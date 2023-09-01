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    Samsung'un katlanabilir telefon satışları Galaxy Note satışlarını geçti

    Galaxy Note serisini sonlandırmakla ayağına sıkmış olabileceği düşünülen Samsung bu hamlesinde haklı çıktı. Şirketin katlanabilir telefon satışları Avrupa'da Galaxy Note satışlarını geride bıraktı.
    Samsung'un katlanabilir telefon satışları Galaxy Note'u geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandırmasının ardından birçok kullanıcı şirketin kendi ayağına sıkmış olabileceğini söylemişti. Şirket hatırlayacağınız üzere popüler seriyi 2020'de üretimden kaldırdı. O zamanlar riskli bir hamle gibi görünmüş olabilir, ancak firma bunun karşılığını almış görünüyor.

    Samsung'un katlanabilir cihazları, Avrupa'da yıllık satış rakamları açısından Note serisini geride bıraktı. Katlanabilir telefonların ortalama satış fiyatı Galaxy Note serisinden daha yüksek olduğu için bu gerçekten de büyük bir başarı. Sonuç olarak şirketin bu hamlesi daha yüksek gelir ve kârla sonuçlandı.

    Samsung'un katlanabilir telefon satışları Galaxy Note'u geçti Tam Boyutta Gör

    "Katlanabilir telefonlarımız süper hızlı satılıyor"

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 geçtiğimiz Ağustos ayında 38 Avrupa ülkesinde piyasaya sürüldü. O tarihten bu yana iki cihazın satışları, yine Ağustos ayında piyasaya sürülen Galaxy Note serisinin ilk satışlarını geride bıraktı. Sektör uzmanları Samsung'un katlanabilir cihazlarının bu yıl 10 milyon satış rakamını aşacağı görüşünde.

    Berlin'deki IFA 2023 fuarında konuşan Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun "En yeni katlanabilir telefonlarımız süper hızlı satılıyor. Hatta katlanabilir cihazlarımızın yıllık satışları Avrupa'da Note serisini geçti" açıklamasını yaptı. Avupalı kullanıcıların bu yılki modeller arasından özellikle Galaxy Z Flip 5'e yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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