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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk "ahşap" uydusu uzaya fırlatıldı

    Japonya tarafından geliştirilen dünyanın ilk ahşap uydusu, Ay ve Mars keşiflerinde bir öncü olmak için uzaya fırlatıldı. LignoSat adındaki ahşap uydu, 400 km’lik yörüngede dolaşacak.
    Dünyanın ilk ahşap uydusu uzaya fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk ahşap uydusu, Japon geliştiricilerinin açıklamasına göre, SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı. "LignoSat" adı verilen bu yenilikçi uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılan ikmal görevinde uzay yolculuğuna başladı. LignoSat’ın Ay ve Mars keşiflerinde ahşap kullanımının erken bir denemesi olarak yörüngede bir dizi testten geçecek.

    Uzayda ahşap zamanı

    Kyoto Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen LignoSat, atmosfere yeniden giriş yaptığında ahşap malzemesinin yanması bekleniyor. Bu özellik, metal parçaların Dünya’ya dönmesiyle oluşabilecek çevresel veya birtakım riskleri azaltmaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm olarak görülüyor.

    Kutu benzeri deneysel uydunun her bir kenarı sadece 10 santimetre ölçülerinde. Uyduda Sumitomo Forestry ve Kyoto Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla özel bir ahşap malzeme kullanılırken Japon Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) sağladığı özel bir konteyner içinde ISS’ye ulaşacak. Ardından yaklaşık bir ay içinde dış uzaya bırakılarak dayanıklılığı ve sağlamlığı test edilecek. Uydunun yaklaşık 400 km yükseklikteki yörüngeye bırakılması bekleniyor. LignoSat yörüngeye yerleştirildikten sonra altı ay boyunca yörüngede kalacak.

    Dünyanın ilk ahşap uydusu uzaya fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Bu deneysel uydu, Dünya’ya veri gönderecek ve araştırmacılar uydunun sıcaklık değişimlerine nasıl tepki verdiğini inceleyerek yapısal dayanıklılığını değerlendirecek. LignoSat projesinin başarılı olması durumunda, gelecekte çevre dostu uydu teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım atılmış olacak.

    Honoki’den üretildi

    Kyoto Üniversitesi'nde insanlı uzay faaliyetleri üzerine çalışan astronot Takao Doi, "Kendi üretebileceğimiz bir malzeme olan ahşap ile uzayda evler inşa edebilecek, yaşayabilecek ve çalışabileceğiz" dedi. Ay ve Mars'ta ağaç dikmek ve ahşap evler inşa etmek için 50 yıllık bir planı olan Doi'nin ekibi, ahşabın uzayda Dünya'dakinden daha dayanıklı olduğunu, çünkü çürüyecek ya da yanmasına neden olabilecek bileşenlerin burada bulunmadığını söylüyor.

    Araştırmacılar daha önce ISS’te 10 ay süren bir deney sonucunda bir tür manolya ağacı olan honoki'nin uzay araçları için en uygun malzeme olduğunu keşfetti. Honoki, aynı zamanda kılıç kılıfları için de kullanılıyor. Öte yandan LignoSat, vida ya da yapıştırıcı kullanılmadan geleneksel Japon el sanatları tekniği kullanılarak inşa edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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