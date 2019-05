Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri

Buradaki Kingston kartlarda ise ambalajlar sahte kartı açıkça ele veriyor. Sağ taraftaki orjinal kartın ambalajında bütün bilgiler net bir şekilde yazılırken, sol taraftaki kartın ambalajı şüphe uyandırıcı. Merak edenler varsa sol taraftaki ürünü alan kullanıcı kartın hafızasının 5 GB çıktığını belirtmiş.

Standart okuma ve yazma hızlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Bilgisayarda ve akıllı telefonlarda kartınızın yazma hızını test edebileceğiniz uygulamalar mevcut, kendi değerlerinizi kartınızın üzerinde yazan Class'ınıza göre kıyaslayabilirsiniz.

Yukarıda 2 adet çok başarılı sahte kart örneği görüyorsunuz. Baskıdan ambalaja kadar çok başarılı olan bu ürünleri de piyasada görmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise fotoğraftaki gibi yüksek kapasiteli kartları asla 10-15$'lık fiyatlara satın alamayacağınız. Eğer alacağınız kart piyasa değerinden çok düşük bir fiyatla satılıyorsa büyük ihtimalle sahte bir üründür.

Gerçek ve sahte hafıza kartlarını görünüm ile ayırt etmek mümkün mü ?



Yukarıdaki fotoğrafta başarılı bir Sandisk kopyası görüyorsunuz, ancak dikkat ederseniz üst kısımdaki yazıların daha oturaklı ve net olduğunu görebilirsiniz. Üst kısımdaki 32 GB kapasiteli modelin (Orjinal olan) yüzeyi pürüzsüz ve yazılar oldukça net. Aşağıdaki sahte kart ise pürüzlü bir yüzeye sahip ve baskısı da daha kalitesiz.

Yukarıdaki fotoğrafta' da benzer bir sahte örneği görüyoruz. Soldaki (Orjinal) kartın yazıları oldukça temiz ve düz gözükürken sağdaki kartın baskıları silik ve kalitesiz görünüyor.

Yazımızı okudunuz, yukarıdaki kartların hangisinin sahte olduğunu söyleyebilir misiniz? Muhtemelen doğru tahmini yapmışsınızdır. Açıkça görüldüğü gibi sağ taraftaki kartın sağ alt köşesinde ufak bir kesim hatası bulunuyor. Ayrıca kartın çerçevesi de siyah renkte. Yine de sağ taraftaki kopyanın oldukça başarılı olduğunu itiraf edelim. Her iki kartın da benzer fiyatlarla (41$-37$) satıldığı not düşülmüş. Bu karşılaştırma da bize alışveriş yaparken her zaman güvendiğimiz satıcıları tercih etmemiz gerektiğini gösteriyor.



Eğer hafıza kartınızın sahte olduğunu düşünüyorsanız ve faturanız duruyorsa çekinmeden satıcıya başvurabilirsiniz. Kartını test etmek isteyenler Android platformundaki SD Insight ve A1 SD Bench gibi uygulamaları kullanabilir.