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara yasaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor" dedi.

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Yarı açık ve kapalı alanların istismar edildiğini vurgulayan Sağlık Bakanı, yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacağını belirtti. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliği geliyor. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde, cezalar da dahil olmak üzere detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Elektronik sigara ülkeye dahi giremeyecek

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Fahrettin Koca, özellikle de elektronik sigara konusundayolda olduğunu söyleyerek "Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz., ülkeye girişi dahil olmak üzeregelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz.. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranıngibi" ifadelerini kullandı.