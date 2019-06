Şaka değil, gerçek! 9 lensli telefona merhaba deyin!

Ekim 2015'te DSLR kalitesinde görüntüler kaydetmek için 16 mercekli L16 isminde bir fotoğraf makinesi tanıtan Light isimli şirket, toplamda 9 lense sahip bir akıllı telefon için kolları sıvamış durumda. Çoklu lens teknolojisini akıllı telefonlara taşımak isteyen firma, telefon endüstrisindeki kamera deneyimine yepyeni bir boyut kazandırmaya geliyor.

İlk defa 2007 yılında duyurulan Samsung’un SCH-B710 modeli ile başlayan çift arka kameralı telefon macerası, o zamanlar 3 boyutlu fotoğrafçılığa odaklanıyordu. HTC'nin 2014 yılında tanıttığı One M8 modeli ise çift kamera modülüne farklı bir bakış açısı kazandırdı. Fotoğraflar HTC One M8 ile Bokeh efektine bürünmeye başlarken, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 Plus ile birlikte çift arka kamera paketi de popülerlik kazandı. Zaten hep öyle olmaz mı? Birileri öncülük eder Apple kullanmaya başlayınca da popülerite artar.

Huawei ise P20 Pro modeliyle işi abartarak üçlü kamera dizilimine geçiş yapan ilk üretici oldu. Üreticiler adeta şov yaparcasına lens sayısını artırırken, telefonların kamera deneyimi de iyileştiriliyor, lakin bunların pazarlama taktikleri olduğuna dair birtakım teoriler de ortalıkta dolaşıyor. Gelelim Light'ın 9 lensli akıllı telefonuna.

Birden fazla prototipi geliştirilen modelin, 9 kamera lensi ile tamı tamına 64 megapiksel çözünürlükte fotoğraflara imza atabileceği ifade ediliyor. Çoklu merceklerden her biri farklı odak uzaklığındaki bir görüntüyü yakalamak için aynı anda çalışıyor ve daha sonra ayrı ayrı çekilen fotoğraflar, 64 MP çözünürlüğündeki tek bir karede birleştiriliyor.

9 farklı lensin en büyük avantajı ise düşük ışık koşulları altında üst düzey performans sergileyecek ve gelişmiş derinlik efektleri sunacak olması. Telefonun ne zaman çıkacağına dair ve diğer özelliklerle birlikte fiyatının ne olacağı ise tam bir merak konusu.

https://www.techspot.com/news/75317-camera-maker-light-bringing-nine-lenses-smartphone.html