Samsung'un katlanabilir telefon satışları Galaxy Note satışlarını geçti

Samsung'un katlanabilir cihazları, Avrupa'da yıllık satış rakamları açısından Note serisini geride bıraktı. Katlanabilir telefonların ortalama satış fiyatı Galaxy Note serisinden daha yüksek olduğu için bu gerçekten de büyük bir başarı. Sonuç olarak şirketin bu hamlesi daha yüksek gelir ve kârla sonuçlandı.
"Katlanabilir telefonlarımız süper hızlı satılıyor"
Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 geçtiğimiz Ağustos ayında 38 Avrupa ülkesinde piyasaya sürüldü. O tarihten bu yana iki cihazın satışları, yine Ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy Note serisinin ilk satışlarını geride bıraktı. Sektör uzmanları Samsung'un katlanabilir cihazlarının bu yıl 10 milyon satış rakamını aşacağı görüşünde.
Berlin'deki IFA 2023 fuarında konuşan Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun "En yeni katlanabilir telefonlarımız süper hızlı satılıyor. Hatta katlanabilir cihazlarımızın yıllık satışları Avrupa'da Note serisini geçti" açıklamasını yaptı. Avupalı kullanıcıların bu yılki modeller arasından özellikle Galaxy Z Flip 5'e yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.