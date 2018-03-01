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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sailfish OS 3 platformu cep telefonlarını akıllı hale getirecek

Yakın bir dönemde tuşlu telefon olarak tanımladığımız cep telefonları da mobil işletim sistemlerine kavuşabilir. Sailfish OS 3 pazarda bir devrim yapmak niyetinde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın bir dönem beğenilen MeeGo projesinde çalıştıktan sonra iptal edilmesiyle birlikte ayrılan ve Jolla adında kendi şirketlerini kuran mühendisler, yıllar önce Sailfish projesiyle mobil cihaz dünyasına adım atmıştı.

Sailfish OS 3 neler sunuyor?

Android işletim sistemiyle rekabet etme amacında olan Jolla ne yazık ki pazarda tutunamadı ve donanım bölümünü komple iptal etti. Bununla birlikte sektörde eşine ender rastlanan bir iş örneği geliştirdi.

Sailfish OS işletim sistemi bugün pek çok akıllı telefona port edilebiliyor. Geçmiş yıllarda Sony Xperia X modeli özel bir Sailfish sürümü yüklü olarak bazı pazarlarda satışa sunulmuştu. Android işletim sisteminden bıkanlar için Sailfish halen iyi bir alternatif durumunda.

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Asıl başarı hikayesi ise başka. Donanım bölümünü kapattıktan sonra Jolla şirketlere ve hükümetlere işletim sistemi lisanslama yolunu seçmişti. 2016 yılında Rusya hükümetinin resmi mobil işletim sistemi olmaya hak kazanan Sailfish, önemli bir yatırım elde etti.

Geçen yıl ise Çin hükümeti ile çalışmaya başladı ve Sailfish işletim sistemini temel alan kurumsal mobil cihazların temeli atıldı. 250 milyon dolar yatırım alan Jolla, yıl sonuna doğru ilk ürünleri hükümete teslim edecek.

Jolla’nın hiç cihaz satmamasına rağmen pazarda var olmasını sağlayan bu adımlardan sonra farklı bir hamle daha geldi. MWC 2018 fuarında tanıtılan Sailfish OS 3 artık işletim sistemi olmayan tuşlu 4G cep telefonlarına da yüklenebilecek.

Bugün mobil telefon pazarında halen işletim sistemi olmayan telefonlar ilgi görüyor ve önemli satış rakamlarına ulaşıyor. Tuşlu veya yönlendirme çubuklu olan ve kısıtlı bir arayüz ile çalışan bu telefonlar Jolla’nın yeni hedefi.

Sailfish tuşlu telefonlara özel bir sürüm geliştirirken, uygulama desteği de veriyor. Böylece 4G bağlantısı ile WhatsApp veya Facebook gibi uygulamalar akıcı bir şekilde kullanılabilecek. Ayrıca bir uygulama mağazasının olacağı ve Android uygulama desteğinin de sunulacağı ifade ediliyor.

Sailfish 3 OS ayrıca kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapıyor. Uzaktan kontrol, parmak izi okuyucu desteği, yerelleştirme ve Ar-Ge desteği yine Sailfish OS 3 sürümünde yerini alacak. İlk versiyon ise sonbahar aylarında yayınlanacak.



 

https://www.gizmochina.com/2018/02/28/jolla-sailfish-os-3-announced/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
SailFish temeli itibariyle Android'den daha açık yapıda gerçek Linux temelli bir sistem. Android Go için belirlenen donanımlarda çok daha stabil çalışabilecek hafifliğe sahip. Nokia akıllılık etse de şu sistemi tuşlu telefonlarında kullanıcılarına sunsa.
MeeGo'ya çok yazık oldu. Nokia WP belasına bulaşmayıp tam destek verseydi şimdiye Android'den fersah fersah ileride bir hale gelmişti.
SailFish temeli itibariyle Android'den daha açık yapıda gerçek Linux temelli bir sistem. Android Go için belirlenen donanımlarda çok daha stabil çalışabilecek ...
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gizanagi 1 yıl
Sailfish'i seviyorum, çok hoş bir işletim sistemi. Diğer Gnu/Linux kullanıcılarının da hoşuna gideceğini düşünüyorum ama native uygulama yoksunluğunu çözmeliler. O zamana kadar Aliendalvik iş görür. Pazara akıllı telefonlarla girmeliler. İşletim sistemi çok çok hafif olduğu için giriş veya orta seviye donanımlarda bile çok rahat çalışır.
Xperia X'e port edildi fakat 50€ Istediler. Üstelik bu parayı beta aşamasında olan bir yazılıma istediler, tam sürüm bile değil. Bu yüzden cihazı edinmeyi hiç düşünmedim. Xperia X + Sailfish OS = Amiral gemisi fiyatı olduğu için biraz gereksiz oldu.
Jolla'dan daha büyük atılımlar bekliyorum.
Sailfish'i seviyorum, çok hoş bir işletim sistemi. Diğer Gnu/Linux kullanıcılarının da hoşuna gideceğini düşünüyorum ama native uygulama yoksunluğunu çözmeliler...
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Lumibrite 1 yıl
Tuşlu telefon mu kaldı? Akıllı telefonlar bile kaçıncı kuşağa ulaştı,eskilerin yüzüne bakan yok.
Arkadaşlarında dediği gibi,sailfish ile çalışan akıllı telefonlar çıksa daha iyi olur.
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SHADOW 1 yıl
tuşlu telefonlara destek verirse cogu kişi ikinci telefon olarak yönelebilir bence,;şarj iyi, wp de var daha ne olsun
keşke şu eski telefonlara portlansa da boş boş çekmecede durmasalar
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esmerbuyucu 1 yıl
Tuşlu telefonlara destek vermesi 3-4 sene önce iyi bir hamle olabilirdi.
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ALKaraca 1 yıl
Sailfish Os canlanırsa eğer çok iyi olur. Androidin gerçek açık kaynak bir alternatifinin olması lazım.
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Kefelon 1 yıl
Bu işletim sistemini yeni cihaz satmaya çalışmaktan veya tuşlu telefonlarla uğraşmaktan çok miladı 2-3 senede dolan akıllı telefonlara can suyu olma amacıyla kullanmak en iyi yol olur bence.
2-3 sene Android ile kullandıktan sonra yavaşlamalar hissedilince Sailfish OS'a geçmek güzel olabilir. Bir 2 senede Sailfish OS ile kullansak 5 sene giden akıllı telefonlar hayal değil :)
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
SailFish temeli itibariyle Android'den daha açık yapıda gerçek Linux temelli bir sistem. Android Go için belirlenen donanımlarda çok daha stabil çalışabilecek hafifliğe sahip. Nokia akıllılık etse de şu sistemi tuşlu telefonlarında kullanıcılarına sunsa.
MeeGo'ya çok yazık oldu. Nokia WP belasına bulaşmayıp tam destek verseydi şimdiye Android'den fersah fersah ileride bir hale gelmişti.
Yanıtla +6
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gizanagi 1 yıl
Sailfish'i seviyorum, çok hoş bir işletim sistemi. Diğer Gnu/Linux kullanıcılarının da hoşuna gideceğini düşünüyorum ama native uygulama yoksunluğunu çözmeliler. O zamana kadar Aliendalvik iş görür. Pazara akıllı telefonlarla girmeliler. İşletim sistemi çok çok hafif olduğu için giriş veya orta seviye donanımlarda bile çok rahat çalışır.
Xperia X'e port edildi fakat 50€ Istediler. Üstelik bu parayı beta aşamasında olan bir yazılıma istediler, tam sürüm bile değil. Bu yüzden cihazı edinmeyi hiç düşünmedim. Xperia X + Sailfish OS = Amiral gemisi fiyatı olduğu için biraz gereksiz oldu.
Jolla'dan daha büyük atılımlar bekliyorum.
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Johan Elmander 1 yıl
MeeGo çok güzeldi. Yediler güzelim işletim sistemini.
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hareketliperde 1 yıl
whatsapplı tuşlu telefonlar ilgi çekebilir
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