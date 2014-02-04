Samsung Forum 2014: Kavisli ekranlar hayatımızda!

Haber Editörü
|Hiç sevmediğim şey eller cepte pozisyonunudur enderin saygısı yok karşısındakine
|"ürünün beyni" ne demek ya?Spot mağaza ağızları... yazık yazık...
|O fiyata araba alirim
|Full hd OLED tv istiyoruz.
Hem içerik sorunu Olmaz hem daha ucuz olur hemde OLED olur.
|Bu kadar vasat bir sunum görmedim birde samsung satış bilmemnesi olmş :) onu bunu geçtim hadi de 4k filmi nasıl media ile paylaşıcaklar küçüçük önbelleklerle bu işte bi iş var
|Ahahah,
İlk televizyonlar ice donuktu. Sonra duz ekranlar cıktı. Oha falan olmustuk.
Simdide ice donuk tv tv ler cıktı. Bakalım bu isin sonu nereye varıcak. Benim gozum su guugil glass^ta.
|Yani kitle birlikte 2 kat daha pahalı kitliyeceklermiş.
|adam o kadar çok teknoloji söyledi saydiki. valla teknoloji kelimesinden iğrendim. eskiden samsung iphone diyince içimde samsung karşi hoş görü vardi ama artik iyi cene soğmaya başladim.
|Yamuk yimik seyler normallerinden daha cok para eder hale geldi
|Sinif farki olusturmaya calisan dandik mudur asgari ucretle gecinen bir toplumun uyesisin ve samsung gibi bir firmanin turk mudurusun sadece zenginlere cikardik ne demek yaa
Türkiye'den bilim adamı ve buluş çıkmaz diyenlere ithaf olunur...
Not:Türkiyeden bilim adamı buluş cıkıyor ama girişimci malasef cıkmıyor kebap salonu acmaya devam..