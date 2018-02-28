Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5Q duyuruldu

Bu yılın en iddialı amiral gemileri arasında yer alacak ZenFone 5Z modelinin tanıtımından sonra biraz daha orta seviyeye doğru yol alan Asus bu kez ZenFone 5 ve ZenFone 5Q modellerini duyurdu.

Asus ZenFone 5 özellikleri

Asus ZenFone 5 modeli tasarım ve pek çok özellik itibariyle amiral gemisi ZenFone 5Z’den farklı değil. 6.2 inçlik 2880x1080 piksel çözünürlükte çentikli ekran ve ince çerçeve tasarımı aynen korunmuş. Metal kasa yine Zen çizgilerini taşıyor.

Yonga seti tarafında bu kez 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeği ve Adreno 509 grafik birimi barındıran Snapdragon 636 yonga seti mevcut. Sınıfında telefonun performansıyla öne çıkacağını söyleyebiliriz. Kapasite seçenekleri ise 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/64GB depolama şeklinde sıralanıyor.

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Arka kısımda yine 12MP+8MP çözünürlüğünde geniş açılı ve büyük piksellere sahip çift kamera mevcut. Ön kamera da 8MP çözünürlüğünde. Sahneleri otomatik ayarlayan, düzenlemeleri otomatik yapan, performansı optimize eden yapay zekâ bu modelde de mevcut. Ayrıca ZenMoji desteği de sunuluyor.

5 mıknatıslı stereo hoparlör korunurken batarya yine 3300mAh kapasiteli. Bu kez kullanım sürelerinin donanım nedeniyle biraz daha iyileşeceğini belirtelim. ZenFone 5 için bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Asus ZenFone 5Q özellikleri

Asus ZenFone 5Q veya ZenFone 5 Lite modeli biraz daha bütçeye hitap eden bir çizgi izliyor. 6 inçlik 18:9 IPS ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kasa ise alüminyum çerçeve ve cam kaplama tercihini yansıtıyor.

8 çekirdekli Snapdragon 630 yonga setinin güç verdiği modele 4GB RAM ve 64GB kapasite eşlik ediyor. Bunun haricinde başka bir kapasite seçeneği şimdilik yok. Bağlantı kısmında microUSB tercih edilmiş.

Arka kısımda çift kamera sensörlerinden birisi 16MP çözünürlüğünde. Ön kısımdaki çift kameradan birisi de 20MP çözünürlüğünde. Bu kez standart bir stereo hoparlör kullanılmış. 3300mAh kapasiteli batarya barındıran model yine tüm yapay zekâ özelliklerinden faydalanıyor. Bu modelin de fiyatı belli değil.