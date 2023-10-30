Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının satış rakamları düşük

Tam Boyutta Gör Samsung'un son çıkardığı katlanabilir telefonlar, önceki modellere kıyasla daha az ilgi gördü. Güney Koreli şirket hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe, Samsung'un amiral gemisi telefonlarının satış rakamlarını paylaştı. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

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Sekiz aylık bir süre zarfında Galaxy S23 serisinden toplamda 22.89 milyon cihaz satıldı. En çok satan model 10.69 milyon adet ile Galaxy S23 Ultra olurken, onu 8.09 milyon adetle Galaxy S23 takip etti. Serinin en az satan modelinin ise 4.11 milyon adet ile Galaxy S23+ olduğunu belirtelim.

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Katlanabilir telefon satışları geride

Galaxy S23 serisi, satış açısından önceki Galaxy S22 serisie kıyasla yüzde 22 daha iyi bir performans gösterdi. Ancak aynı şeyi şirketin yeni katlanabilir telefonları için söyleyemiyoruz. Zira yayınlanan veriler bu cihazlar için durumun pek de iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor.

İki aylık dönemde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri toplamda 3.51 milyon adet sattı. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te bu rakam 3.63 milyon seviyesindeydi. Model dağılımı açısından Z Flip 5 hala daha fazla tercih ediliyor. Z Fold 5'ten 1.25 milyon cihaz satılırken, Z Flip 5 tam 2.26 milyon satış rakamına ulaştı.

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