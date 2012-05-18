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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 20nm 4 gigabit LPDDR2 bellek modüllerinin hacimli üretimine başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da piyasaya çıkacak Galaxy SIII varyantında ve LG'nin yeni Optimus LTE2 modelinde dikkatimizi çeken 2GB RAM seviyesi artık daha yaygın bir kullanım alanı bulacak.

Samsung tarafından yapılan açıklamada 20nm fabrikasyon sürecine sahip endüstrinin ilk 4 gigabit düşük güçte çalışan LPDDR2 DRAM modüllerinin geçen ay hacimli üretime başladığı duyuruldu. 

Geçen yıl firma 30nm fabrikasyon sürecine sahip 4Gb LPDDR2 bellek modüllerinin üretiminden sonra bu yıl da 20nm fabrikasyon sürecine sahip 4Gb LPDDR2 DRAM bellek modüllerinin üretimine başlamış oldu.

LPDDR2 bellekler akıllı telefon ve tabletlerde yığın bellek sunmak için kullanılıyor. 0.8mm kalınlığa sahip bu modüllerden 4 tanesini Samsung, tek bir LPDDR2 paketine sığdırabiliyor. 4 x 4Gb LPDDR2 (512MB) şeklindeki paket 2GB RAM seviyesine de izin veriyor. Hali hazırda 2 x 30 nm 4Gb LPDDR2 yığınlarını günümüz akıllı cihazlarında görebiliyoruz.

Fabrikasyon sürecinin gelişmesiyle yeni bellek modülleri daha az yer kaplıyor, daha az enerji harcıyor ve daha hızlı işleme gücüne (1066Mbps) izin veriyor.

Samsung, yılın ikinci yarısından itibaren 20nm 4Gb LPDR2 modüllerinin yaygın kullanıma geçmesini bekliyor. Böylece 4Gb DRAM pazarında da kayda değer bir artış yaşanacak. iSuppli firmasının analizine göre de 2013 yılında 4Gb DRAM en yaygın modül olacakken, 2014 yılında ise toplam DRAM satışlarının yüzde 63'ünü oluşturacak.

Böylece çok yakında amiral gemisi modellerde 2GB RAM seviyesini standart olarak görebileceğiz.

www.samsung.com/GreenMemory Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Samsung hem teknoloji geliştiren hem de komponent üreten bir firma...
Kimbilir apple da ekrandan sonra ram'ler için de samsung'un kapısını çalar.
Kim nederse desin piyasada gerçek anlamda tek telefon üreticisi Samsung...
Samsung hem teknoloji geliştiren hem de komponent üreten bir firma...Kimbilir apple da ekrandan sonra ram'ler için de samsung'un kapısını çalar.Kim ned...
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V4LKyR 7 yıl
Beyler şaka maka, Samsung ciddi anlamda çok büyük bir firma. Adamların kepçeleri bile var. MESELA BEN HİÇ APPLE MARKA DOZER GÖRMEDİM? :D :D
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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayarda da işler böyle gelişmişti. Önce 1 GB RAM piyasa standardı oldu, sonra 2 GB RAM, 4 GB RAM, çift çekirdek, dört çekirdek derken artık çoğu kişi iyi donanım gerektiren işler için hazır bilgisayar almak yerine topluyor. İlerde telefonda iyi donanım isteyenler için telefon toplayan şirketler çıkar.
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take a minute 7 yıl
He ya, donanim uretmek yaraticilik isteyen bisey olur mu hic , nanoteknoloji de cok onemsiz zaten. Bi tusa basiyosun donanim ortaya cikiyor. Bunu bir turk olarak kazara bi yabanciya soylemeyin sakin, fena dalga gecer sizinle.
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Prequel 7 yıl
Batuist
veleciraptor
Batuist teknolojiyi ileriye hızla götüren ve lokomotif görevi gören tek firma samsung.. appleda nihayetinde tasarım yapsada samsung gibi teknoloji üreten firmaların parçalarını sağdan soldan toplayarak ortaya birşeyler çıkarıyor ama samsung gibi firmalar böyle üstün özellikli parçalar üretmeseydi şayet ortada appleda olmazdı. o yüzden samsung alanında öncü bir firma olduğundan dolayı bence en değerli teknoloji firmasıdır.. borsa rakamları apple gibi firmaları zirveye taşısada appleın başarısı kar başarısıdır ama samsungun ki ise teknoloji başarısıdır...
Bu yorumuna katılamayacağım. Samsung çok iyi teknoloji üretiyor olabilir ama bir lokomotif şirket değil. Lokomotif şirket diğer şirketleri peşinden sürükleyen ve endüstriye yön veren şirket demektir. Örneğin IBM de çok iyi teknoloji üretse ve devasa patente sahip olsa bile PC devriminden sonra lokomotif şirket olma adına başka bir başarı gösterememiştir. Fakat bugün Apple tablet bilgisayar olsun akıllı cep telefonu olsun ultrabook konsepti olsun diğer tüm endüstri şirketlerinin kendisini izlemesine ve yeni akımların doğmasına neden olmuştur. Apple öncesi örneğin yine telefon vardı ama akıllı telefon kavramının bu denli popülerleşmesinin nedeni Samsung değil Appledır. Keza Macbook Air öncesi yine dizüstü bilgisayar vardı ama bugün birçok PC üreticisi ultrabook üretiyorsa, onları peşinden sürükleyen ve yeni segment oluşturan yine Appledır. Kısacası lokomotif şirket endüstriye yön verip diğerlerini aynı yoldan ilerlemeye yönlendiren şirket demektir ki, Appleın yapıp da Samsungun henüz yapamadığı budur.
yazdıklarına kısmen katılıyorum.. ama arada şöyle bir fark var.. şimdi un üreten, şekeri üreten firma olmazsa kim nasıl kek pişirebilir?? ikisinin yaptığı iş farklı.. birisi var olan teknolojiyi alıp harmanlayıp ortaya farklı şeyler çıkarırken diğeri ortaya birşeyler çıkarılmada kullanılacak teknolojiyi üretiyor.. arada böyle bir fark var.. yani samsung nasıl 20nm ile çip üretilir diye araştırırken apple 20nm çip nerede nasıl en verimli şekilde kullanılır diye kafa yoruyor.. ikisinin arasındaki fark budur...

Tamam da Samsung olmasa başka firma olurdu. Donanım üretmek yaratıcılık isteyen birşey değil.
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emmrree1990 7 yıl
en iyisi htc gibi yapcan 256 mb 256 mb arttırcan alemi deli etcen :D
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RAN7843 7 yıl
teknolojıyı ileri taşıyoruzzzz hadi be 2013 yılında telefonumu yenileyeceğim eskı telefonumu artık meklılık zamanı geldi sonyerıcsson p 990 yeni son teknolojık cihaz almanın zamanı geldi yeni yılda alacağim telefonun özellikler başlıca cortrx A15 işlemci mimarisi 28 nm 4G blutoth 4.0 usb 3.0 2 ram birde büyük ekran ama galaxy note bana göre çok büyükkkk 4.7 ila 5 inç arasııııı
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Batuist 7 yıl
teknolojiyi ileriye hızla götüren ve lokomotif görevi gören tek firma samsung.. apple'da nihayetinde tasarım yapsada samsung gibi teknoloji üreten firmaların parçalarını sağdan soldan toplayarak ortaya birşeyler çıkarıyor ama samsung gibi firmalar böyle üstün özellikli parçalar üretmeseydi şayet ortada appleda olmazdı. o yüzden samsung alanında öncü bir firma olduğundan dolayı bence en değerli teknoloji firmasıdır.. borsa rakamları apple gibi firmaları zirveye taşısada appleın başarısı "kar" başarısıdır ama samsungun ki ise teknoloji başarısıdır...
1 Yanıt Yanıtla +2
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veleciraptor 7 yıl Batuist
Batuist

teknolojiyi ileriye hızla götüren ve lokomotif görevi gören tek firma samsung.. apple'da nihayetinde tasarım yapsada samsung gibi teknoloji üreten firmaların parçalarını sağdan soldan toplayarak ortaya birşeyler çıkarıyor ama samsung gibi firmalar böyle üstün özellikli parçalar üretmeseydi şayet ortada appleda olmazdı. o yüzden samsung alanında öncü bir firma olduğundan dolayı bence en değerli teknoloji firmasıdır.. borsa rakamları apple gibi firmaları zirveye taşısada appleın başarısı "kar" başarısıdır ama samsungun ki ise teknoloji başarısıdır...


Bu yorumuna katılamayacağım. Samsung çok iyi teknoloji üretiyor olabilir ama bir lokomotif şirket değil. Lokomotif şirket diğer şirketleri peşinden sürükleyen ve endüstriye yön veren şirket demektir. Örneğin IBM de çok iyi teknoloji üretse ve devasa patente sahip olsa bile PC devriminden sonra lokomotif şirket olma adına başka bir başarı gösterememiştir.

Fakat bugün Apple tablet bilgisayar olsun akıllı cep telefonu olsun ultrabook konsepti olsun diğer tüm endüstri şirketlerinin kendisini izlemesine ve yeni akımların doğmasına neden olmuştur. Apple öncesi örneğin yine telefon vardı ama akıllı telefon kavramının bu denli popülerleşmesinin nedeni Samsung değil Apple'dır. Keza Macbook Air öncesi yine dizüstü bilgisayar vardı ama bugün birçok PC üreticisi ultrabook üretiyorsa, onları peşinden sürükleyen ve yeni segment oluşturan yine Apple'dır.

Kısacası lokomotif şirket endüstriye yön verip diğerlerini aynı yoldan ilerlemeye yönlendiren şirket demektir ki, Apple'ın yapıp da Samsung'un henüz yapamadığı budur.
1 Yanıt Yanıtla +1
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E_Aydin35 7 yıl
Bu atılmı bizzat Samsung'un yapması güzel.. Açıkcası kulağa şaşırtıcı geliyor bir telefon ve 4GB Türkiye'de çoğu evde o belleğe sahip, hatta yarısına sahip bellekler bile yok.. Teknoloji hızla geliyor..
Albert Eınsteın'ın güzel bir sözü var "Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor"(...)
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meego 7 yıl
2gb ram iyice kafamı karıştırdı.
İşallah haziran dan sonra Samsung çıkıpta 2gb ramli Exynos 4412 işlemcili bir model çıkarmaz çıkarırsa baya bir firma imajını zedeler
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-Pisagor- 7 yıl meego
meego

2gb ram iyice kafamı karıştırdı.
İşallah haziran dan sonra Samsung çıkıpta 2gb ramli Exynos 4412 işlemcili bir model çıkarmaz çıkarırsa baya bir firma imajını zedeler

+1
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leventalpsal 7 yıl
V4LKyR
Beyler şaka maka, Samsung ciddi anlamda çok büyük bir firma. Adamların kepçeleri bile var. MESELA BEN HİÇ APPLE MARKA DOZER GÖRMEDİM? :D :D

Sen ne diyorsun, adamları gemi inşaatı var, gerekirse yaparlar birkaç destroyer, kruvazor, uçak gemisi bombalarlar Cupertino'yu :)
Bu arada sokaklarda gezen Renault Fluenceler'in Latitudelar'in temelini oluşturan modellerin üreticisi kim biliyor musunuz? Bir tahmin edin...
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erdem3113 7 yıl
leventalpsal
erdem3113Bu samsung bu ramleri s3 daha tantılmadan yapmaya başlamış peki neden bu yeni teklonojileri s3 te kullanmamış? ?
Çünkü hacimli üretime daha geçen ay başlamışlar ve Samsungun talebi karşılaması için piyasaya ilk başta 10 milyon Galaxy S3 sürmesi lazım, dolayısıyla yetişmemiş. Ancak bu aslında gerçek sebep değil Samsung isteseydi SGS3ü 1 ay geç çıkartırdı, 2 GB rami koyardı. Esas sebep SGS3ün 1GB ile hedeflenen satışı yakalayacak kapasitede olması. iPhone 4sde 512 MB ram var (gerçi kıyaslanmaz o ayrı) Yani SGS3 bu şekliyle de tüm rakiplerinden daha iyi bir telefon olarak kabul edileceğini bildiği için ve bir sonraki nesile de fark yaratabilecek birşeyler bırakmak için böyle yapmışlar. SGS3ü 4 çekirdekli Cortex A15 ile ve 2 GB ram ile ve hatta pentile değil RGB amoled ile çıkartsalardı SGS4e ne kalırdı???

Japonyada çıkacak olsan model 2 Gb ramli ama tün modellerede koyabilirlermiş.
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