Dünyanın ilk "ahşap" uydusu uzaya fırlatıldı

Uzayda ahşap zamanı
Kyoto Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen LignoSat, atmosfere yeniden giriş yaptığında ahşap malzemesinin yanması bekleniyor. Bu özellik, metal parçaların Dünya’ya dönmesiyle oluşabilecek çevresel veya birtakım riskleri azaltmaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm olarak görülüyor.
Kutu benzeri deneysel uydunun her bir kenarı sadece 10 santimetre ölçülerinde. Uyduda Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla özel bir ahşap malzeme kullanılırken Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) sağladığı özel bir konteyner içinde ISS’ye ulaşacak. Ardından yaklaşık bir ay içinde dış uzaya bırakılarak dayanıklılığı ve sağlamlığı test edilecek. Uydunun yaklaşık 400 km yükseklikteki yörüngeye bırakılması bekleniyor. LignoSat yörüngeye yerleştirildikten sonra altı ay boyunca yörüngede kalacak.
Honoki’den üretildi
Kyoto Üniversitesi'nde insanlı uzay faaliyetleri üzerine çalışan astronot Takao Doi, "Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan ahşap ile uzayda evler inşa edebilecek, yaşayabilecek ve çalışabileceğiz" dedi. Ay ve Mars'ta ağaç dikmek ve ahşap evler inşa etmek için 50 yıllık bir planı olan Doi'nin ekibi, ahşabın uzayda Dünya'dakinden daha dayanıklı olduğunu, çünkü çürüyecek ya da yanmasına neden olabilecek bileşenlerin burada bulunmadığını söylüyor.
Araştırmacılar daha önce ISS’te 10 ay süren bir deney sonucunda bir tür manolya ağacı olan honoki'nin uzay araçları için en uygun malzeme olduğunu keşfetti. Honoki, aynı zamanda kılıç kılıfları için de kullanılıyor. Öte yandan LignoSat, vida ya da yapıştırıcı kullanılmadan geleneksel Japon el sanatları tekniği kullanılarak inşa edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über