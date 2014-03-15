Samsung Activity Tracker fitness takip cihazı internete sızdı





Geçen yıl Eylül ayından bu yana giyilebilir cihaz pazarına farklı ürünleri ile önemli hamleler yapan Samsung'un, önümüzdeki dönem için de bazı planları olduğu ortaya çıktı.





Sammobile tarafından internete sızdırılan kullanım kılavuzu Activity Tracker adlı yeni bir fitness takip bilekliğine ait bilgiler içeriyor. Activity Tracker ekrana sahip olmadığı için sadece bir sensör olarak görev yapıyor.





Kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi verileri ölçen sensör ayrıca uyku döngülerinizi de takip ediyor. Elde ettiği verileri ise Activity Tracker uygulaması veya S Health 3.0 uygulamasına aktarıyor.





Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor. Bu fonksiyonlar gelen mesaj veya aramalarda veya bağlantı koptuğunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Activity Tracker istenirse bileklik ile istenirse de klips ile kullanılabiliyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://www.sammobile.com/2014/03/14/this-is-samsungs-new-s-band-fitness-tracker/