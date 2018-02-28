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Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu

Gece geç saatlerde MWC 2018 lansmanını yapan Tayvanlı Asus, ZenFone telefon serisinin beşinci neslini tanıttı. Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q özellikleri haberimizde.
1 yıl
6,1b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en iddialı amiral gemileri arasında yer alacak ZenFone 5Z modelinin tanıtımından sonra biraz daha orta seviyeye doğru yol alan Asus bu kez ZenFone 5 ve ZenFone 5Q modellerini duyurdu.

Asus ZenFone 5 özellikleri

Asus ZenFone 5 modeli tasarım ve pek çok özellik itibariyle amiral gemisi ZenFone 5Z’den farklı değil. 6.2 inçlik 2880x1080 piksel çözünürlükte çentikli ekran ve ince çerçeve tasarımı aynen korunmuş. Metal kasa yine Zen çizgilerini taşıyor.

Yonga seti tarafında bu kez 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeği ve Adreno 509 grafik birimi barındıran Snapdragon 636 yonga seti mevcut. Sınıfında telefonun performansıyla öne çıkacağını söyleyebiliriz. Kapasite seçenekleri ise 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/64GB depolama şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Asus ZenFone 5Z tanıtıldı. İşte Asus ZenFone 5Z özellikleri ve fiyatı"

Arka kısımda yine 12MP+8MP çözünürlüğünde geniş açılı ve büyük piksellere sahip çift kamera mevcut. Ön kamera da 8MP çözünürlüğünde. Sahneleri otomatik ayarlayan, düzenlemeleri otomatik yapan, performansı optimize eden yapay zekâ bu modelde de mevcut. Ayrıca ZenMoji desteği de sunuluyor.

5 mıknatıslı stereo hoparlör korunurken batarya yine 3300mAh kapasiteli. Bu kez kullanım sürelerinin donanım nedeniyle biraz daha iyileşeceğini belirtelim. ZenFone 5 için bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

 

Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu
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Asus ZenFone 5Q özellikleri

Asus ZenFone 5Q veya ZenFone 5 Lite modeli biraz daha bütçeye hitap eden bir çizgi izliyor. 6 inçlik 18:9 IPS ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kasa ise alüminyum çerçeve ve cam kaplama tercihini yansıtıyor.

8 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinin güç verdiği modele 4GB RAM ve 64GB kapasite eşlik ediyor. Bunun haricinde başka bir kapasite seçeneği şimdilik yok. Bağlantı kısmında microUSB tercih edilmiş.

Arka kısımda çift kamera sensörlerinden birisi 16MP çözünürlüğünde. Ön kısımdaki çift kameradan birisi de 20MP çözünürlüğünde. Bu kez standart bir stereo hoparlör kullanılmış. 3300mAh kapasiteli batarya barındıran model yine tüm yapay zekâ özelliklerinden faydalanıyor. Bu modelin de fiyatı belli değil.

 

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3arbar 1 yıl en beğenilen
çentiğe 6000 lira verenler şu anda bunu görünce kafayı yiyorlar herhalde
al sana çentik fiyatıda en fazla 2000 lira
işin enteresan tarafı önden bakınca yani telefonları masaya koyunca iphone x olduğuda belli olmayacak.
yani masada caka satma olayı an itibariyle bitmiş durumda apple fanboylar için.
muhtemelen masaya telefonu ters çevirip koyarlar artık elma gözüksün diye
çentiğe 6000 lira verenler şu anda bunu görünce kafayı yiyorlar herhaldeal sana çentik fiyatıda en fazla 2000 liraişin enteresan tarafı önden bakınca...
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eP_362 1 yıl
Hay sizin çentiğinize.
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Rootz. 1 yıl
2k seviyesinde gelirse alınır
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intel7mix 1 yıl
Hey çentik nelere kadirsin.
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Whippoorwill 1 yıl
Zenfone 3 gibi bir cihaz tasarla sonra git Apple kırması bir ucube yap. Yazık.
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fizisyen 1 yıl
6.2 nedir arkadas. 10 yapin düz olsun.
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..ScReaM 1 yıl
Tam ekran telefon yapılacaksa eğer kesinlikle navigasyon tuşları kullanılmamalı. Jestler olmalı iPhone X teki gibi, ONE PLUS 5T deki gibi. Yoksa bana göre tam ekran olmasının hiçbir avantajı kalmıyor... Çentik olayına gelince : Ekranda illaki sensör olacaksa çentik ile değil çentik olmadan da gayet yapılabilir bence. Mesela sadece ön kamera ve sensör boşluğu olup geri kalan yerler ekranla bütünlesebilir ya da VIVO APEX gibi çerçeve kenarlarında konumlandırılabilir..
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balcis 1 yıl
altta çene, üstte fiziksel tuşlar, biraz üstte şeffaf arkaplanlı oval dock. bir kişi de durup "ya arkadaş hilkat garibesi oldu böyle çıkarmayalım" dememiş anlaşılan.
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eAkman 1 yıl
Zenfone 5 ismini ilk telefonunda da kullanmıştı. Bi de çentik var tabi.
Çok vizyoner bir markaymışsın asus.
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complete_ 1 yıl
günceleme alır..
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Johan Elmander 1 yıl
Android 7.0la telefon çıkartmak nedir.
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mladenbmv 1 yıl
bu devirde micro usb mi kullanılır artık boşa yatırım yapıyorlar.ayrıca nedir bu firmaların çentik hastalığı apple para vermek için sıraya girdiler galiba.apple çentikten bir sürü para kaldırır tlf ları satmasa bile.
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matraxzalim 1 yıl mladenbmv
Appledan önce çentikli telefon çıkaran firmalar var , apple neden para kazansın çentikten?
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