Samsung yapay zekâ destekli tarif uygulamasını duyurdu

Samsung Food
Samsung’un geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Whisk uygulaması üzerine inşa edilen Food, dünya çapında kullanıcıların 160 bin civarında yemek tarifine ulaşabilmesini ve listeler hazırlayabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu listelere göre kullanıcılara alışveriş listeleri hazırlıyor veya kullanıcısına göre tarif önerisi yapabiliyor. Yine tariflerdeki gıda bileşenlerini gösterebiliyor ve kullanıcının hassasiyetlerine göre tarifler seçebiliyor.
Aslında mobil dünyada bu tarz pek çok uygulama var ancak Samsung Food firmanın buzdolabı gibi Samsung Family Hub dahilindeki akıllı ev aletlerinde de kullanılabilecek. Böylece geniş bir kullanım alanı elde edecek.
104 ülkede ve 8 dilde yayında olan Samsung Food uygulaması gelecek yıl kameralar ile buzdolabının içerisindeki gıdaları taramayı ve alışveriş listelerini buna göre hazırlamayı sağlayan bir güncelleme de alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.