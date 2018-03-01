Sailfish OS 3 platformu cep telefonlarını akıllı hale getirecek

Nokia’nın bir dönem beğenilen MeeGo projesinde çalıştıktan sonra iptal edilmesiyle birlikte ayrılan ve Jolla adında kendi şirketlerini kuran mühendisler, yıllar önce Sailfish projesiyle mobil cihaz dünyasına adım atmıştı.

Sailfish OS 3 neler sunuyor?

Android işletim sistemiyle rekabet etme amacında olan Jolla ne yazık ki pazarda tutunamadı ve donanım bölümünü komple iptal etti. Bununla birlikte sektörde eşine ender rastlanan bir iş örneği geliştirdi.

Sailfish OS işletim sistemi bugün pek çok akıllı telefona port edilebiliyor. Geçmiş yıllarda Sony Xperia X modeli özel bir Sailfish sürümü yüklü olarak bazı pazarlarda satışa sunulmuştu. Android işletim sisteminden bıkanlar için Sailfish halen iyi bir alternatif durumunda.

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Asıl başarı hikayesi ise başka. Donanım bölümünü kapattıktan sonra Jolla şirketlere ve hükümetlere işletim sistemi lisanslama yolunu seçmişti. 2016 yılında Rusya hükümetinin resmi mobil işletim sistemi olmaya hak kazanan Sailfish, önemli bir yatırım elde etti.

Geçen yıl ise Çin hükümeti ile çalışmaya başladı ve Sailfish işletim sistemini temel alan kurumsal mobil cihazların temeli atıldı. 250 milyon dolar yatırım alan Jolla, yıl sonuna doğru ilk ürünleri hükümete teslim edecek.

Jolla’nın hiç cihaz satmamasına rağmen pazarda var olmasını sağlayan bu adımlardan sonra farklı bir hamle daha geldi. MWC 2018 fuarında tanıtılan Sailfish OS 3 artık işletim sistemi olmayan tuşlu 4G cep telefonlarına da yüklenebilecek.

Bugün mobil telefon pazarında halen işletim sistemi olmayan telefonlar ilgi görüyor ve önemli satış rakamlarına ulaşıyor. Tuşlu veya yönlendirme çubuklu olan ve kısıtlı bir arayüz ile çalışan bu telefonlar Jolla’nın yeni hedefi.

Sailfish tuşlu telefonlara özel bir sürüm geliştirirken, uygulama desteği de veriyor. Böylece 4G bağlantısı ile WhatsApp veya Facebook gibi uygulamalar akıcı bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca bir uygulama mağazasının olacağı ve Android uygulama desteğinin de sunulacağı ifade ediliyor.

Sailfish 3 OS ayrıca kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapıyor. Uzaktan kontrol, parmak izi okuyucu desteği, yerelleştirme ve Ar-Ge desteği yine Sailfish OS 3 sürümünde yerini alacak. İlk versiyon ise sonbahar aylarında yayınlanacak.





