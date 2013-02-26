Samsung Galaxy Ace 2 için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi sızdı

Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı yeni sürümüne güncelleneceği müjdelenen Samsung'un 2012 ürün yelpazesindeki birkaç orta segment akıllı telefondan biri olan Galaxy Ace 2, Sammobile tarafından internete sızdırılan yeni üretici yazılımıyla platformun yeni versiyonuna bir adım daha yaklaştı. Android 4.1.2 üzerine inşa edilen güncelleme, henüz FOTA veyahut Samsung Kies programı yoluyla cihaz sahiplerine dağıtılmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde yazılım yükseltme uyarısının kullanıcılara ulaşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.





I8160XXMB2 yapı numaralı, 19 Şubat tarihli ve 3.0.31 çekirdek sürümlü güncelleme, 512MB'lık boyutuyla şimdiye kadar GT-I8160 için yayınlanmış en büyük yazılım paketi oldu. Bunun en önemli sebebi ise; daha önce Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve TouchWiz 4.0 arayüzünü bünyesinde barındıran telefonun Jelly Bean güncellemesi ile Galaxy S3 ve sonrasında çıkış yapmış Samsung markalı mobil çözümlere eşlik eden TouchWiz Nature kullanıcı arayüzüne geçiş yapıyor olması. 768MB sistem belleği ve çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 çipsete sahip akıllı telefon, belirgin performans ve pil ömrü artışı, daha akıcı, stabil bir arayüz, Google Now kişisel yardımcı hizmeti, gelişmiş ses algılama teknolojisi, çeşitli Samsung servisleri ve özel fonksiyonlarıyla donatılan yeni yazılımına kısa süre içerisinde resmen kavuşacak.

Buradan indirebileceğiniz yazılım dosyasını Odin yükleme aracını kullanarak aygıtınıza kurabilirsiniz. Yazılım kurulumuyla ilgili daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Muhtemelen son büyük yazılım ve arayüz güncellemesini almak üzere olan Samsung'un I8160 model numaralı Galaxy Ace 2 akıllı telefonu, yükseltmenin ardından tam manasıyla yenilenecek. Uzak doğulu üreticinin bu model için güncelleme dağıtımını Mart ayı içerisinde tamamlaması bekleniyor. indirebileceğiniz yazılım dosyasını Odin yükleme aracını kullanarak aygıtınıza kurabilirsiniz. Yazılım kurulumuyla ilgili daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Muhtemelen son büyük yazılım ve arayüz güncellemesini almak üzere olan Samsung'un I8160 model numaralı Galaxy Ace 2 akıllı telefonu, yükseltmenin ardından tam manasıyla yenilenecek. Uzak doğulu üreticinin bu model için güncelleme dağıtımını Mart ayı içerisinde tamamlaması bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2013/02/25/android-4-2-1-jelly-bean-leak-galaxy-ace-2/