İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi

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Tam Boyutta Gör Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) “şafak” anlamına gelen Akatsuki sondası, Venüs atmosferini incelemek üzere 2010 yılında H-IIA 202 roketiyle fırlatılmıştı. Akatsuki hedeflenenden beş yıl sonra, 2015 yılında Venüs'ün yörüngesine yerleşerek burada atmosferin tabakalaşmasını, atmosfer dinamiklerini ve bulut fiziğini inceliyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre Akatsuki ile olan iletişim kaybedildi.

Venüs’teki tek aktif sonda ile iletişim kesildi

Akatsuki, Güneş’in etrafında dönen ikinci gezegen Venüs’ün yörüngesinde dolanan tek aktif uzay aracı konumundaydı. Venüs İklim Yörünge Aracı olarak da bilinen uzay aracı, 2015 yılından bu yanan Dünya’nın ikizi olarak nitelendirilen Venüs’ü inceliyor ancak uzay aracının faaliyeti artık son bulmuş olabilir.

JAXA tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada Uzay ve Astronotik Bilimler Enstitüsü'nün (ISAS) geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir opreasyonun ardından Akatsuki ile teması kaybettiklerini açıkladı. Ajans, halihazırda uzay aracıyla iletişimi yeniden kurmak için çalıştıklarının da altını çizdi. Anlaşıldığı kadarıyla uzay aracının anteni, iletişim için doğru tarafa bakmıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Şafak anlamına gelen Akatsuki, orijinal görevini başarıyla tamamlamış ve son altı yıldır uzatılmış operasyon aşamasındaydı. Akatsuki için şafak tekrar doğar mı bilinmez ancak araç, Venüs'ün iklimi ve atmosferik dinamikleri hakkında çok değerli bilgiler sundu. Venüs, gezegenimizin ikizi olarak nitelendirilse de bu ikizlik durumu sizi yanıltmasın. Venüs, her yönüyle şu anda Dünya’nın zıttı şartlara sahip.

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Venüs’ün yüzey sıcaklığı 480°C'ye kadar ulaşabiliyor ve bu onu sistemimizdeki en sıcak gezegen yapıyor. Ayrıca manyetik alanı da oldukça zayıf. Atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluşuyor ve bu, Dünya atmosferinden 90 kat daha fazla basınç uyguluyor. Bolca bulunan karbondioksit çok yoğun bir sera etkisine de sebep oluyor. Venüs ayrıca diğer gezegenlerin aksine kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Dolayısıyla Venüs’te Güneş batıdan doğar, doğudan batar.

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İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi