Samsung Ativ Q, patent sorunları nedeniyle iptal edilmiş olabilir





Samsung'un Haziran ayında Londra'da gün yüzüne çıkardığı ve kızaklı klavye sistemi bakımından dikkat çeken Ativ Q adı Windows 8/Android melez tableti ile ilgili ilginç bir bilgi geldi.





Model bazı ülkelerde ön siparişe başlamışken, an itibariyle resmi tanıtım sayfası yayında bulunmuyor. Kaynaklar, patent problemi nedeniyle Samsung'un tabletini iptal etmek zorunda kaldığını iddia ediyor.





Bahse konu patentin ne olduğu tam olarak bilinemezken, Android ekosisteminin neredeyse tamamını lisans bedeline bağlayan Microsoft'a ait olabileceği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde ön sipariş veren müşterilere paraları iade edilecek.





Ativ Q modeli tablet halindeyken kızak yardımıyla dokunmatik ekranı yukarı doğru hareket eden ve klavyesi ortaya çıkan bir tasarıma sahip. Modelin ekranı bu pozisyondayken arkaya doğru çevriliyor ve farklı bir kullanım pozisyonu oluşuyor.





Samsung Ativ Q modelinde 13.3 inçlik ekranda 3200 x 1800 piksel çözünürlük desteği bulunuyor ve Full HD ekranlara kıyasla 275ppi ile tam 2.8 kat daha yüksek piksel yoğunluğu sunuyor.





Model Haswell tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Core i5 4500U işlemci, Intel HD 4400 grafik birimi, 4GB DDR3 bellek, S Pen desteği, 720p ön kamera, 128GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 ve Windows 8 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip.

http://www.sammobile.com/2013/08/23/samsung-ativ-q-windows-8android-tablet-could-be-called-due-to-patent-issues/