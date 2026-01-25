Giriş
    James Webb teleskobu, bir yıldızın yok oluş anını ilk kez bu kadar net yakaladı

    James Webb Uzay Teleskobu, Helix Bulutsusu’nda ölmekte olan bir yıldızın gaz ve toza dönüşümünü benzeri görülmemiş ayrıntılarla görüntüledi. İşte bir yıldızın yok oluş anı:

    James Webb teleskobu, bir yıldızın yok oluş anını gösterdi Tam Boyutta Gör
    NASA’ya ait James Webb Uzay Teleskobu tarafından paylaşılan yeni görüntü, 650 ışık yılı uzaklıktaki Helix Bulutsusu’nda ölmekte olan bir yıldızın son evrelerini ayrıntılı biçimde gözler önüne seriyor. Görüntü, Webb’in kızılötesi gözlemleri sayesinde, çıplak gözle veya önceki uzay teleskoplarıyla algılanması mümkün olmayan fiziksel süreçleri net biçimde ortaya çıkarıyor.

    Helix Bulutsusu, yıldız ölümünün kimyasal mirasını ortaya koyuyor

    Webb teleskobunun NIRCam adlı kızılötesi kamerasıyla elde edilen görüntü, bir zamanlar Güneş’e benzer özellikler taşıyan bir yıldızın dış katmanlarını uzaya savurduktan sonra geride bıraktığı yoğun çekirdeği merkezine alıyor. Bu çekirdek artık beyaz cüce olarak adlandırılıyor ve çevresinde genişleyen gaz ve toz halkasını yoğun iyonlaştırıcı radyasyonla bombardımana tutuyor. Görüntüdeki parlak iç halka, yıldızdan kopan sıcak maddenin hâlâ yüksek enerji taşıdığını gösterirken, daha dış bölgelerde soğuyan malzemenin yapısal olarak karmaşık bir forma büründüğü görülüyor.

    James Webb teleskobu, bir yıldızın yok oluş anını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Helix Bulutsusu, bir yıldızın yaşam döngüsünün son aşamasında uzaya saçtığı maddelerden oluşuyor. Bu maddeler, yıldızın çekirdeğinde nükleer füzyonla üretilmiş daha ağır elementleri de içeriyor ve zamanla yıldızlararası ortama karışıyor. Webb’in sunduğu detay seviyesi ise bu kimyasal mirasın nasıl dağıldığını anlamak açısından kritik önem taşıyor. NASA’nın açıklamasına göre görüntüdeki soluk mavi tonlar, en sıcak ve enerjik gazları temsil ediyor. Daha sarımsı ve turuncu bölgeler ise görece soğuk alanlara işaret ediyor; bu alanlar hidrojenin ve karmaşık moleküllerin oluşabileceği toz kümelerini barındırıyor.

    Bu durum, yıldız ölümlerinin evren için yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda yapıcı bir rol oynadığını da gösteriyor. Zira Dünya’daki ekosistemlerde canlıların ölümü toprağı beslerken, yıldızların ölümü de galaksiyi yeni yıldız ve gezegen oluşumları için gerekli hammaddelerle zenginleştiriyor. James Webb teleskobu tarafından elde edilen bu son görüntü ise yalnızca estetik bir başarı olarak değil, yıldız evrimi modellerinin doğrulanması açısından da değerlendiriliyor.

