Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri

Hafıza kartları günümüzde en çok kullanılan depolama birimlerinden birisi. Akıllı telefonlar, fotoğraf makineleri, video kayıt cihazları gibi günlük hayattaki bir çok üründe depolama alanı olarak Micro SD kartlar tercih ediliyor. Son dönemdeki sahte hafıza kartları ise teknolojiyi gündelik olarak kullanan bir çok insanın canını sıkacak bir noktaya geldi.

Gerçek ve sahte kartlar arasında teknik bir fark var mı?

Gerçek ve sahte kartları ilk olarak teknik açıdan ele alalım. Elbette Samsung, Kingston, SanDisk gibi büyük üreticilerin üretim bandından çıkan gerçek kartlarla, bunların kopyaları arasından teknik bir fark da var. Buradaki aldatmalardan en önemlisi kapasitesi yüksek gösterilen sahte kartlar.





Buradaki Kingston kartlarda ise ambalajlar sahte kartı açıkça ele veriyor. Sağ taraftaki orjinal kartın ambalajında bütün bilgiler net bir şekilde yazılırken, sol taraftaki kartın ambalajı şüphe uyandırıcı. Merak edenler varsa sol taraftaki ürünü alan kullanıcı kartın hafızasının 5 GB çıktığını belirtmiş. İkinci teknik fark ise okuma ve yazma hızlarında karşımıza çıkıyor.Hafıza kartlarının "Class" adı verilen sınıflandırma yöntemi sayesinde kartı satın almadan önce okuma ve yazma değerlerini bilmek mümkün, ancak sahte kartlar çoğu zaman bu değerlere uymuyor, hatta çok daha altında hızlar sunuyor. Karttaki okuma ve yazma hızlarının düşük olması ise burada depolanan verilerin daha yavaş kullanılmasına yol açacaktır. Örneğin sahte MicroSD karta yüklü bir oyun, gerçeğe göre daha geç açılabilir, sahte kartta saklanan fotoğraflar galerinizin daha geç açılmasına sebep olabilir, sahte karta kayıt edilecek bir fotoğraf çektikten sonra normalden daha uzun süre beklemeniz gerekebilir.



Standart okuma ve yazma hızlarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Bilgisayarda ve akıllı telefonlarda kartınızın yazma hızını test edebileceğiniz uygulamalar mevcut, kendi değerlerinizi kartınızın üzerinde yazan Class'ınıza göre kıyaslayabilirsiniz.

Yukarıda 2 adet çok başarılı sahte kart örneği görüyorsunuz. Baskıdan ambalaja kadar çok başarılı olan bu ürünleri de piyasada görmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise fotoğraftaki gibi yüksek kapasiteli kartları asla 10-15$'lık fiyatlara satın alamayacağınız. Eğer alacağınız kart piyasa değerinden çok düşük bir fiyatla satılıyorsa büyük ihtimalle sahte bir üründür. Gerçek ve sahte hafıza kartlarını görünüm ile ayırt etmek mümkün mü ?

Bu soruya kısmen evet cevabı verebiliriz, ancak bu ayrımı yapabilmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyden önce ilk bilmeniz gereken gerçek kartların her ayrıntısının kaliteli olacağı. Eğer satın alacağınız ürünün üzerindeki yazılarda silinme veya kart kesimindeki ufak hatalar gözünüze çarparsa satın almaktan vazgeçmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra kartın kutusu üzerinde de tüm bilgilerinin net ve açık bir şekilde yazdığından emin olun. Aşağıda bazı fotoğraflarda gerçek ve sahte kartları karşılaştırmalı şekilde görebilirsiniz.



Yukarıdaki fotoğrafta başarılı bir Sandisk kopyası görüyorsunuz, ancak dikkat ederseniz üst kısımdaki yazıların daha oturaklı ve net olduğunu görebilirsiniz. Üst kısımdaki 32 GB kapasiteli modelin (Orjinal olan) yüzeyi pürüzsüz ve yazılar oldukça net. Aşağıdaki sahte kart ise pürüzlü bir yüzeye sahip ve baskısı da daha kalitesiz. Yukarıdaki fotoğrafta' da benzer bir sahte örneği görüyoruz. Soldaki (Orjinal) kartın yazıları oldukça temiz ve düz gözükürken sağdaki kartın baskıları silik ve kalitesiz görünüyor. Yazımızı okudunuz, yukarıdaki kartların hangisinin sahte olduğunu söyleyebilir misiniz? Muhtemelen doğru tahmini yapmışsınızdır. Açıkça görüldüğü gibi sağ taraftaki kartın sağ alt köşesinde ufak bir kesim hatası bulunuyor. Ayrıca kartın çerçevesi de siyah renkte. Yine de sağ taraftaki kopyanın oldukça başarılı olduğunu itiraf edelim. Her iki kartın da benzer fiyatlarla (41$-37$) satıldığı not düşülmüş. Bu karşılaştırma da bize alışveriş yaparken her zaman güvendiğimiz satıcıları tercih etmemiz gerektiğini gösteriyor.



Eğer hafıza kartınızın sahte olduğunu düşünüyorsanız ve faturanız duruyorsa çekinmeden satıcıya başvurabilirsiniz. Kartını test etmek isteyenler Android platformundaki SD Insight ve A1 SD Bench gibi uygulamaları kullanabilir. Sahte bir hafıza kartı bazı yazılımsal işlemler sonucunda gerçek değerinden daha büyük bir depolama alanı sunuyormuş gibi gösterilebiliyor. Örnek vermek gerekirse 8 GB kapasiteli bir hafıza kartı yazılım ile 64GB kapasiteye sahipmiş gibi gösterilebiliyor, ancak karta veri yazmaya başladığınızda 8 GB'dan sonra kayıt yapamıyorsunuz. Bu durum hem verilerinizin kaybolmasına , hem de kartın bozulduğunu düşünüp çöpe atmanıza yol açabilir. Gerçek bir hafıza kartına sahip olmak için ilk önemli sebebimiz bu.İkinci teknik fark ise okuma ve yazma hızlarında karşımıza çıkıyor.Hafıza kartlarının "Class" adı verilen sınıflandırma yöntemi sayesinde kartı satın almadan önce okuma ve yazma değerlerini bilmek mümkün, ancak sahte kartlar çoğu zaman bu değerlere uymuyor, hatta çok daha altında hızlar sunuyor. Karttaki okuma ve yazma hızlarının düşük olması ise burada depolanan verilerin daha yavaş kullanılmasına yol açacaktır. Örneğin sahte MicroSD karta yüklü bir oyun, gerçeğe göre daha geç açılabilir, sahte kartta saklanan fotoğraflar galerinizin daha geç açılmasına sebep olabilir, sahte karta kayıt edilecek bir fotoğraf çektikten sonra normalden daha uzun süre beklemeniz gerekebilir.Bu soruya kısmen evet cevabı verebiliriz, ancak bu ayrımı yapabilmek için oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Her şeyden önce ilk bilmeniz gereken gerçek kartların her ayrıntısının kaliteli olacağı. Eğer satın alacağınız ürünün üzerindeki yazılarda silinme veya kart kesimindeki ufak hatalar gözünüze çarparsa satın almaktan vazgeçmeniz daha yerinde bir karar olacaktır. Bunun yanı sıra kartın kutusu üzerinde de tüm bilgilerinin net ve açık bir şekilde yazdığından emin olun. Aşağıda bazı fotoğraflarda gerçek ve sahte kartları karşılaştırmalı şekilde görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Beware-of-fake-microSD-cards-Heres-how-to-tell-a-counterfeit-from-the-original_id77769