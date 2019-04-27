Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey

Samsung'un yeni nesil orta sınıf akıllı telefon modeli Galaxy A70 mercek altında. 6.7-inç ekran, Snapdragon 675 işlemcisi, 4500mAh kapasiteli pil ve ekrandan parmakizi okuyucusuyla geliyor.

Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy A70 mercek altında. Orta sınıfa hitap eden Galaxy A serisinin en güçlü temsilcilerinden olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor ve 4500mAh kapasiteli pil ile birlikte ekrandan parmakizi okuyucu özelliğini de beraberinde getiriyor.