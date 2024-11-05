Dünyanın ilk "ahşap" uydusu uzaya fırlatıldı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk ahşap uydusu, Japon geliştiricilerinin açıklamasına göre, SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı. "LignoSat" adı verilen bu yenilikçi uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılan ikmal görevinde uzay yolculuğuna başladı. LignoSat’ın Ay ve Mars keşiflerinde ahşap kullanımının erken bir denemesi olarak yörüngede bir dizi testten geçecek.

Uzayda ahşap zamanı

Kyoto Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen LignoSat, atmosfere yeniden giriş yaptığında ahşap malzemesinin yanması bekleniyor. Bu özellik, metal parçaların Dünya’ya dönmesiyle oluşabilecek çevresel veya birtakım riskleri azaltmaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm olarak görülüyor.

Kutu benzeri deneysel uydunun her bir kenarı sadece 10 santimetre ölçülerinde. Uyduda Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla özel bir ahşap malzeme kullanılırken Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) sağladığı özel bir konteyner içinde ISS’ye ulaşacak. Ardından yaklaşık bir ay içinde dış uzaya bırakılarak dayanıklılığı ve sağlamlığı test edilecek. Uydunun yaklaşık 400 km yükseklikteki yörüngeye bırakılması bekleniyor. LignoSat yörüngeye yerleştirildikten sonra altı ay boyunca yörüngede kalacak.

Tam Boyutta Gör Bu deneysel uydu, Dünya’ya veri gönderecek ve araştırmacılar uydunun sıcaklık değişimlerine nasıl tepki verdiğini inceleyerek yapısal dayanıklılığını değerlendirecek. LignoSat projesinin başarılı olması durumunda, gelecekte çevre dostu uydu teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım atılmış olacak.

Honoki’den üretildi

Kyoto Üniversitesi'nde insanlı uzay faaliyetleri üzerine çalışan astronot Takao Doi, "Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan ahşap ile uzayda evler inşa edebilecek, yaşayabilecek ve çalışabileceğiz" dedi. Ay ve Mars'ta ağaç dikmek ve ahşap evler inşa etmek için 50 yıllık bir planı olan Doi'nin ekibi, ahşabın uzayda Dünya'dakinden daha dayanıklı olduğunu, çünkü çürüyecek ya da yanmasına neden olabilecek bileşenlerin burada bulunmadığını söylüyor.

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Araştırmacılar daha önce ISS’te 10 ay süren bir deney sonucunda bir tür manolya ağacı olan honoki'nin uzay araçları için en uygun malzeme olduğunu keşfetti. Honoki, aynı zamanda kılıç kılıfları için de kullanılıyor. Öte yandan LignoSat, vida ya da yapıştırıcı kullanılmadan geleneksel Japon el sanatları tekniği kullanılarak inşa edildi.

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Dünyanın ilk ahşap uydusu uzaya fırlatıldı