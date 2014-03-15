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Samsung Activity Tracker fitness takip cihazı internete sızdı

5 yıl
8,5b
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Activity Tracker fitness takip cihazı internete sızdı

Geçen yıl Eylül ayından bu yana giyilebilir cihaz pazarına farklı ürünleri ile önemli hamleler yapan Samsung'un, önümüzdeki dönem için de bazı planları olduğu ortaya çıktı.

Sammobile tarafından internete sızdırılan kullanım kılavuzu Activity Tracker adlı yeni bir fitness takip bilekliğine ait bilgiler içeriyor. Activity Tracker ekrana sahip olmadığı için sadece bir sensör olarak görev yapıyor. 

Kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi verileri ölçen sensör ayrıca uyku döngülerinizi de takip ediyor. Elde ettiği verileri ise Activity Tracker uygulaması veya S Health 3.0 uygulamasına aktarıyor.  

Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor. Bu fonksiyonlar gelen mesaj veya aramalarda veya bağlantı koptuğunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Activity Tracker istenirse bileklik ile istenirse de klips ile kullanılabiliyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.  

http://www.sammobile.com/2014/03/14/this-is-samsungs-new-s-band-fitness-tracker/ Yorum Yaz
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ozican0148 5 yıl en beğenilen
"Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor" bu nasıl bir cümle yayınlamadan önce bi okusanız ne yayınladığınızı .bu forumda bu sorunu çok görmekteyim o yüzden belitmek istedim
"Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor" bu nasıl bir cümle yayınlamadan önce bi okusanız ne yayınladığınızı .bu forumda bu sorunu çok görmekteyim o yüz...
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ouzqan 5 yıl
Önemli olan 2 unsuru unutuyor samsung onları halledemezse öncü olamaz samsung
1.Şarj
2.Tüm cihazlarla uyumluluk
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Samsung bu segmentte de birinci olmak istiyor. Bana kalırsa büyük ihtimal olacak.
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ozican0148 5 yıl en beğenilen
"Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor" bu nasıl bir cümle yayınlamadan önce bi okusanız ne yayınladığınızı .bu forumda bu sorunu çok görmekteyim o yüzden belitmek istedim
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