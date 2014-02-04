Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Forum 2014: Kavisli ekranlar hayatımızda!

5 yıl
12,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung forum 2014 etkinliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz röportajımızda firmanın yeni Ultra HD Curved (kavisli) televizyonları hakkında bilgiler alıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
centurul 5 yıl en beğenilen
ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Levent Toppare tarafından geliştirilen yeşil renkli polimer buluşunun fikri ve sınai haklarını yaklaşık 5 yıl önce LG satın almıştı. Sonuç: Bükülebilir ekranlar 5 yılın ardından piyasada. Bu günü unutmayınız. Bu bir devrimdir. Yakında konvansiyonel televizyonlara da, bilgisayarlara da, tabletlere de, telefonlara da veda etme vakti geliyor...

Türkiye'den bilim adamı ve buluş çıkmaz diyenlere ithaf olunur...

Not:Türkiyeden bilim adamı buluş cıkıyor ama girişimci malasef cıkmıyor kebap salonu acmaya devam..
ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Levent Toppare tarafından geliştirilen yeşil renkli polimer buluşunun fikri ve sınai haklarını yaklaşık 5 yıl önce LG satın alm...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 5 yıl
şu zengin müşteriye preminyum diyip hem aklı sıra sınıf farkı çıkartan hem türkçemizi katleden sözde müdürlerin ağzına vurmak lazım iki tane yozlaşmış itler
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VstyLe 5 yıl
Yihuu araba icin biriktirdigim paraya bu televizyonu alicam 3d araba izlicem :)
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor5945 5 yıl
Hiç sevmediğim şey eller cepte pozisyonunudur enderin saygısı yok karşısındakine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 5 yıl
"ürünün beyni" ne demek ya?Spot mağaza ağızları... yazık yazık...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafafrstyl 5 yıl
O fiyata araba alirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Full hd OLED tv istiyoruz.
Hem içerik sorunu Olmaz hem daha ucuz olur hemde OLED olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliseçkin 5 yıl
Bu kadar vasat bir sunum görmedim birde samsung satış bilmemnesi olmş :) onu bunu geçtim hadi de 4k filmi nasıl media ile paylaşıcaklar küçüçük önbelleklerle bu işte bi iş var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 5 yıl
Ahahah,
İlk televizyonlar ice donuktu. Sonra duz ekranlar cıktı. Oha falan olmustuk.
Simdide ice donuk tv tv ler cıktı. Bakalım bu isin sonu nereye varıcak. Benim gozum su guugil glass^ta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warrock61 5 yıl
Yani kitle birlikte 2 kat daha pahalı kitliyeceklermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DUBLO 5 yıl
adam o kadar çok teknoloji söyledi saydiki. valla teknoloji kelimesinden iğrendim. eskiden samsung iphone diyince içimde samsung karşi hoş görü vardi ama artik iyi cene soğmaya başladim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frislusw 5 yıl
Yamuk yimik seyler normallerinden daha cok para eder hale geldi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frislusw 5 yıl
Sinif farki olusturmaya calisan dandik mudur asgari ucretle gecinen bir toplumun uyesisin ve samsung gibi bir firmanin turk mudurusun sadece zenginlere cikardik ne demek yaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
990 izlenme · 13 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim