Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti

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Tübitak Bilgem imzalı lazer silahı ARMOL bir süredir gizemli bir ürün olarak gündemdeki yerini koruyordu. Test atışlarında heyecan uyandıran fiber lazer silah sistemi, tamamen Tübitak içerisinde tasarlanıp geliştirilmiş bir ürün. Türk savunma sanayiinin gelecekte çok daha gelişimin bir silah sistemi olarak kullanılacağı düşünülen alandaki bir teknolojiyi dünya ile eş zamanlı olarak üretip envantere girecek hale getirmesi son derece önemli.

1,25 kilovat gücündeki ARMOL, yaklaşık 400 kilogram ağırlığında. 500 metre mesafeden 3mm kalınlığındaki karbon çeliği delebilecek bir kapasite üreten sistem, el yapımı patlayıcıları 500 metreden imha edebiliyor. Kara araçlarına monte edilerek kullanılması planlanan sistemin yerden menzili içerisinde insansız hava araçlarını da imha edebildiğini testlerde görmüştük.

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Daha gelişmiş ve uzun menzilli versiyonları için Tübitak içerisinde çalışmalar sürüyor. Bu gördüğümüz belki de henüz böylesi bir teknolojinin emekleme aşamasındaki ilk örnekleri ve ilerde çok daha etkileyici sonuçlar göreceğimiz aşikar. Planlamalar arasında insansız hava araçlarına monteli olarak da lazer silah sistemlerini kullanmak var.

ARMOL, lazer kaynağı, hedef takip sistemleri, hedef takip yazılımları ve komuta kontrol bilgisayarı ile tamamen yerli olarak tasarlanıp geliştirildi. Tübitak Bilgem’in daha önce kendi içindeki bir proje olarak süren lazer silahı projesi, Genel Kurmay envanterindeki bir Cobra I zırhlı aracının Tübitak BİLGEM’e 28 Temmuz 2018’de verilmesiyle resmi olarak başlamıştı.