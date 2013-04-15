Samsung, 9 serisi Premium Ultrabook modelini fiyatlandırdı





Ultrabook segmentindeki en başarılı ürünlerden kabul edilen Samsung Ultrabook modellerinin en son üyesi 9 Serisi Premium Ultrabook resmi olarak fiyatlandırıldı.





13.3 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip ekran, SuperBright teknolojisi sayesinde 300 nit parlaklığa ulaşıyor. Mat panel sayesinde tüm ışık koşullarında zengin görüntü kalitesi elde edilebiliyor.





Modelde 2GHz saat hızında çalışan 3. nesil Core i7 işlemcisine ve HD 4000 grafik birimine yer veriliyor. Depolama kapasitesi 128GB SSD.





Alüminyum yekpare gövde ve parlatılmış kenarlar ile model 1.2kg yaklaşık ağırlığa sahip. Kalınlık ise 13mm civarında. Li-Po bataryası ile 5.8 saate kadar kullanım mümkün.





Samsung an itibariyle modelini satışa sunarken, 1400$ tavsiye edilen perakende satış fiyatı belirlenmiş. Belirli pazarlarda satışa çıkan modelin önümüzdeki dönemde daha fazla pazara sevk edilmesi bekleniyor.



