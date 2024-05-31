İnsanlığın Venüs’teki tek aktif sondası ile iletişim kesildi

Venüs’teki tek aktif sonda ile iletişim kesildi
Akatsuki, Güneş’in etrafında dönen ikinci gezegen Venüs’ün yörüngesinde dolanan tek aktif uzay aracı konumundaydı. Venüs İklim Yörünge Aracı olarak da bilinen uzay aracı, 2015 yılından bu yanan Dünya’nın ikizi olarak nitelendirilen Venüs’ü inceliyor ancak uzay aracının faaliyeti artık son bulmuş olabilir.
JAXA tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada Uzay ve Astronotik Bilimler Enstitüsü'nün (ISAS) geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir opreasyonun ardından Akatsuki ile teması kaybettiklerini açıkladı. Ajans, halihazırda uzay aracıyla iletişimi yeniden kurmak için çalıştıklarının da altını çizdi. Anlaşıldığı kadarıyla uzay aracının anteni, iletişim için doğru tarafa bakmıyor olabilir.
Venüs’ün yüzey sıcaklığı 480°C'ye kadar ulaşabiliyor ve bu onu sistemimizdeki en sıcak gezegen yapıyor. Ayrıca manyetik alanı da oldukça zayıf. Atmosferi ağırlıklı olarak karbondioksitten oluşuyor ve bu, Dünya atmosferinden 90 kat daha fazla basınç uyguluyor. Bolca bulunan karbondioksit çok yoğun bir sera etkisine de sebep oluyor. Venüs ayrıca diğer gezegenlerin aksine kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Dolayısıyla Venüs’te Güneş batıdan doğar, doğudan batar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.