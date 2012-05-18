Samsung 20nm 4 gigabit LPDDR2 bellek modüllerinin hacimli üretimine başlıyor

Japonya'da piyasaya çıkacak Galaxy SIII varyantında ve LG'nin yeni Optimus LTE2 modelinde dikkatimizi çeken 2GB RAM seviyesi artık daha yaygın bir kullanım alanı bulacak.





Samsung tarafından yapılan açıklamada 20nm fabrikasyon sürecine sahip endüstrinin ilk 4 gigabit düşük güçte çalışan LPDDR2 DRAM modüllerinin geçen ay hacimli üretime başladığı duyuruldu.





Geçen yıl firma 30nm fabrikasyon sürecine sahip 4Gb LPDDR2 bellek modüllerinin üretiminden sonra bu yıl da 20nm fabrikasyon sürecine sahip 4Gb LPDDR2 DRAM bellek modüllerinin üretimine başlamış oldu.





LPDDR2 bellekler akıllı telefon ve tabletlerde yığın bellek sunmak için kullanılıyor. 0.8mm kalınlığa sahip bu modüllerden 4 tanesini Samsung, tek bir LPDDR2 paketine sığdırabiliyor. 4 x 4Gb LPDDR2 (512MB) şeklindeki paket 2GB RAM seviyesine de izin veriyor. Hali hazırda 2 x 30 nm 4Gb LPDDR2 yığınlarını günümüz akıllı cihazlarında görebiliyoruz.





Fabrikasyon sürecinin gelişmesiyle yeni bellek modülleri daha az yer kaplıyor, daha az enerji harcıyor ve daha hızlı işleme gücüne (1066Mbps) izin veriyor.





Samsung, yılın ikinci yarısından itibaren 20nm 4Gb LPDR2 modüllerinin yaygın kullanıma geçmesini bekliyor. Böylece 4Gb DRAM pazarında da kayda değer bir artış yaşanacak. iSuppli firmasının analizine göre de 2013 yılında 4Gb DRAM en yaygın modül olacakken, 2014 yılında ise toplam DRAM satışlarının yüzde 63'ünü oluşturacak.





Böylece çok yakında amiral gemisi modellerde 2GB RAM seviyesini standart olarak görebileceğiz.