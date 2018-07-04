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Şaka değil, gerçek! 9 lensli telefona merhaba deyin!

Bu akıllı telefonların hali ne olacak diyenler, sizlere ağzınızı açık bırakacak bir haberimiz var. Light isimli bir şirket, tam 9 lensli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İşte tüm detaylar:
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Ekim 2015'te DSLR kalitesinde görüntüler kaydetmek için 16 mercekli L16 isminde bir fotoğraf makinesi tanıtan Light isimli şirket, toplamda 9 lense sahip bir akıllı telefon için kolları sıvamış durumda. Çoklu lens teknolojisini akıllı telefonlara taşımak isteyen firma, telefon endüstrisindeki kamera deneyimine yepyeni bir boyut kazandırmaya geliyor.
İlk defa 2007 yılında duyurulan Samsung’un SCH-B710 modeli ile başlayan çift arka kameralı telefon macerası, o zamanlar 3 boyutlu fotoğrafçılığa odaklanıyordu. HTC'nin 2014 yılında tanıttığı One M8 modeli ise çift kamera modülüne farklı bir bakış açısı kazandırdı. Fotoğraflar HTC One M8 ile Bokeh efektine bürünmeye başlarken, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 Plus ile birlikte çift arka kamera paketi de popülerlik kazandı. Zaten hep öyle olmaz mı? Birileri öncülük eder Apple kullanmaya başlayınca da popülerite artar. 
Huawei ise P20 Pro modeliyle işi abartarak üçlü kamera dizilimine geçiş yapan ilk üretici oldu. Üreticiler adeta şov yaparcasına lens sayısını artırırken, telefonların kamera deneyimi de iyileştiriliyor, lakin bunların pazarlama taktikleri olduğuna dair birtakım teoriler de ortalıkta dolaşıyor. Gelelim Light'ın 9 lensli akıllı telefonuna. 
Birden fazla prototipi geliştirilen modelin, 9 kamera lensi ile tamı tamına 64 megapiksel çözünürlükte fotoğraflara imza atabileceği ifade ediliyor. Çoklu merceklerden her biri farklı odak uzaklığındaki bir görüntüyü yakalamak için aynı anda çalışıyor ve daha sonra ayrı ayrı çekilen fotoğraflar, 64 MP çözünürlüğündeki tek bir karede birleştiriliyor.
9 farklı lensin en büyük avantajı ise düşük ışık koşulları altında üst düzey performans sergileyecek ve gelişmiş derinlik efektleri sunacak olması. Telefonun ne zaman çıkacağına dair ve diğer özelliklerle birlikte fiyatının ne olacağı ise tam bir merak konusu.

https://www.techspot.com/news/75317-camera-maker-light-bringing-nine-lenses-smartphone.html Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 11 ay
Yetmez 10-15 tane daha koyun.
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Erwin-Rommel 11 ay
Yetmez 10-15 tane daha koyun.
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thanatos13 11 ay
kamera değil batarya yapın pls, en az 3-4 gün gitsin artık şu meretler.
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Cute Hentai 11 ay
İşin iyice suyu çıktı. Bu nedir ...
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the flying dutchman 11 ay
5 yıl sonra yaptığın bu habere güleceksin editör :) tasarımın ilerleme hızını hepimiz biliyoruz.
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10ff 11 ay
YA ALLAH ASKİNA SU FORUMU DUZELTİN YA! SABAHTAN BERİ EZİYET CEKİYORUM GİRERKEN. BEKLENMEDİK BİR HATA OLUSTU DİYİP DURUYOR. HABER YAPACAGİNİZA SUNU DUZELTİN ARTİK YETER YA!
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Johan Elmander 11 ay
Bence bunun bir telefon olduğunu boşverelim ve arkasını minik minik kamera sensörleri ile tamamen kaplayalım.
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arslan0058 11 ay
Levent pekcan bunu beğenmedi
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basartenk 11 ay
Light markasının aynı mantıkla üretilmiş 16 lenli devrimsel bir slr'si de bulunmakta light.co/...
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grafman09 11 ay
9 adamın uğurlu sayısı olabilir. :)
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