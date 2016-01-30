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Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri

Son dönemlerde artan sahte hafıza kartları alışveriş yapacak kullanıcılar için önemli bir risk oluşturuyor. İşte gerçek ve sahte kartları birbirinden ayırtmak için dikkat edilmesi gereken noktalar.
3 yıl
37,9b
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116
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
 
Hafıza kartları günümüzde en çok kullanılan depolama birimlerinden birisi. Akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri, video kayıt cihazları gibi günlük hayattaki bir çok üründe depolama alanı olarak Micro SD kartlar tercih ediliyor. Son dönemdeki sahte hafıza kartları ise teknolojiyi gündelik olarak kullanan bir çok insanın canını sıkacak bir noktaya geldi.

Gerçek ve sahte kartlar arasında teknik bir fark var mı?
Gerçek ve sahte kartları ilk olarak teknik açıdan ele alalım. Elbette Samsung, Kingston, SanDisk gibi büyük üreticilerin üretim bandından çıkan gerçek kartlarla, bunların kopyaları arasından teknik bir fark da var. Buradaki aldatmalardan en önemlisi kapasitesi yüksek gösterilen sahte kartlar.
Sahte bir hafıza kartı bazı yazılımsal işlemler sonucunda gerçek değerinden daha büyük bir depolama alanı sunuyormuş gibi gösterilebiliyor. Örnek vermek gerekirse 8 GB kapasiteli bir hafıza kartı yazılım ile 64GB kapasiteye sahipmiş gibi gösterilebiliyor, ancak karta veri yazmaya başladığınızda 8 GB'dan sonra kayıt yapamıyorsunuz. Bu durum hem verilerinizin kaybolmasına , hem de kartın bozulduğunu düşünüp çöpe atmanıza yol açabilir. Gerçek bir hafıza kartına sahip olmak için ilk önemli sebebimiz bu.

Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
Buradaki Kingston kartlarda ise ambalajlar sahte kartı açıkça ele veriyor. Sağ taraftaki orjinal kartın ambalajında bütün bilgiler net bir şekilde yazılırken, sol taraftaki kartın ambalajı şüphe uyandırıcı. Merak edenler varsa sol taraftaki ürünü alan kullanıcı kartın hafızasının 5 GB çıktığını belirtmiş.  
İkinci teknik fark ise okuma ve yazma hızlarında karşımıza çıkıyor.Hafıza kartlarının "Class" adı verilen sınıflandırma yöntemi sayesinde kartı satın almadan önce okuma ve yazma değerlerini bilmek mümkün, ancak sahte kartlar çoğu zaman bu değerlere uymuyor, hatta çok daha altında hızlar sunuyor. Karttaki okuma ve yazma hızlarının düşük olması ise burada depolanan verilerin daha yavaş kullanılmasına yol açacaktır. Örneğin sahte MicroSD karta yüklü bir oyun, gerçeğe göre daha geç açılabilir, sahte kartta saklanan fotoğraflar galerinizin daha geç açılmasına sebep olabilir, sahte karta kayıt edilecek bir fotoğraf çektikten sonra normalden daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. 

Standart okuma ve yazma hızlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Bilgisayarda ve akıllı telefonlarda kartınızın yazma hızını test edebileceğiniz uygulamalar mevcut, kendi değerlerinizi kartınızın üzerinde yazan Class'ınıza göre kıyaslayabilirsiniz.
Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
 

Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
 
Yukarıda 2 adet çok başarılı sahte kart örneği görüyorsunuz. Baskıdan ambalaja kadar çok başarılı olan bu ürünleri de piyasada görmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise fotoğraftaki gibi yüksek kapasiteli kartları asla 10-15$'lık fiyatlara satın alamayacağınız. Eğer alacağınız kart piyasa değerinden çok düşük bir fiyatla satılıyorsa büyük ihtimalle sahte bir üründür. 
Gerçek ve sahte hafıza kartlarını görünüm ile ayırt etmek mümkün mü ?
 
Bu soruya kısmen evet cevabı verebiliriz, ancak bu ayrımı yapabilmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyden önce ilk bilmeniz gereken gerçek kartların her ayrıntısının kaliteli olacağı. Eğer satın alacağınız ürünün üzerindeki yazılarda silinme veya kart kesimindeki ufak hatalar gözünüze çarparsa satın almaktan vazgeçmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra kartın kutusu üzerinde de tüm bilgilerinin net ve açık bir şekilde yazdığından emin olun. Aşağıda bazı fotoğraflarda gerçek ve sahte kartları karşılaştırmalı şekilde görebilirsiniz.

Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
Yukarıdaki fotoğrafta başarılı bir Sandisk kopyası görüyorsunuz, ancak dikkat ederseniz üst kısımdaki yazıların daha oturaklı ve net olduğunu görebilirsiniz. Üst kısımdaki 32 GB kapasiteli modelin (Orjinal olan) yüzeyi pürüzsüz ve yazılar oldukça net. Aşağıdaki sahte kart ise pürüzlü bir yüzeye sahip ve baskısı da daha kalitesiz.
Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
 
Yukarıdaki fotoğrafta' da benzer bir sahte örneği görüyoruz. Soldaki (Orjinal) kartın yazıları oldukça temiz ve düz gözükürken sağdaki kartın baskıları silik ve kalitesiz görünüyor. 
Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri
Yazımızı okudunuz, yukarıdaki kartların hangisinin sahte olduğunu söyleyebilir misiniz? Muhtemelen doğru tahmini yapmışsınızdır. Açıkça görüldüğü gibi sağ taraftaki kartın sağ alt köşesinde ufak bir kesim hatası bulunuyor. Ayrıca kartın çerçevesi de siyah renkte. Yine de sağ taraftaki kopyanın oldukça başarılı olduğunu itiraf edelim. Her iki kartın da benzer fiyatlarla (41$-37$) satıldığı not düşülmüş. Bu karşılaştırma da bize alışveriş yaparken her zaman güvendiğimiz satıcıları tercih etmemiz gerektiğini gösteriyor.

Eğer hafıza kartınızın sahte olduğunu düşünüyorsanız ve faturanız duruyorsa çekinmeden satıcıya başvurabilirsiniz. Kartını test etmek isteyenler Android platformundaki SD Insight ve A1 SD Bench gibi uygulamaları kullanabilir. 

http://www.phonearena.com/news/Beware-of-fake-microSD-cards-Heres-how-to-tell-a-counterfeit-from-the-original_id77769 Yorum Yaz
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Okisht 3 yıl en beğenilen HeavyClocker
Evet bunda sorun olan ne var? PhoneArena zaten bir çok haberine yer verdiğimiz bir kaynak. Herkes oradaki içeriği ingilizce olarak takip edecek bilgiye sahip değil. Ben de makaleyi Türkçe'ye çevirerek yayınladım.

Neden kaynakta yer almadığını soruyorsanız tek bir kaynaktan yazılmış bir makale değil. 3 farklı kaynaktan ortak olarak hazırladım, kaynak olarak hangisini göstersem "orada böyle bir şey yazmıyor" diyen çıkabilir. Bu nedenle birden fazla kaynak olan yazılara link eklemiyorum.
Evet bunda sorun olan ne var? PhoneArena zaten bir çok haberine yer verdiğimiz bir kaynak. Herkes oradaki içeriği ingilizce olarak takip edecek bilgiye sahip d...
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6 Yanıt Yanıtla +79
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mbald 3 yıl Okisht
Okisht

Evet bunda sorun olan ne var? PhoneArena zaten bir çok haberine yer verdiğimiz bir kaynak. Herkes oradaki içeriği ingilizce olarak takip edecek bilgiye sahip değil. Ben de makaleyi Türkçe'ye çevirerek yayınladım.

Neden kaynakta yer almadığını soruyorsanız tek bir kaynaktan yazılmış bir makale değil. 3 farklı kaynaktan ortak olarak hazırladım, kaynak olarak hangisini göstersem "orada böyle bir şey yazmıyor" diyen çıkabilir. Bu nedenle birden fazla kaynak olan yazılara link eklemiyorum.

Üçünü de eklerseniz kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum özellikle de herhangi birine aşırı benzerlik varsa.
OkishtEvet bunda sorun olan ne var? PhoneArena zaten bir çok haberine yer verdiğimiz bir kaynak. Herkes oradaki içeriği ingilizce olara...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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HeavyClocker 3 yıl
Aynı makale 3 gün önce aynı görseller ile PhoneArena'da yayınlandı. Ne desem bilemedim.
1 Yanıt Yanıtla +52
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Sevilay Yolcu 2 ay
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Net...
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freedomfighter 2 ay
300-400 liraya satılan kartların hepsi sorunlu kartlar. hiç biri ambalajlarında yazdığı hızı veremiyor hatta o hızın yarısını bile veremiyor.
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Dr. X 2 ay
Letgoda var lexar 256 GB 149 TL macera arayana
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DavidMessi 3 ay
Dostum Günaydın.
Youtube kanalımda videolar çekmeye başladım. Değerli vaktini ayırıp kanalımı inceler misin ?
Bu videoda kısa animasyon yapmaya çalıştım :https://www.youtube.com/watch?v=FQhs4z6B32E
Görüşlerin benim için çok değerli.
Selametle.
Forumda böyle bir konu açmak ban sebebimi bilmiyorum eğer öyleyse kaldırabilirim.
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Teodore 3 ay
Aliexpres den 256 gb samsungu 50 dolara aldım. Samsung online destekten orjinalliğini nasıl kontrol edebilirim diye sordum. Aldığınız ülkedeki samsungdan sorgulatabilirsiniz dedi. 35mb/sn yazım hızı var. Bakalım telefona takınca neler olacak. (Telefondan önce kartı aldım :)) )
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Üç Kağıtçı Mesut 3 ay Teodore
50 dolara sahte yollamazlar. Zaten fiyatı o. H2testw ile test et. 5 saat sürer ama için rahatlar.
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butters01 3 ay
urun.gittigidiyor.com/...
Satıcı samsung tr. Fiyat da çok iyi. Orjinallik tereddütü olmaz en azından.
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omfarcan 3 ay
Desene bize simdiye kadar sahte kartlari yerlestirmisler.
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serdarcanistanbul 3 ay
Hafıza kartı alacaksam eğer kafam rahat olsun diyip linktech marka alırım arkama yaslanır keyfime bakarım
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ouzqan 3 ay serdarcanistanbul
Hocam siz forumda yenisiniz galiba bu forumda böyle reklamları yiyecek adam yok. Siz şansınızı facebook da falan deneyin.

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McOrco 3 ay serdarcanistanbul
tabi onun sahtesi yoktur
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1984FilmFotoğrafSanat 7 ay
Bu gün bir müşterin 2. kez sandisk marka usb bellek getirdi, bendeki ile youtube.com/... bu videodaki gibi karşılaştırma yaptım, bundan hariç paketleme biçiminde dahi sorun var, bellek sahte çıktı, biçimlendirme yaparken fark edemedik, en son bu ihtimal aklımıza geldi, karşılaştırma yapabildik.
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DH Misafiri 7 ay
a101 de satılan hi-level 32gb usb sahte fake
full olarak biçimlendirin 30-45 dk çok yavaş biçimlendiriyor ve biçimlendirilemedi hatası veriyor, 2-3 kez ful biçimlendirmeyi denedim olmadı sonunda usb takıyorsun hiç çalışmıyor iade ettim.
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