James Webb teleskobu, bir yıldızın yok oluş anını ilk kez bu kadar net yakaladı

Helix Bulutsusu, yıldız ölümünün kimyasal mirasını ortaya koyuyor
Webb teleskobunun NIRCam adlı kızılötesi kamerasıyla elde edilen görüntü, bir zamanlar Güneş’e benzer özellikler taşıyan bir yıldızın dış katmanlarını uzaya savurduktan sonra geride bıraktığı yoğun çekirdeği merkezine alıyor. Bu çekirdek artık beyaz cüce olarak adlandırılıyor ve çevresinde genişleyen gaz ve toz halkasını yoğun iyonlaştırıcı radyasyonla bombardımana tutuyor. Görüntüdeki parlak iç halka, yıldızdan kopan sıcak maddenin hâlâ yüksek enerji taşıdığını gösterirken, daha dış bölgelerde soğuyan malzemenin yapısal olarak karmaşık bir forma büründüğü görülüyor.
Bu durum, yıldız ölümlerinin evren için yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda yapıcı bir rol oynadığını da gösteriyor. Zira Dünya’daki ekosistemlerde canlıların ölümü toprağı beslerken, yıldızların ölümü de galaksiyi yeni yıldız ve gezegen oluşumları için gerekli hammaddelerle zenginleştiriyor. James Webb teleskobu tarafından elde edilen bu son görüntü ise yalnızca estetik bir başarı olarak değil, yıldız evrimi modellerinin doğrulanması açısından da değerlendiriliyor.
