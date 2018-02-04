Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), simule uzay istasyonunda 14 gün geçirmek isteyenlere tam 380.000 yen, yani yaklaşık 3500 dolar teklif ediyor. Astronotları için Uluslararası Uzay İstasyonu'nu en iyi şekilde simule edebilecek bir ortam oluşturmak isteyen uzay ajansı, 14 gün 13 gece boyunca dış dünyayla tüm iletişmini kesmeye gönüllü olan 55 yaşın altında 8 kişiyi işe alacak.
JAXA'nın seçeceği bu 8 kişi görevlerini Tsukuba Uzay Merkezi'nde gerçekleştirecek. 14 günlük görev sürelerinin tamamını mikrogravite ortamda geçirecek olan gönüllüler, görev boyunca JAXA'nın kendilerinden istediği bazı işlemleri yerine getirecekler. JAXA, vereceği bu görevlerle birlikte bir astronotun günlük yaşamını simule etmeye çalışacak ve süreç boyunca 8 gönüllünün stres seviyelerini ölçecek.
JAXA'nın bu ilginç çalışmasında görev almak isteyen gönüllüler, Japonya Klinik Gönüllü Ağı'nın (Japan Clinical Volunteer Network) internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurular 20-55 yaş aralığında ve sağlığı yerinde olan herkese açık. JCVN ayrıca Japonya vatandaşı olmayanlar için de herhangi bir sınırlama koymamış.
JAXA'nın seçeceği bu 8 kişi görevlerini Tsukuba Uzay Merkezi'nde gerçekleştirecek. 14 günlük görev sürelerinin tamamını mikrogravite ortamda geçirecek olan gönüllüler, görev boyunca JAXA'nın kendilerinden istediği bazı işlemleri yerine getirecekler. JAXA, vereceği bu görevlerle birlikte bir astronotun günlük yaşamını simule etmeye çalışacak ve süreç boyunca 8 gönüllünün stres seviyelerini ölçecek.
JAXA'nın bu ilginç çalışmasında görev almak isteyen gönüllüler, Japonya Klinik Gönüllü Ağı'nın (Japan Clinical Volunteer Network) internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurular 20-55 yaş aralığında ve sağlığı yerinde olan herkese açık. JCVN ayrıca Japonya vatandaşı olmayanlar için de herhangi bir sınırlama koymamış.
http://www.techtimes.com/articles/220075/20180131/japanese-space-agency-paying-people-3-500-spend-two-weeks.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İçerik: Simüle Uzay İstasyonu
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