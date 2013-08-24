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Samsung Ativ Q, patent sorunları nedeniyle iptal edilmiş olabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Ativ Q, patent sorunları nedeniyle iptal edilmiş olabilir

Samsung'un Haziran ayında Londra'da gün yüzüne çıkardığı ve kızaklı klavye sistemi bakımından dikkat çeken Ativ Q adı Windows 8/Android melez tableti ile ilgili ilginç bir bilgi geldi.

Model bazı ülkelerde ön siparişe başlamışken, an itibariyle resmi tanıtım sayfası yayında bulunmuyor. Kaynaklar, patent problemi nedeniyle Samsung'un tabletini iptal etmek zorunda kaldığını iddia ediyor.

Bahse konu patentin ne olduğu tam olarak bilinemezken, Android ekosisteminin neredeyse tamamını lisans bedeline bağlayan Microsoft'a ait olabileceği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde ön sipariş veren müşterilere paraları iade edilecek.

Ativ Q modeli tablet halindeyken kızak yardımıyla dokunmatik ekranı yukarı doğru hareket eden ve klavyesi ortaya çıkan bir tasarıma sahip. Modelin ekranı bu pozisyondayken arkaya doğru çevriliyor ve farklı bir kullanım pozisyonu oluşuyor.

Samsung Ativ Q modelinde 13.3 inçlik ekranda 3200 x 1800 piksel çözünürlük desteği bulunuyor ve Full HD ekranlara kıyasla 275ppi ile tam 2.8 kat daha yüksek piksel yoğunluğu sunuyor. 

Model Haswell tabanlı 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Core i5 4500U işlemci, Intel HD 4400 grafik birimi, 4GB DDR3 bellek, S Pen desteği, 720p ön kamera, 128GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 ve Windows 8 işletim sistemi şeklinde diğer özelliklere sahip. 

http://www.sammobile.com/2013/08/23/samsung-ativ-q-windows-8android-tablet-could-be-called-due-to-patent-issues/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Kızaklı kullandığım her samsung telefon arıza vermişti. Samsung kızağı bir bozsak 200tl ister
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@CAN@ 5 yıl
Eğer öyle olursa Samsung gerçekten rezil olur. Tanıtımda övüyor ama piyasa çıkarmıyor.
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hazarRS 5 yıl
yeni farkettim böyle bir model olduğunu. Çok da güzel düşünülmüş aslında. Keşke sorun yaşamasalarmış.
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frostburn 5 yıl
almayı ciddi düşünüyordum çok güzel melez bir cihazdı kahretsin microsoftu ..
bu arada sony vaio duo13 düşünüyorum ama iki ciddi problemi var cihazın.direk kullanıcılardan gele incelemerde malesef halen aşılamayan wifi problemi ve stylusun photoshop gibi önemli programlarda hassasiyet desteğinin olmaması.
araştırmadan almayın derim en azından bu iki problemin giderildiğinden emin olun yoksa hüsran yaşarsınız.
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senersongur 5 yıl
Aynen. Hem de 499TL fiyatla satilacakti. Yazik olmuş.
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erturk unal 5 yıl
ulan, bu tablet olmuştu be...
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Illustrious. 5 yıl
Kırk yılda bi tasarım gördü Samsung, önüne gene patent koydular.

Sony Vaio Duo 13 der giderim
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cagataykoroglu 5 yıl
Şöyle bir cihaza android koymak nedir?
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JohnnyCash 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Şöyle bir cihaza android koymak nedir?

aynen yazık günah
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neo01470 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
Şöyle bir cihaza android koymak nedir?

Ne koyacaktı bay bilmiş ? Sadece k*çı kırık win 8 olsa daha mı mutlu olacaktın ?
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