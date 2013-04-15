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Samsung, 9 serisi Premium Ultrabook modelini fiyatlandırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
27
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 9 serisi Premium Ultrabook modelini fiyatlandırdı

Ultrabook segmentindeki en başarılı ürünlerden kabul edilen Samsung Ultrabook modellerinin en son üyesi 9 Serisi Premium Ultrabook resmi olarak fiyatlandırıldı.

13.3 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip ekran, SuperBright teknolojisi sayesinde 300 nit parlaklığa ulaşıyor. Mat panel sayesinde tüm ışık koşullarında zengin görüntü kalitesi elde edilebiliyor. 

Modelde 2GHz saat hızında çalışan 3. nesil Core i7 işlemcisine ve HD 4000 grafik birimine yer veriliyor. Depolama kapasitesi 128GB SSD. 

Alüminyum yekpare gövde ve parlatılmış kenarlar ile model 1.2kg yaklaşık ağırlığa sahip. Kalınlık ise 13mm civarında. Li-Po bataryası ile 5.8 saate kadar kullanım mümkün. 

Samsung an itibariyle modelini satışa sunarken, 1400$ tavsiye edilen perakende satış fiyatı belirlenmiş. Belirli pazarlarda satışa çıkan modelin önümüzdeki dönemde daha fazla pazara sevk edilmesi bekleniyor.


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HumbiGumbi 6 yıl
yc#1
Orijinalden alıntı: talerkbenim anlamadığım ultrabook larin notebook lardan ne farkı var da arada bu kadar fazla fiyat farkı var üstelik donanimlarilı da daha düşük oluyorlar
Daha ince, daha hafif, şarjı daha uzun süre gidiyor. Ekranı dönebilen modeller de cabası.

eklemek gerekirse atom işlemcilere göre core ix işlemcilerin çok daha yüksek performanslı olması ve netbooklardaki gma 3150 gibi grafik yongasından çok daha yüksek performans vadeden hd 4000 en büyük farkı oluşturmaktadır.
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yc#1 6 yıl
talerk
benim anlamadığım ultrabook larin notebook lardan ne farkı var da arada bu kadar fazla fiyat farkı var üstelik donanimlarilı da daha düşük oluyorlar

Daha ince, daha hafif, şarjı daha uzun süre gidiyor. Ekranı dönebilen modeller de cabası.
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arel.gr 6 yıl
pahali dedik !
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hazarRS 6 yıl
kanatkanat

Akil Adam
kanatkanat Bu paraya daha iyi bir oyun bilgisayarı alısın:) Misal MSI, Monster, alienware, Asus vs vs ekran kartını nvidia gt 600 serisi yapsalar biraz daha albenisi olabilirdi. 13 inç ekranda Full hd yeterde artar bile bakmayın cepleri full hd yaptıklarına:)
ultrabook nedir bir araştır
ultrabook nedir biliyorum arkadaşım. Ama insan o kadar parayı verdikten sonra ekran kartı olmayan bir bilgisayarı ne yapsın. He diyeceksin ki o kadar ince bilgisayara ekran kartı olmaz. oldursunlar arkadaşım. Küçücük cep telefonları nereden nereye geldi. Bi zahmet ekran kartlarını da sığdırsınlar. Biraz daha ince yapacaz diye adamlar en önemli şeylerden taviz vermişler Tabi ki biz razıyız yeter ki ince olsun. diyorsanız saygı duyarım

okulumdaki arkadaşım acer ultrabook aldı. Şimdiye kadar da ekran kartını kullanacak bir duruma gelmedi. Sürekli program kullanan birisi çünkü. Başka bir arkadaşımda da asusun gamer laptopu var. gavur ölüsü gibi makineyi her gün okula getirmek zorunda kalıyor ve bu arkadaşım kız :) o da ekran kartını kullanacak bir iş yapmıyor. Şimdi bu kullanıcı kitlesi için ekran kartı olan bir makine yapmanın, üstüne üstlük 5 kglık bir ağırlığı olan bir makine yapmanın gereği var mı? Ultrabook tam da bu kitle için işte.
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stalker(1979) 6 yıl hazarRS
hazarRS

kanatkanat

Akil Adam
kanatkanat Bu paraya daha iyi bir oyun bilgisayarı alısın:) Misal MSI, Monster, alienware, Asus vs vs ekran kartını nvidia gt 600 serisi yapsalar biraz daha albenisi olabilirdi. 13 inç ekranda Full hd yeterde artar bile bakmayın cepleri full hd yaptıklarına:)
ultrabook nedir bir araştır
ultrabook nedir biliyorum arkadaşım. Ama insan o kadar parayı verdikten sonra ekran kartı olmayan bir bilgisayarı ne yapsın. He diyeceksin ki o kadar ince bilgisayara ekran kartı olmaz. oldursunlar arkadaşım. Küçücük cep telefonları nereden nereye geldi. Bi zahmet ekran kartlarını da sığdırsınlar. Biraz daha ince yapacaz diye adamlar en önemli şeylerden taviz vermişler Tabi ki biz razıyız yeter ki ince olsun. diyorsanız saygı duyarım

okulumdaki arkadaşım acer ultrabook aldı. Şimdiye kadar da ekran kartını kullanacak bir duruma gelmedi. Sürekli program kullanan birisi çünkü. Başka bir arkadaşımda da asusun gamer laptopu var. gavur ölüsü gibi makineyi her gün okula getirmek zorunda kalıyor ve bu arkadaşım kız :) o da ekran kartını kullanacak bir iş yapmıyor. Şimdi bu kullanıcı kitlesi için ekran kartı olan bir makine yapmanın, üstüne üstlük 5 kglık bir ağırlığı olan bir makine yapmanın gereği var mı? Ultrabook tam da bu kitle için işte.

Mesajımda belirttiğim gibi bu ultrabook ları alanların alma sebebi oyun değil internet
Başka neden alıyorlar nedenleri aşağıda
1-yanında kolay taşımak için (13 inç bayağı küçük ve hafif)
2-ince olsun zarif olsun
3- İnternette gezeyim chat yapayım yeter.
4- Küçük oyunları oynatsın yeter.
5- Tablet gibi dokunmatik ekran olsun
Not:Benim demek istediğim bu saydığım işleri yapan bir bilgisayar ( Adı ultrabook olsada) ve verilen para inanılmaz derecede çook
Sizler belki bu kadar parayı böyle bir bilgisayara verirsiniz ama benim için donanımı güçlü olması daha önemli. Benim bilgisayarım 2,4 kilo yani öyle 5 kilo filan değil ve donanım olarak bundan daha iyi ve çok daha ucuz
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bellair 6 yıl
şu ultrabook fiyatları düşsün artık kurtulalım şu kapkalın laptoplardan :)
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trsr 6 yıl
bu hd4000 full hd ye yetiyor mu arkadaşlar
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stalker(1979) 6 yıl trsr
trsr

bu hd4000 full hd ye yetiyor mu arkadaşlar

anca film seyredersin:) Arkadaş haklı aslında ultrabook'ları millet internet ve film seyretmek için alıyor. Anlayacağınız ultrabook alanların oyun oynama gibi bir olayı yok:)












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smart1978 6 yıl
muratzilla
$1499 dolardan başlayan fiyatlarla 13 Macbook Pro Retina var iken aradaki $99 dolar fark için kim bu samsung winbook u tercih eder ki? Samsung paneli Full HD, Apple paneli 2560x1600 panel ve HighDPI modu ile mükemmel netlikte kullanım deneyimi sunuyor. Ha bizim ülkede Apple premiyum fiyattan satılıyor aradaki fark dağlar kadar ancak Amerika gibi uygar batı ülkelerinde kimi kandıracak Samsung? Kendini mi? hahaha

Aslinda Samsung 13` likte cikarmisti gecen yaz tanitmislardi. Pek kimse bilmez iste
Series 9 WQHD Ultrabook
engadget.com/...
Bence Samsung 4. nesil intel islemcileini bekliyor malum gpu su epey guclu .
Beklemek gerekir.
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stalker(1979) 6 yıl
Bu paraya daha iyi bir oyun bilgisayarı alısın:) Misal MSI, Monster, alienware, Asus vs vs
ekran kartını nvidia gt 600 serisi yapsalar biraz daha albenisi olabilirdi.
13 inç ekranda Full hd yeterde artar bile bakmayın cepleri full hd yaptıklarına:)
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adam olun 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

Bu paraya daha iyi bir oyun bilgisayarı alısın:) Misal MSI, Monster, alienware, Asus vs vs
ekran kartını nvidia gt 600 serisi yapsalar biraz daha albenisi olabilirdi.
13 inç ekranda Full hd yeterde artar bile bakmayın cepleri full hd yaptıklarına:)

ultrabook nedir bir araştır
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muratai 6 yıl
$1499 dolardan başlayan fiyatlarla 13" Macbook Pro Retina var iken aradaki $99 dolar fark için kim bu samsung winbook u tercih eder ki?
Samsung paneli Full HD, Apple paneli 2560x1600 panel ve HighDPI modu ile mükemmel netlikte kullanım deneyimi sunuyor.

Ha bizim ülkede Apple premiyum fiyattan satılıyor aradaki fark dağlar kadar ancak Amerika gibi uygar batı ülkelerinde kimi kandıracak Samsung? Kendini mi? hahaha
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meego 6 yıl
ultrabook fiyatları bir düşmedi arkadaş...
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