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    İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi

    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın Venüs atmosferini incelemekle görevli olan Akatsuki sondası ile iletişim kaybedildi. Akatsuki, insanlığın Venüs’teki tek aktif sondasıydı.
    İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi Tam Boyutta Gör
    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) “şafak” anlamına gelen Akatsuki sondası, Venüs atmosferini incelemek üzere 2010 yılında H-IIA 202 roketiyle fırlatılmıştı. Akatsuki hedeflenenden beş yıl sonra, 2015 yılında Venüs'ün yörüngesine yerleşerek burada atmosferin tabakalaşmasını, atmosfer dinamiklerini ve bulut fiziğini inceliyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre Akatsuki ile olan iletişim kaybedildi.

    Venüs’teki tek aktif sonda ile iletişim kesildi

    Akatsuki, Güneş’in etrafında dönen ikinci gezegen Venüs’ün yörüngesinde dolanan tek aktif uzay aracı konumundaydı. Venüs İklim Yörünge Aracı olarak da bilinen uzay aracı, 2015 yılından bu yanan Dünya’nın ikizi olarak nitelendirilen Venüs’ü inceliyor ancak uzay aracının faaliyeti artık son bulmuş olabilir.

    JAXA tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada Uzay ve Astronotik Bilimler Enstitüsü'nün (ISAS) geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir opreasyonun ardından Akatsuki ile teması kaybettiklerini açıkladı. Ajans, halihazırda uzay aracıyla iletişimi yeniden kurmak için çalıştıklarının da altını çizdi. Anlaşıldığı kadarıyla uzay aracının anteni, iletişim için doğru tarafa bakmıyor olabilir.

    İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi Tam Boyutta Gör
    Şafak anlamına gelen Akatsuki, orijinal görevini başarıyla tamamlamış ve son altı yıldır uzatılmış operasyon aşamasındaydı. Akatsuki için şafak tekrar doğar mı bilinmez ancak araç, Venüs'ün iklimi ve atmosferik dinamikleri hakkında çok değerli bilgiler sundu. Venüs, gezegenimizin ikizi olarak nitelendirilse de bu ikizlik durumu sizi yanıltmasın. Venüs, her yönüyle şu anda Dünya’nın zıttı şartlara sahip.

    Venüs’ün yüzey sıcaklığı 480°C'ye kadar ulaşabiliyor ve bu onu sistemimizdeki en sıcak gezegen yapıyor. Ayrıca manyetik alanı da oldukça zayıf. Atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluşuyor ve bu, Dünya atmosferinden 90 kat daha fazla basınç uyguluyor. Bolca bulunan karbondioksit çok yoğun bir sera etkisine de sebep oluyor. Venüs ayrıca diğer gezegenlerin aksine kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Dolayısıyla Venüs’te Güneş batıdan doğar, doğudan batar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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