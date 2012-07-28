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Samsung GT-N8000 Galaxy Note 10.1'e ait ilk yazılım internette yayınlandı

6 yıl
5,8b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un ilk olarak Mobil Dünya Kongresi 2012'de tanıtımını gerçekleştirdiği Galaxy Note 10.1 tablet bilgisayarına ait ilk yazılım internette yayınlandı. Aylardır piyasaya sürülmesi beklenen, ancak donanım ve tasarımı yenilenerek tekrar duyurulacağı bilinen Note serisi tabletin yakında görücüye çıkması bekleniyor.
20 Temmuz tarihli yazılım, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonunu taşıyor ve N8000XWALG7 yapı numarasıyla geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan bölgelerine ait dosyalar, cihazın çıkışının çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor olabilir. Ayrıca Galaxy S3'te olduğu gibi Galaxy Note 10.1 de yine ilk olarak Arap yarımadasındaki ülkelerde dağıtılmaya başlayabilir.
10.1 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 800 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.4GHz dört çekirdekli Exynos 4 Quad çipset, 2GB RAM ve S Pen kalemiyle geleceği tahmin edilen Galaxy Note 10.1'in yeni tasarımına yukarıdan göz atabilirsiniz. Resmi tanıtımın 15 Ağustos'ta gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı etkinlikte Galaxy Note II'nin de sergilenme ihtimali bulunuyor. 

http://www.sammobile.com/2012/07/28/exclusive-first-firmwares-galaxy-note-10-1-gt-n8000/ Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
Huawei bile 1920x1200 çözünürlüklü tablet çıkardı bunlar hala telefonlardaki çözünürlüğü kullanıyorlar
4.8 inc 1280x720 pix, 10.1 inc 1280x800 peh olmamış samsung
Huawei bile 1920x1200 çözünürlüklü tablet çıkardı bunlar hala telefonlardaki çözünürlüğü kullanıyorlar4.8 inc 1280x720 pix, 10.1 inc 1280x800 peh olmamış s...
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yakamoz77 6 yıl
simkart ile görüntülü ve sesli görüşme yapılacağı yazıyor bazı sitelerde doğrumudur.
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ElfenLaid 6 yıl yakamoz77
yakamoz77

simkart ile görüntülü ve sesli görüşme yapılacağı yazıyor bazı sitelerde doğrumudur.

Türkiye'de satışa sunulacak modellerde bu özellik desteklenmeyecek.

samsung.com/...

Platform:

850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz (Telefon Görüşmesi Bulunmamaktadır. Sadece İnternet Bağlantısı)
850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz (Telefon Görüşmesi Bulunmamaktadır. Sadece İnternet Bağlantısı)
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DH Misafiri 6 yıl
Google Nexus ürünlerine verdiği yazılım desteğinden dolayı, tablet için sadece donanıma para vermek saçma geliyor şahsen.
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freefalcon 6 yıl
Bu kadar donanım yapıyorsun, ama çin malı tabletlerden bile kötü ppi degerine sahip ekranla cıkartıyorsun. Samsung her zaman ürünlerinde mutlaka bilerek bir seyleri eksik tutup diger urunlerde bu eksikligi gideriyor ve onda da mutlaka bu tarz baska bir eksiklik oluyor. Amac insanları tek ürününe bagımlı kılmamak...
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galluptack1112 6 yıl
Android telefonda cok iyi bir is cikardi ama tableti bi turlu basaramadilar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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smart1978 6 yıl
assasin44
rizeli-alcatrazBeyler Benim Fikrim Buna Para Verceğine 1200 tl den asagı gelmeyecektir diye düşünüyorum nexus 7 alın daha iyi ekran çözünürlükleri aynı tegra 3 artı 4 çekirdek işlemci ben olsam bu tablet almazdım samsung iyi bir iş çıkarmamış bence.
Tegra 3 çok iyi sanki
cümlelerinle çelişiyorsun.Samsung un exynos u çok daha iyi.Bu tabletlere 4.1 gelsin hepsi yağ gibi akar bu arada..

Samsung güçlü donanımlara sahip ürün çıkartıyor ama iş yazılımsal destekle anlam kazanıyor.... Bu durumda Samsung özellikle tabletlerde yıllardır sınıfta kalmıştır...
Tegra 3 16 çekirdekli idi ne anlam ifade ediyor dersen performans/fiyat + yazılımsal destek olarak ele alınırsa epey güncel kalacaktır...Tabi bu durum Nexus 7 için geçerli...
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ZZ RAT 6 yıl
Eger ipad itenmiyorsa, tablet icin win 8'in cikmasini beklemek en dogrusu galiba.
Android telefonda cok iyi bir is cikardi ama tableti bi turlu basaramadilar.
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smart1978 6 yıl
Android 4.1.1 ile gelmeyişi düşündürücü..
Samsung tabletleri Android güncellemesi ortalama 8 ay... Ne demek istediğimi Galaxy Tab 10.1 kullananlara sorun ki eski bir Gaalxy Tab 19.1 kullanıcısıydım...
Samsung donanımsal olarak cezbediyordu aam bu model de donanımsal olarak cezbedecek TEK tarafı S-Pen...
Samsung yazılımsal desteği vasat tabletlerde ise daha vahim...
Bilmeyen gitsin araştırsın...
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Secteria 6 yıl smart1978
smart1978

Android 4.1.1 ile gelmeyişi düşündürücü..


Samsung tabletleri Android güncellemesi ortalama 8 ay... Ne demek istediğimi Galaxy Tab 10.1 kullananlara sorun ki eski bir Gaalxy Tab 19.1 kullanıcısıydım...

Samsung donanımsal olarak cezbediyordu aam bu model de donanımsal olarak cezbedecek TEK tarafı S-Pen...

Samsung yazılımsal desteği vasat tabletlerde ise daha vahim...

Bilmeyen gitsin araştırsın...

haklısın şimdi insan bi düzgün işlemci ve ekran çözünürlüğünü yükseltir ben bu tablete niye para veriyimki ?
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UnInvited_Guest 6 yıl
rizeli-alcatraz
Beyler Benim Fikrim Buna Para Verceğine 1200 tl den asagı gelmeyecektir diye düşünüyorum nexus 7 alın daha iyi ekran çözünürlükleri aynı tegra 3 artı 4 çekirdek işlemci ben olsam bu tablet almazdım samsung iyi bir iş çıkarmamış bence.

Tegra 3 çok iyi sanki
cümlelerinle çelişiyorsun.Samsung un exynos u çok daha iyi.Bu tabletlere 4.1 gelsin hepsi yağ gibi akar bu arada..
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Secteria 6 yıl
Beyler Benim Fikrim Buna Para Verceğine 1200 tl den asagı gelmeyecektir diye düşünüyorum nexus 7 alın daha iyi ekran çözünürlükleri aynı tegra 3 artı 4 çekirdek işlemci ben olsam bu tablet almazdım samsung iyi bir iş çıkarmamış bence.
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Sam.Fisher 6 yıl
Asus Transformer Prime almayı planlıyordum; bekleyelim o zaman Galaxy Note 10.1 tanıtımını. Belki daha iyidir?
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Herkez yüksek çözünürlük diyorda android in buna daha erken olduğunun farkında değil.Asus un yeni tabletinin incelemesine shiftdelte den izleyin.Tablet bir çok eksiği var.O ekrana uyumlu uygulama bile yok denecek kadar az.Uygulamayı geçtim tablettin orjinal ekran resimleri bile tablete tam oturmuyor.Bu tablet ne için alınır ?
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