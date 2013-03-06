Samsung, ATIV Tab'ın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde satışını sonlandıracak



Samsung'un, IFA 2012 etkinliğinde tanıttığı Windows RT tabanlı ilk tableti ATIV Tab, görünüşe göre Güney Koreli üreticinin aynı zamanda son tableti olacak. Bir Samsung sözcüsünün CeBIT 2013 fuarında verdiği bilgiler doğrultusunda, ATIV Tab'in Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde satışının sonlandırılması planlanıyor.

Bu ciddi kararın alınmasının temel sebebi olarak yetersiz talep düzeyi işaret ediliyor. Tabletlerin fiyat seviyesinin yüksek olması, tüketicilerin Windows RT tabanlı tabletler ile Windows 8 işletim sistemli tabletleri ayırt etmekte zorlanması, bazı tüketicilerin ise Windows RT tabanlı tablet satın almaktansa Windows 8 işletim sistemli tabletlere yönelmesi diğer sebepler arasında gösterilmekte. Bilindiği üzere Windows RT tabanlı tabletler, ARM mimarili işlemciye sahip olduğu için Windows 8 programlarını bu tabletlere yüklemek mümkün değil.



1.5 GHz'de çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformu, Adreno 305 grafik işlem birimi, 10.1-inç büyüklüğünde - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 32 GB / 64 GB depolama alanı, Wi-Fi 802.11n, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, 5 MP arka kamera, 1.9 MP ön kamera ve 8.200 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri beraberinde getiren ATIV Tab, Almanya'da 600 Euro'dan edinilebiliyor.

