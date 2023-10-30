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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının satış rakamları düşük

    Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonların satış rakamları ortaya çıktı. Yayınlanan veriler Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in bir önceki serinin gerisinde kaldığını gösteriyor.
    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının satış rakamları düşük Tam Boyutta Gör
    Samsung'un son çıkardığı katlanabilir telefonlar, önceki modellere kıyasla daha az ilgi gördü. Güney Koreli şirket hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Ice Universe, Samsung'un amiral gemisi telefonlarının satış rakamlarını paylaştı. Ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

    Sekiz aylık bir süre zarfında Galaxy S23 serisinden toplamda 22.89 milyon cihaz satıldı. En çok satan model 10.69 milyon adet ile Galaxy S23 Ultra olurken, onu 8.09 milyon adetle Galaxy S23 takip etti. Serinin en az satan modelinin ise 4.11 milyon adet ile Galaxy S23+ olduğunu belirtelim.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının satış rakamları düşük Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefon satışları geride

    Galaxy S23 serisi, satış açısından önceki Galaxy S22 serisie kıyasla yüzde 22 daha iyi bir performans gösterdi. Ancak aynı şeyi şirketin yeni katlanabilir telefonları için söyleyemiyoruz. Zira yayınlanan veriler bu cihazlar için durumun pek de iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor.

    İki aylık dönemde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri toplamda 3.51 milyon adet sattı. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'te bu rakam 3.63 milyon seviyesindeydi. Model dağılımı açısından Z Flip 5 hala daha fazla tercih ediliyor. Z Fold 5'ten 1.25 milyon cihaz satılırken, Z Flip 5 tam 2.26 milyon satış rakamına ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 4 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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