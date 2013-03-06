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Samsung, ATIV Tab'ın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde satışını sonlandıracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung, ATIV Tab'ın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde satışını sonlandıracak
Samsung'un, IFA 2012 etkinliğinde tanıttığı Windows RT tabanlı ilk tableti ATIV Tab, görünüşe göre Güney Koreli üreticinin aynı zamanda son tableti olacak. Bir Samsung sözcüsünün CeBIT 2013 fuarında verdiği bilgiler doğrultusunda, ATIV Tab'in Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde satışının sonlandırılması planlanıyor.
Bu ciddi kararın alınmasının temel sebebi olarak yetersiz talep düzeyi işaret ediliyor. Tabletlerin fiyat seviyesinin yüksek olması, tüketicilerin Windows RT tabanlı tabletler ile Windows 8 işletim sistemli tabletleri ayırt etmekte zorlanması, bazı tüketicilerin ise Windows RT tabanlı tablet satın almaktansa Windows 8 işletim sistemli tabletlere yönelmesi diğer sebepler arasında gösterilmekte. Bilindiği üzere Windows RT tabanlı tabletler, ARM mimarili işlemciye sahip olduğu için Windows 8 programlarını bu tabletlere yüklemek mümkün değil.
1.5 GHz'de çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformu, Adreno 305 grafik işlem birimi, 10.1-inç büyüklüğünde - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 32 GB / 64 GB depolama alanı, Wi-Fi 802.11n, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.0, 5 MP arka kamera, 1.9 MP ön kamera ve 8.200 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri beraberinde getiren ATIV Tab, Almanya'da 600 Euro'dan edinilebiliyor.

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multiTYRT 6 yıl
Belki beni eksileyecekler ama söylemek zorundayım; tablette iPad'den başkası yalan
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oktayakgoz 6 yıl
Acer w700 1750 tl kdv dâhil olarak satılıyor. Mediamarkt da 1400 e satılmış
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smart1978 6 yıl
W700 Amerika da 3 çeşidi vardır. Benim bahsettiğim 1000$ lık şu dur :

amazon.com/...


Daha ucuz olanları da vardır 780$ yani 1400 TL yapıyor :

amazon.com/...

mediamarket bunu sattığı bu olabilir. Gerçi bahsettiğim üründe klavye ve dock beraber vardır. Türkiye de mediamarket ta aynı aksesuarla beraber satılıyor mu sorulmalıdır.

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demo22 6 yıl
Altın satıyorlar sanki eline yüzüne bulaştırdılar çok yazık çok ümitliydim çok yazık!!.
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oktayakgoz 6 yıl
doğru fiyatlı bir tek acer iconia w700 var 1600 civarı. oldukça iyi aslında fakat oda ortalarda yok. aynı seviyede samsung cihazı 2700 lira ki bence çok saçma sapan fiyatlar. Microsoft bence çok iyi yaptı kendi cihazını yaparak bunlar bizi yolmaya çalışacaklardı
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haymatloshan 6 yıl
Pro modellerinin satışını artırabilmesi için,daha taşınabilir,daha uzun şarj süresi gerekiyor maalesef,beni en fazla heyecanlandıran tabletler bunlar olmasına rağmen ilk etap ürünleri için piyasaya nüfuz etmesi için yetersizler.(donanım olarak değil bu söylediklerim.)
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smart1978 6 yıl
ScAnMaN
Moribito
oktayakgoz
darkaura Microsoft rakamlari aciklamakdan sakinsada diger urticilerin rakamlarimda sadece rt degil windows 8 tabletlerinde iyi satmadigi ortada. Masaustundede windows 8 subat ayinda sadece %0,4 yayilma gosterebildi. Yani durum hic iyi degil
Elbette iyi satmıyor çünkü anlamsız fiyat pahalı. Acer w700 hiçbir yerde yok. On numara cihaz.
Aynen, laptoptan daha pahali ve laptobun sundugu marifetlerin %50sini sunmuyor, su an ekrani donebilen, dokunmatik, gunluk kullanim icin harika laptoplar var, neden ben $700-800 tablete veriyimki ? Tablet dedigin $250-500 arasinda bir degere sahip olucak.
700-800 dolar bile değil canım ülkemizde zaten 2500tlki inanılır gibi değil Sonyninki 3500tl idi. Beklesinler satarlar.

O bahsettiğin RT modelleri değil İntel i5 4GB Ram full hd modellilerin fiyatıdır. Gerçi bahsettiğin fiyatların altında da satılmaktadır.
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darkaura 6 yıl
Microsoft rakamlari aciklamakdan sakinsada diger urticilerin rakamlarimda sadece rt degil windows 8 tabletlerinde iyi satmadigi ortada. Masaustundede windows 8 subat ayinda sadece %0,4 yayilma gosterebildi. Yani durum hic iyi degil
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oktayakgoz 6 yıl darkaura
darkaura
Microsoft rakamlari aciklamakdan sakinsada diger urticilerin rakamlarimda sadece rt degil windows 8 tabletlerinde iyi satmadigi ortada. Masaustundede windows 8 subat ayinda sadece %0,4 yayilma gosterebildi. Yani durum hic iyi degil

Elbette iyi satmıyor çünkü anlamsız fiyat pahalı. Acer w700 hiçbir yerde yok. On numara cihaz.
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