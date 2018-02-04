Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alacak astronotları için en iyi test ortamlarını oluşturmaya çalışan JAXA,yeni simule uzay istasyonunda 14 gün geçirmeye gönüllü olanlara 3500 dolar teklif ediyor
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,5b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), simule uzay istasyonunda 14 gün geçirmek isteyenlere tam 380.000 yen, yani yaklaşık 3500 dolar teklif ediyor. Astronotları için Uluslararası Uzay İstasyonu'nu en iyi şekilde simule edebilecek bir ortam oluşturmak isteyen uzay ajansı, 14 gün 13 gece boyunca dış dünyayla tüm iletişmini kesmeye gönüllü olan 55 yaşın altında 8 kişiyi işe alacak.

JAXA'nın seçeceği bu 8 kişi görevlerini Tsukuba Uzay Merkezi'nde gerçekleştirecek. 14 günlük görev sürelerinin tamamını mikrogravite ortamda geçirecek olan gönüllüler, görev boyunca JAXA'nın kendilerinden istediği bazı işlemleri yerine getirecekler. JAXA, vereceği bu görevlerle birlikte bir astronotun günlük yaşamını simule etmeye çalışacak ve süreç boyunca 8 gönüllünün stres seviyelerini ölçecek.

JAXA'nın bu ilginç çalışmasında görev almak isteyen gönüllüler, Japonya Klinik Gönüllü Ağı'nın (Japan Clinical Volunteer Network) internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurular 20-55 yaş aralığında ve sağlığı yerinde olan herkese açık. JCVN ayrıca Japonya vatandaşı olmayanlar için de herhangi bir sınırlama koymamış. 

http://www.techtimes.com/articles/220075/20180131/japanese-space-agency-paying-people-3-500-spend-two-weeks.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 1 yıl
Ayda 7000$. Bugünkü kurla yaklaşık 26.000TL. Ne 14 günü, valla gidip 1 sene takılabilirim. Nasıl olsa içeride masrafta yok. İçerde sonuçta arıtıp kendi idrarını içiriyorlar. Yemeye içmeye üste para alacak halleri yok. 1 senede 300.000TL yi cebime koyar dönerim. Temiz para. İstanbul'un göbeğinde yaşamdan sonra uzaymış, uzay simülasyonuymuş adama koyar mı? Nasıl streslenilmediğine şaşar kalırlar. Hatta dönmeye yakın stres bastı diye şok olurlar.
Ayda 7000$. Bugünkü kurla yaklaşık 26.000TL. Ne 14 günü, valla gidip 1 sene takılabilirim. Nasıl olsa içeride masrafta yok. İçerde sonuçta arıtıp kendi idrarını...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 1 yıl
Başlık: Sahte Uzay İstasyonu
İçerik: Simüle Uzay İstasyonu
Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erwin-Rommel 1 yıl
Keşke gidebilsem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Hani nerde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 1 yıl
uzayda olmayan uzay istasyonunda mikrograviteyi nasıl sağlayacaklarmış? gece antigravite kaynakları mı icat edildi nedir?
Kesin Elon Musk. Kesin o asdasdasdasd...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 1 yıl
Hocam bu fake.
Edit: Uzay istasyonu yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 1 yıl
Başlık: Sahte Uzay İstasyonu
İçerik: Simüle Uzay İstasyonu
Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Ben talibim :)
(1 yıldır işsiz mühendis)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
beni listenin başına yazın.... 14 gün neki ben bir ay kalırım. sigara serbest :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Beni koysunlar 10 yıl durmaya razıyım. Sonra Japon kızlarla günümü gün ederim. The Last Samurai gibi keyfime bakarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarama 1 yıl
Yahu böyle bir teknoloji foruma ergen ergen hayata bakış yapan zihniyet yakışmıyor. Elinde hamburger ve bira ile klavye başında, hayattan kopuk, bencilce hayat geçiren, hevesine göre yaşamayı fikir zanneden fikir fakirleri, küçümsedikleri Suriyeli fakirlerden daha fakir zavallılardır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flowles 1 yıl
Japoncam olsaydı başvurucaktım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7529 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
JAXA, Uzay ve
4 etiket daha Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? 1 yıl Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak 1 yıl Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı 1 yıl Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı 1 yıl Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl 10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite 1 yıl SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 1 yıl 2018 BMW X5 daha detaylı göründü 1 yıl LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor 1 yıl Titreyen Surface Pro 4 ekranına tek çözüm buzluk 1 yıl 1 milyon dolarlık sahte iPhone satışı yapan Çinli hapis cezası aldı 1 yıl Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar Sonraki iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı 1 yıl Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi 1 yıl Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü 1 yıl Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek 1 yıl Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor 1 yıl Samsung'un 2018'de tanıtacağı tüm Galaxy cihazların listesi sızdı 1 yıl Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak 1 yıl Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek 1 yıl Bitcoin en ucuz hangi ülkede üretiliyor? 1 yıl AMD Zen 2 tasarımı tamamlandı, ilk örnekler seneye 1 yıl Kripto para cüzdanı Ledger'da büyük güvenlik açığı 1 yıl Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor 1 yıl Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak Samsung cihaz listesi 1 yıl Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi 1 yıl Commodore 64 Mini geliyor 1 yıl Tesla, Megacharger istasyonları için müşterileriyle görüşüyor 1 yıl Apple bazı iPhone 7 modelleri için onarım programı başlattı! 1 yıl Spotify ile oyun sohbetlerinizde artık arka plan müziği kullanabileceksiniz 1 yıl Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir 1 yıl 2018 Mercedes-AMG GT4 modeli Cenevre Fuarı öncesi yakalandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim