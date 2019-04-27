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Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey

3 hf.
6,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil orta sınıf akıllı telefon modeli Galaxy A70 mercek altında. 6.7-inç ekran, Snapdragon 675 işlemcisi, 4500mAh kapasiteli pil ve ekrandan parmakizi okuyucusuyla geliyor.
Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy A70 mercek altında. Orta sınıfa hitap eden Galaxy A serisinin en güçlü temsilcilerinden olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor ve 4500mAh kapasiteli pil ile birlikte ekrandan parmakizi okuyucu özelliğini de beraberinde getiriyor. 

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DH Misafiri 3 hf.
çok aceleci anlatıyorsun gardaş sanki düz kağıda yazdığını okuyorsun.
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Bloodin 3 hf.
Tek bir şey söyleyeceğim; LG G7 ThinQ...
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bullx 3 hf. Bloodin
"kronik anakart arızaları" demek mi istediniz hocam?
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Fenomenon 3 hf.
bu cihazlar malesef pahalı. dolar kuru zaten ortada yapacak fazla bişey yok ama bir önceki amiral gemisini almak pahalı orta segment almaktan daha mantıklı bence.
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eP_362 3 hf.
Aynı işlemciye sahip Meizu Note 9, 2.000 TL civarında satışa sunulacak.
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TearsForFears 3 hf.
S8 plus bile a70 ten batarya haricinde daha iyi. 3400 civarına çok fazla amiral gemi var. Pocophone f1, mi8, mate 10 pro, p20, s9 diye uzar gider. Gerçi A70 1 ay sonra 3000 altına düşer o zaman alınabilir.
Öte yandan 300 dolarlık Galaxy A60 gelecek. 2500 e gelse tam fiyat performans cihazı olur ve Samsung orta segmentte çinlileri yok eder :) Umarım en yakın zamanda A60 gelir.
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silversmith 3 hf.
Şu an büyük ekranlı telefon favorilerim; Samsung Galaxy A 80, Oppo Reno 10 X Zoom
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foreveriphone 3 hf.
Aynen doğru Erdi, S9 serisi ile kafa kafaya geldimi A80 bile alınmaz.S9 Plus hala çok iyi bir cihaz
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