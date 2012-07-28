Samsung GT-N8000 Galaxy Note 10.1'e ait ilk yazılım internette yayınlandı





Samsung'un ilk olarak Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy Note 10.1 tablet bilgisayarına ait ilk yazılım internette yayınlandı. Aylardır piyasaya sürülmesi beklenen, ancak donanım ve tasarımı yenilenerek tekrar duyurulacağı bilinen Note serisi tabletin yakında görücüye çıkması bekleniyor.

20 Temmuz tarihli yazılım, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyor ve N8000XWALG7 yapı numarasıyla geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan bölgelerine ait dosyalar, cihazın çıkışının çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor olabilir. Ayrıca Galaxy S3'te olduğu gibi Galaxy Note 10.1 de yine ilk olarak Arap yarımadasındaki ülkelerde dağıtılmaya başlayabilir.

10.1 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 800 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.4GHz dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM ve S Pen kalemiyle geleceği tahmin edilen Galaxy Note 10.1'in yeni tasarımına yukarıdan göz atabilirsiniz. Resmi tanıtımın 15 Ağustos'ta gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı etkinlikte Galaxy Note II'nin de sergilenme ihtimali bulunuyor.

http://www.sammobile.com/2012/07/28/exclusive-first-firmwares-galaxy-note-10-1-gt-n8000/