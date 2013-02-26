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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Ace 2 için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi sızdı

6 yıl
19,1b
1
77
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin Jelly Bean kod adlı yeni sürümüne güncelleneceği müjdelenen Samsung'un 2012 ürün yelpazesindeki birkaç orta segment akıllı telefondan biri olan Galaxy Ace 2, Sammobile tarafından internete sızdırılan yeni üretici yazılımıyla platformun yeni versiyonuna bir adım daha yaklaştı. Android 4.1.2 üzerine inşa edilen güncelleme, henüz FOTA veyahut Samsung Kies programı yoluyla cihaz sahiplerine dağıtılmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde yazılım yükseltme uyarısının kullanıcılara ulaşmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy Ace 2 için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi sızdı

I8160XXMB2 yapı numaralı, 19 Şubat tarihli ve 3.0.31 çekirdek sürümlü güncelleme, 512MB'lık boyutuyla şimdiye kadar GT-I8160 için yayınlanmış en büyük yazılım paketi oldu. Bunun en önemli sebebi ise; daha önce Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi ve TouchWiz 4.0 arayüzünü bünyesinde barındıran telefonun Jelly Bean güncellemesi ile Galaxy S3 ve sonrasında çıkış yapmış Samsung markalı mobil çözümlere eşlik eden TouchWiz Nature kullanıcı arayüzüne geçiş yapıyor olması. 768MB sistem belleği ve çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 çipsete sahip akıllı telefon, belirgin performans ve pil ömrü artışı, daha akıcı, stabil bir arayüz, Google Now kişisel yardımcı hizmeti, gelişmiş ses algılama teknolojisi, çeşitli Samsung servisleri ve özel fonksiyonlarıyla donatılan yeni yazılımına kısa süre içerisinde resmen kavuşacak.
Buradan indirebileceğiniz yazılım dosyasını Odin yükleme aracını kullanarak aygıtınıza kurabilirsiniz. Yazılım kurulumuyla ilgili daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Muhtemelen son büyük yazılım ve arayüz güncellemesini almak üzere olan Samsung'un I8160 model numaralı Galaxy Ace 2 akıllı telefonu, yükseltmenin ardından tam manasıyla yenilenecek. Uzak doğulu üreticinin bu model için güncelleme dağıtımını Mart ayı içerisinde tamamlaması bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2013/02/25/android-4-2-1-jelly-bean-leak-galaxy-ace-2/ Yorum Yaz
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What a Goal 6 yıl en beğenilen 34istanbul34
34istanbul34
S3 e boşuna mı o kadar para saydık bütün telefonlarını s3 e benzetti :S

Bütün bilgisayarlar windowstur niye gidip 500 liralik bir minibook almadın ? Bu neyin kafası ? Babam böyle pasta yapmayı nerden ögrendi ?
34istanbul34S3 e boşuna mı o kadar para saydık bütün telefonlarını s3 e benzetti :SBütün bilgisayarlar windowstur niye gidip 5...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 4 yıl
galaxy ace 2 anakartı nasıl yaparım lütfen yardım edin :D
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DH Misafiri 4 yıl
Yalan çok denedim ama hiçbir boka yaramadı
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DH Misafiri 5 yıl
Selam. Ben ace 2alalı 1 ay oldu guncellersem bir sıkıntı olurmu bilmiorm ama sony miro bile 512 mb ram ile android 4.1 isletim sistemi kullaniyor islemci zaten ace 2den dusuk ama hala guncelleyipte kasiyor diyorlar ben bu isten bisey anlamadim donanimdan deilde yazilimdan olsa gerek
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DH Misafiri 5 yıl
Slm arkadaslar benim sorunum galahsi ace2 guncellemek istiyorum ama kies kabul etmiyor *#272* imeil giriyom ama tur yok hangi kodu girnem gerekiyor bilen varsa yardim lutfen
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Balawitz 5 yıl
Bu konu neden ayda bir hortlatiliyor.

Yukaridaki arkadas da cok yanlis kisiye alinti yapmis
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DH Misafiri 5 yıl
SamiBelgin
Orijinalden alıntı: ksk_kaan
Orijinalden alıntı: seconder77
Orijinalden alıntı: çaylak98
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: 1myst
Orijinalden alıntı: DH Misafiri Şu dandik, alt seviye, tasarım özürlü telefon bile güncelleme aldı. Samsunga artık güncelleme konusunda laf atılmaz heralde. resim.donanimhaber.com/...
Dandik? Alt seviye? Tasarım özürlü? Zamanının f/p kralıydı bu telefon hâlâda öyle sen neden bahsediyorsun koçum. Eline klavyeyi alan yorum yazıyor arkadaş. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak budur işte!
Ace 2 kullandığın için telefonu savunduğun çok belli koçum. kime nasıl hitap ediceğine dikkat et. Alt-orta seviye telefon fiyatları hakkında bir bilgim yok o yüzden sana asıl f/p budur diyemicem. Belki haklısındır ama bu telefonun f/p telefonu olması onun dandik kasasını, alt seviye donanımını, rezalet ekranını ve berbat bir tasarımı olduğu gerçeğini değiştirmez.
Akılli telefonlardan anlamadigini bu kadar belli etmene gerek yoktu koçum.
terbiyesiz herif düzgün konuş belediyede elektrik mühendisiyim aylık 4500 tl gelirim var galaxy s3 kullanıyorum 2012 model wv polom var kendi evim var sizin gibi anne,baba parasına bakmıyoruz istersem sizi bile satın alırım 3 kuruşun hesabını yapıp gitmişsin maddi gelirin yüzünden alt seviye bir telefon almışsın bare gelipte millete telefonunu savunup terbiyesizlik yapma
Helal zenginsin bravo.
4500 tl ile kendini zengin sanan var :) ulan ben ace s5830 kullanıyorum. öğretmenim. eşimle birlikte 5000 lira gelirimiz var bu kadar krolaşamadık daha :D :D :D hee bnm de evim ve arabam var :) bence ace 2 şık bi telefon hadi bakalım :D

Ulan sen varya kesin işsiz güçsüz 5 kuruşsuz adamın tekisindir kullandığın telefonda 100 tl lik çin malıdır madem sen milleti satın alıyon o zaman burda ne işin var git samsungu satın al yada bence git karakter al sende yok çünkü
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba benim telefonum glaxy mini 2 onada oluyormu bu yada daha değişiği.
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ssullu 6 yıl
merhabalar bişey soracagım galaxy ace yede oluyomu??
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar kolay gelsin benim Samsung Galaxy Ace 2 telefonum vardı android 2.3.6 sürümü kullanıyordum bunu portekiz kanallarından 4.1.2 yaptım yalnız bu sıralar güncelleme geleceğini duydum eğer ki gelirse beni türkiye sürümü için güncelleme yapabilirmiyim bi bilginiz var mı veya ben Türkiye için android 2.3.6 sürümüne tekrar geçirebilirmiyim şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
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Pritt31 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar kolay gelsin benim Samsung Galaxy Ace 2 telefonum vardı android 2.3.6 sürümü kullanıyordum bunu portekiz kanallarından 4.1.2 yaptım yalnız bu sıralar güncelleme geleceğini duydum eğer ki gelirse beni türkiye sürümü için güncelleme yapabilirmiyim bi bilginiz var mı veya ben Türkiye için android 2.3.6 sürümüne tekrar geçirebilirmiyim şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

Sammobile.com'da Turkiye için 4.1.2 yayınlandığında indirip ODIN ile kurabilirsiniz.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar ben bu güncellemeyi kurdum fakat türkiyeye orjinal güncelleme dağıtıldığında ben nasıl orjinal güncellemeyi yüklebilirim bu konu hakkında biraz araştırma yaptım fakat 2,36 geri dönüp tekrar güncellemede anakart hatası verebiliyormuş ben nasıl orjinal güncelleme alıcam ???
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