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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti

    Tübitak tarafından geliştirilen fiber lazer silahı ARMOL, TSK’nın kabul testlerinden başarıyla geçerek envantere girmeyi başardı. Yeni silahın kullanım alanlarıyla ilgili heyecan verici planlar var.
    1 hf.
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    32
    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti
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    Tübitak Bilgem imzalı lazer silahı ARMOL bir süredir gizemli bir ürün olarak gündemdeki yerini koruyordu. Test atışlarında heyecan uyandıran fiber lazer silah sistemi, tamamen Tübitak içerisinde tasarlanıp geliştirilmiş bir ürün. Türk savunma sanayiinin gelecekte çok daha gelişimin bir silah sistemi olarak kullanılacağı düşünülen alandaki bir teknolojiyi dünya ile eş zamanlı olarak üretip envantere girecek hale getirmesi son derece önemli.

    1,25 kilovat gücündeki ARMOL, yaklaşık 400 kilogram ağırlığında. 500 metre mesafeden 3mm kalınlığındaki karbon çeliği delebilecek bir kapasite üreten sistem, el yapımı patlayıcıları 500 metreden imha edebiliyor. Kara araçlarına monte edilerek kullanılması planlanan sistemin yerden menzili içerisinde insansız hava araçlarını da imha edebildiğini testlerde görmüştük.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt"

    Daha gelişmiş ve uzun menzilli versiyonları için Tübitak içerisinde çalışmalar sürüyor. Bu gördüğümüz belki de henüz böylesi bir teknolojinin emekleme aşamasındaki ilk örnekleri ve ilerde çok daha etkileyici sonuçlar göreceğimiz aşikar. Planlamalar arasında insansız hava araçlarına monteli olarak da lazer silah sistemlerini kullanmak var.

    ARMOL, lazer kaynağı, hedef takip sistemleri, hedef takip yazılımları ve komuta kontrol bilgisayarı ile tamamen yerli olarak tasarlanıp geliştirildi. Tübitak Bilgem’in daha önce kendi içindeki bir proje olarak süren lazer silahı projesi, Genel Kurmay envanterindeki bir Cobra I zırhlı aracının Tübitak BİLGEM’e 28 Temmuz 2018’de verilmesiyle resmi olarak başlamıştı.



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    sonofmana 1 hf. en beğenilen
    Hoşaf diye dalga geçenler kaçtı sanırım .
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    Last Troll Bender 1 hf. WILDBOYS
    Yanlış bilgi vermeyelim lütfen.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Bu da bonus
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +15
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    Suppordle 1 hf. badboy3304
    Parti şakşakçılığını kes, iyiyse tebrik etmek kötüyse dalga geçmek en büyük hak, insan olmayı öğreneceksiniz ama bu kafayla çok yolunuz var.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    KarettaKerata 1 hf.
    CIV
    CUV
    Yanıtla
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    Last Troll Bender 1 hf.
    Ucuna taramalı bağlanıyor mu?
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    kyibe 1 hf.
    Her işlerinin altından bir yalan çıkan bu düzenin, geliştirildi dediği böyle teknolojik şeylere inanmayı o kadar çok istiyorum ama maalesef inanamıyorum. Kesin bu işin içinde bir iş vardır düşüncesi zihnime yerleşmiş. Bunlardan birisi çıkıp "Allah bir" diye nutuk atsa, o konuda bile "Yoksa" diyecek haldeyim. Bir de bu savunma teknolojisi haberlerini hep bu oğlan yayınlıyor, DH'de başka kimse yok mu merak ediyorum
    Yanıtla +1
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    adminia 1 hf.
    muhalefet olmak ile Ülkenize düşman olmayı ne ara karıştırdınız çok merak ediyorum.
    Allah sizleri ıslah etsin. Yapan chp mhp olsa da takdir etmek herkesin görevi.Korkmayın "elinize sağlık" dediğinizde hayatınız değişmeyecek.
    Yanıtla +2
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    balcis 1 hf.
    tahtaya vuralım bozulmayan bi bu askeri sanayi kaldı. fabrika sanayi tarım eğitim vs hepsi hikaye.
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    kuruwa 1 hf.
    Geliri borcuna yetmiyen ülkede gönül alma haberlerine devam.... Heykel diyenler elektiğe 2 yılda yüzde 80 zam geldi diğer zamlarıda hesap edin kafanızı kumdan çıkarın artıkkk.
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    soneday 1 hf.
    cnc lazeri değildir inş :P
    1 Yanıt Yanıtla
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    mehmehcik_71 1 hf. soneday

    Değildir değildir.
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    Assassino! 1 hf.
    Ne yapalım, inanalım mı?
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    sniper23 1 hf.
    Bu lazer silahları ne kadar enerji harcıyor merak ediyorum. Ayrıca bu kullanılan enerji nerede depolanıyor?
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    slevinus 1 hf. sniper23
    Fiber optik lazerler, önce pre-amfi de sinyal yükseltildikten sonra katkılı fiber optik kablolarda uyarılmış ışıma ile şiddeti artırılan foton demetlerinden oluşur. Güç depolama diye bir durum yoktur ama çekirdeğinden nadir toprak iyonları katkılanmış fiberler önce pompa lazerlerle uyarılır, ardından pre amfi'den gelen sinyal ile birebir aynı fotonlarla ışının şiddeti artırılır. Güç ise tamamen lazerin tipine göre değişiyor. 200-300-500 watt'lık güç kaynaklarına sahip fiber lazerler varken kW değerine çıkabilen endüstriyel lazerler de vardır. Bu konuda ülkenin öncüsü FiberLast'ın sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    500 metre nedir yaaaa hemde bu kadar ağırlıkta, 30/40 kilo olsa yakın muharebe silahı olrak kullanılabilirdi yarım tonun manevra kabileyeti çok zayıf olur, menzili çok kısa, hoşaf projesi gibi ama olsun en azından dostlar pazarda görsün baabında güzel bir gelişme...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ungalath 1 hf. DH Misafiri
    500 metre az değil. S-400 değil bu sonuçta hava sahanı kapatmak için kullanmıyorsun. İhaların yada piyade birliklerinin belirlediği noktalara gidip işini yapması bekleniyor cihazdan. 500 metre çok azmış...
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    slevinus 1 hf. DH Misafiri
    Bilmiyorsun ya konuş. Kaç metre katkılı fiber kullanılıyor biliyor musun? O ışın demetini 500 metre içinde her hangi bir noktaya odaklamak da ayrı bir kabiliyet. Bilmediğimiz konularda yorum yapmayalım lütfen. Hoşaf projesiymiş. Katkılı fiber optik kablonun metresi binlerce Euro'yu bulabiliyor.
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