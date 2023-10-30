Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının satış rakamları düşük

Sekiz aylık bir süre zarfında Galaxy S23 serisinden toplamda 22.89 milyon cihaz satıldı. En çok satan model 10.69 milyon adet ile Galaxy S23 Ultra olurken, onu 8.09 milyon adetle Galaxy S23 takip etti. Serinin en az satan modelinin ise 4.11 milyon adet ile Galaxy S23+ olduğunu belirtelim.
Katlanabilir telefon satışları geride
Galaxy S23 serisi, satış açısından önceki Galaxy S22 serisie kıyasla yüzde 22 daha iyi bir performans gösterdi. Ancak aynı şeyi şirketin yeni katlanabilir telefonları için söyleyemiyoruz. Zira yayınlanan veriler bu cihazlar için durumun pek de iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor.
İki aylık dönemde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri toplamda 3.51 milyon adet sattı. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te bu rakam 3.63 milyon seviyesindeydi. Model dağılımı açısından Z Flip 5 hala daha fazla tercih ediliyor. Z Fold 5'ten 1.25 milyon cihaz satılırken, Z Flip 5 tam 2.26 milyon satış rakamına ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.